ETV Bharat / state

आखिर वाहनों को क्यों बांधा गया बेड़ियों से, रीवा में दिखा अजीब नजारा

रीवा में ट्रैफिक पुलिस सख्त, वाहनों को लगा दी बेड़ियां, जाम लगाने वालों को चेतावनी-अगर मनमानी की तो भुगतना होगा अंजाम.

REWA TRAFFIC POLICE STRICT ACTION
आखिर वाहनों को क्यों बांधा गया बेड़ियों से (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 10:24 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: शहर में तेजी से बढ़ते जा रहे वाहनों की संख्या ने यातायात पुलिस के साथ ही लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. पूरा शहरी इलाका आए दिन जाम से जूझ रहा है. ऐसे में न तो यहां के दुकानदार ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही वाहन चालक. ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नियम और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. यातायात पुलिस की ओर से कई बार हिदायत दी गई, इसके बावजूद भी लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे. ऐसे लोगों के लिए अब ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.

रीवा में सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस, वाहनों को लगाई बेड़ियां
शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़क में बेतरतीब खड़े दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनपर बेड़ियां डाल दीं. जिसके बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. शहर में बेतहाशा बढ़ रहे वाहनों और लगातार बिगड़ते ट्रैफिक सिस्टम ने आम लोगों से लेकर पुलिस प्रशासन तक सबको हैरान और परेशान कर दिया है. शहर का लगभग हर मुख्य चौराहे और मुख्य सड़के रोज़ाना जाम से जूझ रहीं हैं.

REWA TRAFFIC JAM PROBLEM
रीवा में दिखा अजीब नजारा (ETV Bharat)

सड़कों में पार्क कर रहे थे वाहन, ट्रैफिक पुलिस का एक्शन
शनिवार की शाम यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा के निर्देश पर शहर के अलग-अलग इलाकों में कड़ा अभियान चलाया गया. जहां सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर पुलिस ने बेड़ियां डालकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी. अचानक हुई इस कार्रवाई से सड़क किनारे पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के बीच हड़कंप मच गया. जिन लोगों के वाहन नियम तोड़ते पाए गए घंटों अपनी गाड़ियों के पास खड़े राहत की उम्मीद करते नजर आए. लेकिन यातायात पुलिस का साफ कहना है अब मनमानी नहीं चलेगी नियम तोड़ा तो गाड़ी भी थमेगी और जुर्माना भी लगेगा.

एमरजेंसी वाहन भी होते हैं जाम के शिकार
शहर के प्रत्येक मुख्य मार्ग हों या फिर चौक चौराहे हो हर तरफ सुबह से लेकर शाम और रात तक जाम की स्थिति निर्मित रहती हैं. ऐसे मे एमरजेंसी वाहन चाहे वह दमकल की गाड़ियां हो यां फिर किसी घटना स्थल पर जा रही पुलिस की गाड़िया हों या फिर गंभीर मरीज को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस ही क्यों न हो उन्हें भी जाम के झाम से जूझना पड़ जाता है. ऐसे में कभी-कभी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने वाला मरीज इलाज में देरी होने के चलते रास्ते में ही दम तोड़ देता है.

REWA VEHICLES TIED WITH CHAINS
वाहनों को लगा दी बेड़ियां (ETV Bharat)

वाहन चालक और दुकानदार बने ट्रैफिक पुलिस के लिए मुसीबत
अब अगर बात करें शहर के अंदर मार्गो की तो कॉलेज चौराहे से लेकर शिल्पी प्लाजा तक आए दिन जाम स्थिति निर्मित होती है. घोड़ा चौराहे से लेकर फोर्ट रोड तक जाम, अस्पताल चौराहे से लेकर सिरमौर चौराहे तक का अमहिया मार्ग ही क्यों न हो जहां पर आए दिन घंटो भीषण जाम की स्थिति निर्मित न होती हो, वजह हैं सिर्फ और सिर्फ शहर मे संचालित दुकाने, ऑटो चालक, दो पहिया और चार पहिया वाहन चालक है. यहां पर दुकानदारो के द्वारा न ही कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है और न ही ऑटो चालको के द्वारा निर्धारित स्थानो मे रुक कर सवारियो को बैठाया या उतारा जाता हैं.

जागरूकता का पाठ पढ़ाने के बाद भी स्थिति जस की तस
वैसे तो शासन और प्रशासन की ओर से शहर की प्रत्येक सड़कों का चौड़ीकरण किया गया. सड़के पक्की कराई गईं, कई फ्लाई ओवर बने मगर इसके बावजूद भी स्थिति आसमान्य है. वजह है लोगो के द्वारा यातायात के नियमो का पालन न करना. कई इलाकों में तो हालत ऐसे हैं की दुकानदारों के द्वारा संचालित अपनी दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे यातायात और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है. समय समय पर यातायात पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगो को ट्रेफिक नियमो का पाठ पढ़ाया जाता है मगर लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहें है.

कार्रवाई जारी रही तो सुधर सकते हैं ट्रैफिक के हालत
शनिवार की देर शाम सख्त रुख अख्तियार करते हुए यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर की सड़कों को अवरुद्ध कर रहे चार पहिया और दो पहिया वाहनों पर बेड़ियां लगा दी गई. साथ ही चालानी कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों को सख्त हिदयात भी दी गई. जिसके बाद वाहन चालकों के बीच हड़कंप मच गया. यातायात की यह पहल अब तभी कारगर साबित होंगी जब इस तरह कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहें जिससे लोगो को रीवा शहर में जाम के झाम से निजात मिल सके और लोग आसानी से अपना सफर तय कर सकें.

वाहनों मे लगाए गए व्हील और चैन लॉक, चालानी कार्रवाई के साथ दी गई हिदायत
यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने बताया कि, ''शहर के फोर्ट रोड स्थित सराफा बाजार सहित अन्य इलाकों मे सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग किए गए वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है जिसमें चार पहिया वाहनों के साथ ही दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर व्हील लाकिंग के साथ ही चैन लॉकिंग की गई है. साथ ही अलाउन्समेंट के माध्यम से संचालित दुकानदारो से अपील भी की गई है की दुकान का समान बाहर रोड पर न रखें और अपने ग्राहको को व्यवस्थित वाहन पार्किंग के लिए जागरूक करें. शहर मे कई ऐसे इलाके है जहां पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है. लोगो से अपील है की पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहनों को पार्क करें.''

TAGGED:

REWA NEWS
REWA TRAFFIC JAM PROBLEM
REWA VEHICLES TIED WITH CHAINS
REWA POLICE TRAFFIC JAM FINES
REWA TRAFFIC POLICE STRICT ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.