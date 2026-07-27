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रीवा में पिता की मौत के बाद पेंशन के लिए मांगी रिश्वत, जल संसाधन विभाग के बाबू पर लोकायुक्त का एक्शन

शिकायतकर्ता मोनू नपित ने बताया , "मेरे पिता रामसुचित नापित जल संसाधन विभाग के उपसंभाग त्योंथर में चौकीदार के पद पर पदस्थ थे. सेवा काल के दौरान ही मार्च 2026 में कैंसर की गंभीर बीमारी के चलते उनका निधन हो गया. मां की पेंशन का प्रकरण बनाने के लिए जब जल संसाधन विभाग के बड़े बाबू रामबरण मिश्रा के पास गए तो उनके द्वारा प्रकरण बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई. 5 हजार पहले ही दे चुके थे. इसके अलावा 7 हजार रूपए की अलग से डिमांड की गई."

रीवा: जल संसाधन विभाग के कार्यालय में रविवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. रीवा लोकायुक्त की टीम ने जल संसाधन विभाग में पदस्थ एक बाबू को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी द्वारा पेंशन प्रकरण बनाने के एवज में 3 हजार रुपए की मांग की गई थी.

लोकायुक्त रीवा की बड़ी कार्रवाई

बाद में पीड़ित मोनू ने जल संसाधन विभाग के बड़े बाबू रामबरण मिश्रा की करतूतों की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी. लोकायुक्त एसपी योगेश्वर शर्मा के निर्देश पर टीम का गठन कर ट्रैपिंग की कार्रवाई शुरु हुई. मामले के सत्यापन के बाद रविवार को टीम जाल बिछाकर बाणसागर कॉलोनी स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां आरोपी बाबू को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ दबोच लिया गया.

पेंशन बहाल करने के एवज में रिश्वत (ETV Bharat)

अनुकंपा नियुक्ति के लिए 40 हजार की रिश्वत

मोनू नापित के मुताबिक, कैंसर से पिता की मौत के बाद मां के पेंशन प्रकरण और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़े बाबू रामबरण मिश्रा के पास कई बार चक्कर लगाए. अनुकंपा नियुक्ति को लेकर तो बाबू ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है, जिसके बाद पीड़ित ने खुद भोपाल स्थित मंत्रालय में जाकर जानकारी जुटाई. इस बारे में जब बाबू को जानकरी हुई तो उसके द्वारा रीवा से ही आवेदन करने के लिए कहा गया. साथ ही 40 हजार रु का बजट बनाकर रखने के लिए भी कहा गया. वहीं, मां के पेंशन प्रकरण के लिए भी रिश्वत की मांग की गई जिसमे से 5 हजार रु ले लिए गए.

कार्रवाई को लेकर लोकायुत निरीक्षक संदीप भदौरिया ने बताया, " बीते दिनों सोहागी निवासी मोनू नापित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. उनके पिता रामसुचित नापित की मार्च माह में कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी, इसके पश्चात मां के पेंडिंग पेंशन के प्रकरण को बनाने के लिए बड़े बाबू रामबरण मिश्रा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी. रविवार को कार्रवाई के दौरान 3 हजार रूपए रिश्वत लेते ट्रैप किया गया. आरोपी बाबू के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है."