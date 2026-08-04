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15 अगस्त से पहले विंध्य को बड़ी सौगात, रीवा से कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा 72 सीटर विमान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को वर्चुअली माध्यम से रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. इसी दिन से रीवा से जबलपुर, भोपाल, खजुराहो, सिंगरौली के लिए एयर टैक्सी और 17 सीटर हवाई जहाज की सुविधा शुरू की गई थी.

रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को तत्कालीन केन्द्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था. जबकि इससे पहले रीवा में हवाई पट्टी हुआ करती थी. एयरपोर्ट के निर्माण के लिए हवाई पट्टी में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि के साथ 258 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अर्जन किया गया.

रीवा: विंध्य के विकास को जल्द ही एक और पंख लगने जा रहा है. 15 अगस्त से पहले 9 अगस्त को रीवा एयरपोर्ट से रीवा कोलकाता और रीवा भोपाल के बीच अलायंस एयर का 72- सीटर विमान अपनी पहली उड़ान भरेगा. इस नई विमान सेवा के शुरू होने से समूचे विंध्य क्षेत्र मे न केवल शिक्षा बल्कि व्यापार के साथ उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही निवेश व पर्यटन को भी एक नई गति देगा. संभावना जताई जा रही है की इस उड़ान को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू कार्यक्रम मे शामिल हो सकते है.

एक के बाद एक 3 फ्लाइट हुई थीं शुरू

रीवा एअरपोर्ट के लोकार्पण होने के बाद से एक के बाद एक लगातार अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अब तक कई विमानों की सौगात रीवा एयरपोर्ट और विंध्यवासियों को मिल चुकी है. जल्द ही रीवा से इंदौर के लिए नई विमान की सौगात मिल गई और 71- सीटर इंडिगो फ्लाइट ने अपनी पहली उड़ान भरी. इसके बाद रीवा को छत्तीसगढ़ रायपुर से जोड़ने के लिए अलायंस एयर के 72-सीटर विमान ने रीवा एयर पोर्ट से अपनी उड़ान भरी थी.

9 अगस्त को रीवा से कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा 72 सीटर विमान

रीवा को देश के तीन बड़े शहरो से जोड़ने के बाद अब आगामी 9 अगस्त को अलायंस एयर का 72- सीटर विमान अपनी पहली उड़ान भरेगा. रीवा को सीधा कोलकाता से कनेक्ट करेगा. रीवा से कोलकाता के लिए शुरू होने वाली इस नई हवाई सेवा से न केवल हवाई यात्रा करने वाले विंध्य के यात्रियों को खास सुविधा मिलेगी बल्कि समूचे विंध्य क्षेत्र को विकास की नई रफ्तार मिलेगी.

केंद्रीय उड्डयन मंत्री से किया कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह

हाल ही में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला दिल्ली प्रवास पर थे, इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू से सौजन्य भेंट की थी. 9 अगस्त को रीवा, कोलकाता एवं रीवा भोपाल के बीच अलायंस एयर के 72 सीटर विमान के परिचालन प्रारंभ होने के अवसर पर रीवा एयरपोर्ट मे आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर सम्मलित होने का आग्रह किया था.

'पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश के हिस्सों से जुड़ रहा विंध्य'

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया, "रीवा से कोलकाता और भोपाल के बीच आगामी 9 अगस्त से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है. इस तरह से रीवा से दिल्ली, रीवा से इंदौर, रीवा से रायपुर के बाद कोलकाता से भी रीवा की कनेक्टिविटी हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में विंध्य क्षेत्र आज देश के विभिन्न हिस्सों से हवाई सफर के जरिए जुड़ रहा है."

रीवा कोलकाता फ्लाइट का शेड्यूल

अलायंस एयर के एसोसिएट्स उत्तम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए हुए बताया, "रीवा कोलकाता के बीच अलायंस एयर के 72 सीटर विमान का संचालन सप्ताह मे 4 दिन रविवार, मंगलवार, गुरूवार, और शनिवार को रीवा एयरपोर्ट से होगा. 9 जून को कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरकर अलायंस एयर का 72- सीटर विमान दोपहर 1:10 मिनट में उड़ान भर 3:15 में रीवा पहुंचेगा. 3:40 मिनट में रीवा से उड़कर 5:10 मे भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा. 5:35 मे भोपाल से उड़ान भरकर 7:05 पर वापस रीवा एयरपोर्ट पर उतरेगा और फिर 7:30 पर रीवा एयरपोर्ट पोर्ट से उड़कर 9:40 पर वापस कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेगा.