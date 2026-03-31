रीवा में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, 5 घंटे की मशक्कत के बाद खेत में मिला सिर

रीवा में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, 5 घंटे की मशक्कत के बाद खेत में मिला सिर
रीवा में एक महिला की बेरहमी से हत्या. हाथ तोड़ने के बाद काटा सिर. घर से 50 मीटर दूर गेहूं के खेत में मिला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 9:50 AM IST
रीवा: बिछिया थाना क्षेत्र के लोही ग्राम में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनाका खिंच गया. घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी सहित पुलिस की टीम पहुंची. फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने वृद्ध महिला का शव उसके घर के ठीक पीछे खेत से बरामद किया है. पुलिस ने महिला के धड़ को बरामद कर लिया है जबकि मौके से महिला का सिर गायब था, तलाश करने के बाद वह घटनास्थल से कुछ दूर मिला.
घर के पीछे मिली महिला की सिर कटी लाश
दिल दहला देने वाली यह घटना शहर के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित लोही गांव की है. 60 वर्षीय महिला लीलावती पटेल अपने घर पर अकेली रहती थीं. सोमवार को महिला का सिर कटा शव उसके घर के पीछे स्थित खेत से बरामद हुआ है. दोपहर तकरीबन 1 बजे पड़ोस की ही एक महिला जब घर के पास आई और उसने लीलावती को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो पहले वह कमरे की तरफ गई.
जब लीलावती वहां नहीं दिखी तो वह घर के पीछे स्थित खेत की तरफ गई वहां उसने देखा की महिला का सिर कटा हुआ धड़ खेत में पड़ा था जबकि मौके से सिर गायब था. यह सब देखकर महिला की रूह कांप गई और उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित होकर मौके पर पहुंच गए.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पहुंचा. फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल पर बुलाया गया. टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया. पुलिस अब घटना की तफदीश मे जुटी हुई है. साथ ही हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
घर से 50 मीटर दूर बरामद हुआ महिला का कटा हुआ सिर
महिला की सिर कटी हुई लाश मिलने के 5 घंटे बाद पुलिस की टीम ने महिला के सिर को बरामद कर लिया. सीएसपी राजीव पाठक ने बताया "पुलिस ने घटना स्थल से तकरीबन 50 मीटर दूर खेत मे लगी गेहूं की बाली में छिपा हुआ सिर बरामद किया है. पुलिस टीम ने 2 किलोमीटर के दायरे मे छानबीन की थी. मगर कटे हुए सिर का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया था. आरोपी घर के पीछे घटना स्थल से दूर खेत में सिर को फेंककर फरार हो गए थे. वारदात में कितने लोग शामिल थे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है."
घर पर अकेली रहती थी लीलावती पटेल
स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला के साथ पहले बेरहमी से मारपीट की गई और उसके दोनों हाथ तोड़े गए. इसके बाद धारदार हथियार से उसका गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देते हुए महिला की बेरहमी से हत्या की और उसके सिर को काटकर अपने साथ ले गए. महिला के कोई बेटे नहीं थे, उसकी केवल एक बेटी थी जो शादी के बाद से बाहर रहती थी.
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'मजदूरी करके जीवन यापन करती थी मां'
मृतिका की बेटी सुनीता पटेल ने बताया "वह ससुराल में थी स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी. मां की हत्या की गई है, शव घर के पीछे खेत में पड़ा था जबकि सिर गायब था. मां का किसी से कोई विवाद था इसकी जानकारी नहीं है. मां घर पर अकेली रहती थी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी."