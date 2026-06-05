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रीवा से सागर, नागपुर होते हुए हैदराबाद के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा स्टापेज

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सागर को दी बड़ी सौगात. सांसद लता वानखेड़े बोलीं-नियमित ट्रेन मिलने से सागर की दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी होगी मजबूत."

REWA SAGAR NAGPUR HYDERABAD TRAIN
रीवा से सागर, नागपुर होते हुए हैदराबाद के लिए चलेगी सीधी ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:57 PM IST

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सागर: रेलवे सुविधाओं के मामले में सागर के लिए एक बड़ी सौगात मिली है. दक्षिण के हाईटेक शहर हैदराबाद से अब सागर सीधे तौर पर जुड़ गया है. सागर लोकसभा सांसद लता वानखेड़े के प्रयासों से रीवा–सागर–नागपुर–हैदराबाद (चारलापल्ली) नियमित ट्रेन सेवा की सौगात मिली है.

सांसद डॉ लता वानखेड़े ने इस सौगात पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. सांसद लता वानखेड़े सागर की नागपुर, हैदराबाद और पुणे जैसी शहरों से कनेक्टिविटी के लिए लंबे समय से सक्रिय थीं. इस ट्रेन की घोषणा के साथ अब सागर के लोगों को नागपुर और हैदराबाद पहुंचाना आसान होगा.

नागपुर और हैदराबाद से सागर की सीधी कनेक्टिविटी

सांसद डॉ लता वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया, "एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सागर संसदीय क्षेत्र के लिए हासिल हुई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा–सागर–नागपुर–हैदराबाद (चारलापल्ली) के बीच नई नियमित स्थायी ट्रेन सेवा (ट्रेन संख्या 20158/20157) को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस बहुप्रतीक्षित रेल सेवा के शुरू होने से सागर क्षेत्र की दक्षिण भारत से सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी."

SAGAR NAGPUR HYDERABAD DIRECT TRAIN
नागपुर और हैदराबाद से सागर की सीधी कनेक्टिविटी (ETV Bharat)

सांसद डॉ लता वानखेड़े ने बताया, "लंबे समय से सागर को नागपुर एवं हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से सीधे रेल मार्ग से जोड़ने की मांग की जा रही थी. अब रेल मंत्रालय द्वारा इस मांग को स्वीकृति मिलने से क्षेत्रवासियों को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी."

RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAV
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सागर को दी बड़ी सौगात (ETV Bharat)

शिक्षा, रोजगार और इलाज में सहूलियत

सांसद लता वानखेड़े ने बताया, "इस नई ट्रेन का सागर और बीना के अलावा कई प्रमुख स्टेशनों पर स्टापेज रहेगा. इससे सागर और आसपास के लोगों को शिक्षा, रोजगार, व्यापार, आईटी और बेहतर इलाज की सुविधाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी. सागर से बड़े पैमाने पर लोग नागपुर और हैदराबाद इलाज कराने जाते हैं. इसके अलावा आईटी सेक्टर में रोजगार करने वाले युवा भी बड़ी संख्या में हैदराबाद जाते हैं."

उन्होंन कहा कि, "नागपुर और हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण शहरों तक सीधी रेल सेवा मिलने से यात्रा सुगम और सुविधा जनक हो सकेगी. ये सागर लोकसभा क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इससे क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कि आभार व्यक्त किया है."

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