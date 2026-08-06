थाली में सजाया माला अगरबत्ती पराठा और सब्जी, रीवा में अधिवक्ता लेकर पहुंचे निगम कार्यालय
रीवा में पराठा, सब्जी और माला-अगरबत्ती लेकर अधिवक्ता पहुंचे नगर निगम कार्यालय, अतिक्रमण की कार्रवाई न होने पर किया अनोखा विरोध. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 3:10 PM IST
रीवा: नगर निगम के कर्मचारियों की मनमानी और अतिक्रमणकारी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता ने कुछ अलग अंदाज में ही अपना विरोध दर्ज कराया है. अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई न होने के चलते अधिवक्ता अपने हाथों मे अगरबत्ती, फूलों की माला, पराठा और सब्जी से सजा थाल लेकर नगर निगम दफ्तर पहुंच गए. इस दौरान विरोध प्रदर्शन का ऐसा नजारा देखकर अधिकारी कर्मकारी सन्न रह गए. वहीं अधिवक्ता विनय गुप्ता का कहना है की वे इस थाल से अधिकरियों की और कर्मचारियों की खातिरदारी करना चाहते है, क्योंकि अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय कर्मचारी अतिक्रमणकारी के यहां मलाई खाने में व्यस्त है.
अधिवक्ता ने नगर निगम पर लगाए कार्रवाई न करने के आरोप
थाल लेकर विरोध प्रदर्शन करने रीवा नगर निगम कार्यालय पहुंचे अधिवक्ता विनय गुप्ता का आरोप था कि "उनके घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने शासकीय रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण किया, वहां अवैध चबूतरे के साथ छत के छज्जे का निर्माण करा लिया है. इसकी शिकायत अधिवक्ता के द्वारा नगर निगम में कई बार की गई. मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया की नगर निगम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी शासकीय रास्ते से अतिक्रमण हटाने के बजाय कातिक्रमण करने वाले व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं. इसी के चलते उनके द्वारा विरोध स्वरुप नगर निगम उप आयुक्त को थाली सौंपी गई है."
सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत भी बेअसर
अधिवक्ता विनय गुप्ता का कहना है कि "वह छत्रपति नगर स्थित वार्ड क्रमांक 26 के निवासी है. उनके घर के सामने कुशवाहा परिवार के द्वारा शासकीय सडक पर अवैध अतिक्रमण करके नाली के उपर चार फिट का चबूतरा बनवा लिया गया है. जिसके कारण आवागवन बाधित होता है. साथ ही छत का बारजा भी अवैध रूप से बनवाया गया है. 3 महीने पहले इस मामले की शिकायत नगर निगम में की गई थी. कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद लगातार कई शिकायत की गई. सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन बिना शिकायत बंद करवा दी गई.
अतिक्रमणकारी के घर से 200 से 500 की विदाई लेती है निगम की टीम
अधिवक्ता ने कहा की आज तक नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. घर के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है. नगर निगम की टीम मौके पर जाती है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय अतिक्रमणकारी के घर जाकर पूरी-पराठा सब्जी खाती है और 200 से 500 रुपए की विदाई लेकर चली आती है. इसी कारण से मुझे लगा की अगर पूरी सब्जी खिलाने और आरती उतारने से काम हो जाता है, तो मैं भी कार्रवाई के लिए थाली में फूल माला पूरी और सब्जी लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा था."
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उप आयुक्त ने कहा मौके पर गई थी टीम, भेजा गया है नोटिस
मामले पर नगर निगम उप आयुक्त प्रकाश द्विवेदी का कहना है कि "विनय गुप्ता कार्यालय आए थे, उनका कहना था कि उनके घर के सामने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके द्वारा घर का छज्जा और चबूतरा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है. हाल ही में अतिक्रमण की टीम जांच करने मौके पर गई थी, उनके द्वारा दोनों पक्षों के भवन अनुज्ञा की जांच की गई. जानकारी मिली थी की दोनों पक्षों के पास परमिशन नहीं पाई गई.
मौके पर जांच की गई और विनय गुप्ता के शिकायत के आधार पर अतिक्रमणकारी के घर की नाप जोक की गई और अतिक्रमण हाटने के निर्देश दिए थे. नोटिस भेजा गया है. जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी. विरोध स्वरुप वे आरती उतारने के उदेश्य से थाली लेकर आए थे."