रीवा में 17 साल के जुड़वा भाई डूबे, कोचिंग से निकलकर दोस्तों के साथ गए थे नहर
एक भाई डूबने लगा तो बचाने नहर में उतरा दूसरा, तेज बहाव में दोनों लापता, रात के अंधेरे में नहीं हो सका रेस्क्यू. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:52 AM IST
रीवा : मंगलवार को रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सिलपरा नहर में दोस्तों के साथ घूमने गए 17 साल के 2 जुड़वा भाई नहर के गहरे पानी में समा गए. हादसे के बाद घबराऐ अन्य दोस्तों ने तत्काल घटना की सूचना डायल 112 पुलिस टीम को दी. पुलिस और SDERF की टीम सूचना पाकर कुछ ही देर मे घटना स्थल पर पहुंच गई. लेकिन अबतक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है.
अंधेरा होने के कारण टीम ने रेसक्यू अभियान टाल दिया और बुधवार सुबह दोबारा SDERF की टीम नहर में उतर कर सर्च ऑपरेशन चलाएगी.
रीवा के विवेकानंद नगर के जुड़वा भाई डूबे
पुलिस के मुताबिक, 17-17 वर्ष के जुड़वा अंशु और प्रांशु सेन गोविन्दगढ़ उढकी गांव निवासी राजेश सेन के बेटे हैं और वर्तमान में रीवा के विवेकानंद नगर में रह रहे थे. जुड़वा भाई अन्य दोस्तों के साथ मिलकर ट्यूशन के बाद तकरीबन 4 बजे सिलपरा नहर घूमने निकले थे. इसी दरमियान कथित तौर पर पन्नी में भरकर पैंट को नहर के पानी मे फेंका गया था. उसी पैंट को वापस लाने के लिए अंशु सेन नहर में उतर गया. पैर फिसलने से वह गहरे पानी मे गिर कर डूबने लगा, तभी उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भाई प्रांशु भी नहर में गया. इस दौरान वह भी डूबने लगा और दोनों लापता हो गए.
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बुधवार सुबह SDERF की टीम करेंगी सर्चिंग
हादसे के बाद डरे सहमे अन्य दोस्तों ने पुलिस की डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पुलिस और SDERF की टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. टीम ने लापता जुड़वा भाइयों की आसपास काफी खोजबीन की मगर उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा. अंधेरा होने के कारण रेसक्यू टीम ने सर्चिंग अभियान रोक दिया. बुधवार सुबह रेसक्यू टीम दोबारा सर्च अभियान चलाकर दोनों भाइयों की खोजबीन करेगी.
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घटना की जांच जारी
बिछिया थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने बताया, " शांम तकरीबन 5 बजे 2 बच्चों के सिलपरा नहर मे डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस की टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंची तो जानकारी मिली कि दो जुड़वा भाई अंशु और प्रांशु सेन ट्यूशन पढ़ने के बाद 5 दोस्त घूमने के लिए वहां पर गए हुए थे. इस दौरान उनके द्वारा मोबाइल में फोटो भी ली गई थी. तभी पन्नी में भरकर पैंट फेकने की घटना हुई थी, जिसे पकड़ने के लिए अंशु सेन पहले पानी में उतरा था और उसे डूबता देख दूसरा भाई प्रांशु भी नहर में उतरा. पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण दोनों ही बह गए. सुबह SDERF की टीम दोनो की तलाश करेंगी. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.