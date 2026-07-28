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रीवा में कंधे पर गाय का बछड़ा ले कलेक्ट्रेट में नेताजी की एंट्री, गूंजने लगी रामधुन

रीवा कलेक्ट्रेट में उस समय अजीब माहौल बन गया, जब कलेक्टर अपनी फाइलें छोड़ बछड़ा देखने के लिए दौड़ पड़े.

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रीवा में पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी के कंधे पर गाय का बछड़ा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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रीवा : कलेक्टरेट कार्यालय में उस समय पूरा स्टाफ दंग रह गया, जब त्योंथर के पूर्व बीजेपी विधायक अचानक अपने कंधे पर गाय का बछड़ा लेकर पहुंच गए. सैकड़ों समर्थकों के साथ "गाय बचेगी राष्ट्र बचेगा" के नारे साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने बाहर ही धरना दे दिया और राम नाम के जाप मे जुट गए. जैसे ही स्टाफ ने कलेक्टर को अजीब नजारे के बारे में बताया तो वह अपना कैबिन छोड़ गेट की तरफ तेजी से बढ़े.

सनातक संस्कृति की प्रतीक है गाय

गौवंश के संरक्षण और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को त्योंथर के पूर्व बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को मांगपत्र सौंपते हुए मांग उन्होंने कहा "गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है. इसलिए गौवंश को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए."

गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग (ETV BHARAT)

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने कहा "गौमाता के सम्मान में आह्वान अभियान के तहत आज गौवंश के साथ कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे हैं. हमारी मांग बहुत ही आध्यात्मिक है. गौवंश हमारी सनातन संस्कृति की अविरल धारा है. गौवंश पर आज घोर संकट है. इसलिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए."

गायों के साथ अत्याचार से ही इंसानों पर कष्ट

पूर्व विधायक ने कहा "बेसहारा गौवंश सड़कों पर फिर रही है. उनका वध हो रहा है, जिसके चलते हमारे समाज मे तकलीफों और कष्टों का अविर्भाव हो रहा है. ऐसी स्थिति मे संतजनों ने यह निश्चय किया कि कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपा जाएगा. हमारी मांग है कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए. इसके अलावा गौहत्या बंद हो और गौवंश का संरक्षण किया जाए."

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रीवा कलेक्टर कार्यालय के गेट पर रामधुन (ETV BHARAT)

गौमाता सबको जीवनदान देती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देती है. ऐसी माता का संरक्षण होना चाहिए. धर्मग्रंथों में प्रमाण है कि माता श्राप तो नहीं देती, यदि अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो पाप अवश्य लगेगा.

गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग

पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने कहा "सरकार ने गौअभ्यारणों का निर्माण किया है, जिसमें प्रति गौमाता को 40 रुपए की प्रतिदिन खुराक दी जा रही है लेकिन ऐसे हालात में साधु और गौभक्तों की आवाज जब कानों में पड़ेगी तो सरकार निश्चित रूप से गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी." कलेक्टर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा "गौ सम्मान आह्वान अभियान के कुछ पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय आए. उनके द्वारा गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पत्र सौंपा गया है. उनके पत्र को उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी."

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