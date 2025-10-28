ETV Bharat / state

विंध्य की उड़ान को लगेंगे पंख, ATR-72 एयरक्राफ्ट का ट्रायल आज, पायलट होगा रीवा का लाल

ATR-72 एयरक्राफ्ट का ट्रायल आज ( ETV Bharat )