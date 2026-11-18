ETV Bharat / state

रीवा में 17 साल के जुड़वा भाई डूबे, कोचिंग से निकलकर दोस्तों के साथ गए थे नहर

अंधेरा होने से नहीं हो सका सर्च ऑपरेशन ( Etv Bharat )

रीवा : मंगलवार को रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सिलपरा नहर में दोस्तों के साथ घूमने गए 17 साल के 2 जुड़वा भाई नहर के गहरे पानी में समा गए. हादसे के बाद घबराऐ अन्य दोस्तों ने तत्काल घटना की सूचना डायल 112 पुलिस टीम को दी. पुलिस और SDERF की टीम सूचना पाकर कुछ ही देर मे घटना स्थल पर पहुंच गई. लेकिन अबतक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है.

घटना की जानकारी देतीं बिछिया थाना प्रभारी अंकिता मिश्राक (Etv Bharat) अंधेरा होने के कारण टीम ने रेसक्यू अभियान टाल दिया और बुधवार सुबह दोबारा SDERF की टीम नहर में उतर कर सर्च ऑपरेशन चलाएगी.

रीवा के विवेकानंद नगर के जुड़वा भाई डूबे पुलिस के मुताबिक, 17-17 वर्ष के जुड़वा अंशु और प्रांशु सेन गोविन्दगढ़ उढकी गांव निवासी राजेश सेन के बेटे हैं और वर्तमान में रीवा के विवेकानंद नगर में रह रहे थे. जुड़वा भाई अन्य दोस्तों के साथ मिलकर ट्यूशन के बाद तकरीबन 4 बजे सिलपरा नहर घूमने निकले थे. इसी दरमियान कथित तौर पर पन्नी में भरकर पैंट को नहर के पानी मे फेंका गया था. उसी पैंट को वापस लाने के लिए अंशु सेन नहर में उतर गया. पैर फिसलने से वह गहरे पानी मे गिर कर डूबने लगा, तभी उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भाई प्रांशु भी नहर में गया. इस दौरान वह भी डूबने लगा और दोनों लापता हो गए. मौके पर पहुंची बिछिया थाना पुलिस (Etv Bharat) यह भी पढ़ें- रीवा में बीड़ी नहीं देने पर बुजुर्ग की हत्या, दिवाली के दिन बेरहमी से उतारा था मौत के घाट बुधवार सुबह SDERF की टीम करेंगी सर्चिंग