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रीवा में गड्ढे में डूबने से 2 मासूम छात्रों की मौत, स्वतंत्रता दिवस मनाकर स्कूल से लौट थे दोनों

रीवा के गढ़ में बड़ा हादसा, पानी से भरे गड्ढे में डूबकर दो मासूम छात्रों की मौत. खेल-खेल में हुआ हादसा. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

REWA TWO YOUNG STUDENTS DEATH
रीवा में गड्ढे में डूबने से 2 मासूम छात्रों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 8:15 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 9:47 PM IST

3 Min Read
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रीवा: स्वतंत्रता दिवस के दिन गढ़ थाना क्षेत्र में हुई ह्रदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर दिया. स्वतंत्रता दिवस मनाकर दो मासूम छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे, इसी दौरान खेत के पास दोनों खेलने लग गए. इसके बाद दोनों बच्चे खेलते हुए अचानक वहां मौजूद एक पानी से भरे गड्ढे में गिर गए. घटना के बाद पास ही खेल रहे अन्य बच्चों में चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकला और सीपीआर देकर जान बचाने का प्रयास किया लेकिन उनकी मौत हो गई.

गढ़ में दो मासूमों की गड्ढे में डूबकर मौत

दिल दहला देने वाली है घटना गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार से कुछ दूरी की है. गढ़ थाना क्षेत्र के निवासी 13 वर्षीय मनीष सोनी और 13 वर्षीय शिव पाठक अन्य बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा वंदन के लिए सुबह स्कूल गए हुए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद तकरीबन 11:15 बजे वह स्कूल से वापस लौटे.

इसी दौरान वह पास के ही खेल मैदान जाकर खेलने लगे, तभी मनीष और शिवम खेलते-खेलते अचानक बावली (गड्ढे में भरे पानी) में जा गिरे. इस दौरान वहां खेल रहे अन्य बच्चों ने उन्हें गड्ढे में गिरते हुए देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया.

TWO STUDENTS DIED DROWN PIT
सीपीआर देकर की जान बचाने की कोशिश (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, सीपीआर देकर की जान बचाने की कोशिश

बच्चों का शोर शराबा सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद उनके द्वारा रेस्क्यू करके दोनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकला गया. सीपीआर देकर ग्रामीणों ने दोनों बच्चों की जान बचाने का पूरा प्रयास किया लेकिन दोनों ही मासूम बच्चों की मौत हो गई. घटना से गांव मे मातम पसर गया. परिजनों को सूचना मिलते ही मृतक बच्चों के घरों मे कोहराम मच गया.

डायल 112 को मिली थी घटना की सूचना, जांच में जुटी पुलिस

गढ़ थाना प्रभारी अवनीश पाण्डेय ने बताया, "दो बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई है. सुबह स्कूल से लौटने के बाद कई छात्र गढ़ बाजार के समीप बने ग्राउंड मे खेल रहे थे इसी दौरान हादसा हो गया. खेत के पास पानी भरने के लिए बनाऐ गए बावली नुमा गड्ढे में दोनों बच्चे गिरे थे. जिसके बाद वहां पर मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया. शोर सुनकर स्थानी लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करते हुए दोनों बच्चों को बावली से बाहर निकाला गया.

स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को डायल 112 पर सूचना दी गई थी. सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची थी लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. घटना की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : August 15, 2026 at 9:47 PM IST

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