ETV Bharat / state

रीवा में NEET एग्जाम के लिए दिखी एयरपोर्ट से ज्यादा सख्ती, कैंची से काटे कलावे, प्लास से बटनें

मध्य प्रदेश के रीवा में नीट के एग्जाम से पहले कड़ी परिक्षा से गुजरे अभ्यर्थी. पुलिस ने कैंची, प्लास और पेचकस तक चलाए. एग्जाम देने पहुंचे 5399 छात्र-छात्राएं.

REWA NEET EXAM SECURITY CHECK
रीवा में NEET एग्जाम के लिए दिखी एयरपोर्ट से ज्यादा सख्ती (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 7:49 AM IST

|

Updated : June 22, 2026 at 7:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : रविवार को रीवा में नीट एग्जाम "राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई. नीट-यूजी एग्जाम के लिए रीवा में 13 परीक्षा केंद्र बनाएं गए थे, जिसमें 5399 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. लेकिन इस दौरान एयरपोर्ट से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा जांच देखने मिली. नीट एक्जाम से पहले ही परीक्षार्थियों को बेहद कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा. परीक्षा पारदर्शिता के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम कर रखे थे.

जीन्स के मेटल बटन, हाथ का कलावा, सब काटा

परीक्षा केन्द्रों के बाहर महिला व पुरुष बल की तैनाती की गई थी. परीक्षा केन्द्रों मे प्रवेश लेने से पहले पुलिस ने अभ्यर्थियों की तलाशी ली. इस दौरान अभ्यर्थियों को गहने और धातु से बनी प्रत्येक वस्तु को केंद्र के बाहर छोड़ने के निर्देश दिए गए. जांच के दौरान हाथ मे बंधे कलावे तक को कुछ पुलिस कॉन्स्टेबल काटते नजर आए. इतना ही नहीं, प्लास और पेचकश की मदद से कपड़ों पर लगी मेटल बटन और चैन तक अलग कर दी गई,इसके बाद मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों मे प्रवेश होने अनुमति दी गई.

मध्य प्रदेश के रीवा में नीट के एग्जाम से पहले कड़ी परिक्षा से गुजरे अभ्यर्थी (Etv Bharat)

रीवा में नीट एग्जाम के लिए बनाए गए थे 13 परीक्षा केंद्र

रीवा जिले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शुरु हुई और शाम 5.15 बजे तक चली. इस एग्जाम के लिए रीवा में 13 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे, जिसमें टीआरएस कालेज, पॉलिटेक्निक कालेज, शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 मार्तण्ड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1, मार्तण्ड विद्यालय क्रमांक 2, एसके स्कूल, पीके सांदीपनि हायर सेकण्डरी स्कूल, मॉडल हायर सेकण्डरी स्कूल, गवर्मेंट हायर सेकण्डरी स्कूल क्रमांक 1, तथा गवर्मेंट हायर सेकण्डरी स्कूल क्रमांक 2 भी शामिल रहे.

NEET EXAM SECURITY GUIDELINESS
नीट एग्जाम से पहले कैंची से काटे कलावे, प्लास से बटनें (Etv Bharat)

रीवा में 5399 अभ्यर्थियों ने दिया नीट एग्जाम

प्रवेश परीक्षा में कुल 5399 अभ्यार्थियो के प्रवेश के लिए सुबह 11.30 बजे से परीक्षा केन्द्र खोल दिए गए थे, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक एएसआई स्तर के पुलिस अधिकारी तथा 4-4 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे,जिसमें से 50 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी शामिल थीं. बताया गया कि परीक्षा के प्रश्नपत्र बैंक में सुरक्षित रखे गए थे. पहले से तैनात किए गए वाहनों के जरिए परीक्षा शुरू होने से पूर्व बैंक मे रखे प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र भेजे गए. इन वाहनों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई थी.

कलेक्टर के निर्देश पर किए गए कड़े इंतेजाम

कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त के द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों के अभिभावकों के बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई. इसमें पेयजल, ग्लूकोज व ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए. परीक्षा केन्द्रों में सफाईकर्मी भी तैनात रखें गए. इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्रों में बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई गई. परीक्षा में आवश्यक व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया था.

यह भी पढ़ें-

NTA की गाइड लाइन के मुताबिक सम्पन्न कराई नीट की परीक्षा: तहसीलदार

रीवा में आयोजित नीट एग्जाम को लेकर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया, '' रीवा जिले के 13 परीक्षा केंद्रों मे 5399 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. सभी परीक्षा केंद्रों कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स के साथ ही अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. पुलिस बल को तैनात किया गया था और परीक्षा हॉल में जैमर भी लगाए गए थे. परिक्षा बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए समय समय पर विजिट के लिए फ्लाइंग स्क्वायड की टीम तैनात थी. उद्देश्य था की परीक्षार्थी बिना घबराए परीक्षा दे सकें और सुरक्षित ढंग से परीक्षा संपन्न हो सके. किसी भी परीक्षा केंद्र में नकल का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है. NTA की गाइडलाइन का पालन किया गया.''

Last Updated : June 22, 2026 at 7:59 AM IST

TAGGED:

NEET EXAM SECURITY GUIDELINESS
NEET EXAM CONTROVERSY
MADHYA PRADESH NEWS
REWA NEWS
REWA NEET EXAM SECURITY CHECK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.