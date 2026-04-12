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सूने मकान पर धावा, 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी और कैश ले उड़े चोर, CCTV में कैद चोरी

सूने घर पर चोरों का धावा, लाखों का माल लेकर फरार चोरी की यह वारदात चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी के पास की है. बताया गया कि, यहां पर रहने वाली क्षमा शर्मा के सूने आवास पर चोरी की बड़ी वारदात हुई है. बच्चों की छुट्टियों के चलते वह अपने गांव छिबौरा गई हुई थी. शनिवार की सुबह घर में चोरी होने की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा फोन से दी गई. घटना के बारे में सुनकर क्षमा शर्मा तत्काल गांव से घर आने के लिए रवाना हुईं. रीवा पहुंचकर जब घर की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

रीवा: शहर के चौरहटा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात हो गई. करहिया मंडी के समीप चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया. वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने घर की रेकी की इसके बाद घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया. कमरे मे रखे संदूक और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के लाखों रुपए की कीमती जेवरात और 85 हजार की नगदी पर हाथ साफ करते हुए मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की करतूत

बताया गया कि, दो की संख्या में आए चोरों ने घटना को अंजाम दिया था. उनकी सारी करतूत घर के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हई है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि, चोरों के द्वारा पहले घर के बाहर रेकी की गई. इसके बाद मेन गेट में लगे ताले को तोड़ा गया. अंदर दाखिल होने के बाद पहले वह सीढ़ियों के रास्ते से उपर की तरफ गए. कुछ देर बाद वापस आकर कमरे में लगे दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर की ओर से प्रवेश कर गए. संदूक में लगे ताले अलमारी को तोड़कर उसमें 10 तोला सोने और 1 किलो चांदी के जेवरात के साथ 85 हजार की नगदी लेकर फरार हो गए.''

घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवरात और कैश चोरी (ETV Bharat)

कैमरे का स्विच ऑफ करके बदमाशों ने की चोरी

पीड़िता क्षमा शर्मा ने बताया कि, "वह गांव गई हुई थी शनिवार की सुबह घर पर चोरी होने की सूचना मिली थी. चोर जब अंदर दाखिल हुए तब तक सीसीटीवी कैमरा ऑन था इसके बाद चोरों ने कैमरे का स्विच ऑफ कर दिया. सूचना मिलते ही जब गांव से लौटकर वापस आई तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला. चोरों ने सोने-चांदी के जेवरात के साथ 85 हजार रुपए कैश की चोरी की है.''

टूटा पड़ा घर का ताला (ETV Bharat)

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

चोरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया कि, ''महिला फरियादी के द्वारा चोरी की शिकायत की गई है. बीते दिनों वह अपने गांव गई हुई थी. इसी दरमियान उनके घर पर चोरी की वारदात हुई है. मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही हैं.''