ETV Bharat / state

रीवा में शादी के बाद दिखा विदाई का पुराना अंदाज, दुल्हन को डोली में लेकर दूल्हा पहुंचा घर

रीवा स्थित दीनदयाल धाम कॉलोनी के रहने वाले सूर्यांश गुप्ता की शादी बुरहानपुर की रहने वाली पूर्णिमा गुप्ता के साथ तय हुई थी. शुक्रवार को लड़की पक्ष वाले रीवा पहुंचे. शहर में तय शादी स्थल पर वैवाहिक आयोजन की तैयारियां की गई. घोड़ी पर सवार होकर बारातियों के साथ सजधज कर दूल्हे राजा वैवाहिक स्थल पहुंचे. सभी रस्में निभाई गई. जय माला का आयोजन हुआ. मंडप में दूल्हा दुल्हन ने सात फेरे लिए. इसके बाद शनिवार की सुबह विदाई समारोह की तैयारियां शुरू हुई और खास अंदाज में दुल्हन की विदाई की गई.

यहां आयोजित इस वैवाहिक आयोजन को देखकर हर कोई तब हैरान रह गया, जब डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल के लिए विदा हुई. इस पुरानी परंपरा को देखकर हर कोई इस खास पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था. सादगी भरी शादी की हर कोई तारीफ कर रहा है.

रीवा: आपने कई ऐसे शादी समारोह देखे होंगे जो कि राजसी ठाठ-बाट के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित होते हैं. इससे ठीक उलट रीवा में एक ऐसा वैवाहिक आयोजन देखने को मिला, जिसमें 21वीं सदी को पीछे छोड़कर दशकों पुरानी परंपरा निभाई गई.

रीवा में शादी के बाद दिखा विदाई का पुराना अंदाज (ETV Bharat)

डोली में सवार होकर दुल्हन चली ससुराल

यह वैवाहिक आयोजन तब और खास हो गया, जब दुल्हन को विदा करने के लिए डोली बुलाई गई. इस दौरान वैवाहिक स्थल पर उपस्थित बाराती और घराती मेहमान डोली को देखकर दंग रह गए. 1980-90 के दशक का वह आखिरी दौर था जब डोली में सवार होकर दुल्हन ससुराल के लिए विदा होती थीं.

दुल्हन को डोली में लेकर दूल्हा पहुंचा घर (ETV Bharat)

रीवा में आयोजित हुए गुप्ता परिवार के वैवाहिक आयोजन में विलुप्त हो चुकी डोली से दुल्हन की विदाई परंपरा को दोबारा जीवंत देखकर वहां उपस्थिति लोग हैरान थे. विदाई समरोह में दूल्हा घोड़ी में सवार हुआ तो दुल्हन डोली में सवार हुई. आगे-आगे शहनाई और ढोल ताशे की धुन पर दुल्हन डोली में सवार होकर ससुराल के लिए विदा हुई.

विदाई की तस्वीरों को कैमरे में किया कैद

दूल्हा सूर्यांश गुप्ता के बड़े भाई सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि "छोटे भाई की शादी बुरहानपुर में तय हुई थी. लड़की वाले रीवा आए थे. शुक्रवार की रात शहर में वैवाहिक आयोजन संपन्न हुआ. दुल्हन को विदा कर ससुराल तक ले जाने के लिए डोली का इंतजाम किया गया था. डोली से दुल्हन विदा हुई और यह पल खास बन गया." इस दृश्य को दोबारा देखकर वहां मौजूद लोगों ने उस खास पल को अपने-अपने मोबाइल में कैद कर लिया.

विदाई की तस्वीरों को कैमरे में किया कैद (ETV Bharat)

'विलुप्त होती परंपराओं को जीवित रखना जरुरी'

स्थानीय निवासी ब्रजेन्द्र ताम्रकार ने बताया कि "दुल्हन को डोली से विदा करने का उद्देश्य विलुप्त हो चुकी पुरानी परंपरा को जीवंत करना और उसे आगे बढ़ाना है. हम सनातनी हैं और हमें अपनी पुरानी परंपरा को पीछे नहीं छोड़नी चाहिए. यह परंपरा हमारे पूर्वजों की देन है. इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है."