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खेल के धुरंधर 65 वर्षीय ओंकार दीक्षित, तुर्की में लगाएंगे टेनिस के शॉट, भारतीय टीम की करेंगे कप्तानी

रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा की मिट्टी में एक ऐसा सख्स जन्मा, जिसने उम्र की सीमा को तोड़कर न केवल खेल जगत में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की, बल्कि कई बड़े मुकाम भी हासिल किए. हम बात कर रहें है 65 वर्षीय ओंकार प्रसाद दीक्षित की. जिन्होंने टेनिस की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किये. जिसके चलते सिर्फ रीवा ही नहीं, बल्कि विंध्य और समूचा मध्य प्रदेश खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

65 की उम्र पार करने के बाद भी ओमकार नहीं रुके. उनका जोश, जज्बा और जूनून अब भी कायम है. हाल ही में उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जल्द ही वह तुर्की में आयोजित होने जा रहें वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर चैंपियनशिप गेम में भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे.

ओंकार प्रसाद दीक्षित रीवा के गड्डी रोड स्थित दुर्गापुर गांव निवासी हैं. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव में प्राप्त की, जबकि 9वीं से 11वीं कक्षा तक की शिक्षा लालगांव स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल से की, इसके बाद वर्ष 1975 में बीएससी और 1980 में एमएससी फिजिस्क में रीवा साइंस कॉलेज से पास किया. इसी दरमियान उन्होंने तकरीबन 5 वर्षों तक जिला स्तर पर यूनिवर्सिटी की तरफ से बॉलीबॉल की टीम में रहे. जबकि 2 साल तक बॉलीबॉल टीम की कप्तानी भी की. इसके बाद ओंकार दीक्षित साइंस कॉलेज में ही वर्ष 1980 से लेकर 1985 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे.

फॉरेनसिक साइंस लेबोरेटरी के सीनियर ऑफिसर

ओंकार प्रसाद दीक्षित ने एक के बाद एक कई मुकाम हासिल किए. 1986 में उन्होंने फॉरेनसिक साइंस लेबोरेटरी में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर कार्य किया. इस दौरान उन्होंने करीब 7 सालों तक सागर में पदस्थ रहे, इसके बाद उनकी इंदौर में पोस्टिंग हुई. जहां पर उन्होंने तकरीबन 10 वर्षों तक सेवाएं दीं. इंदौर में रहते हुए उन्होंने टेनिस के गुण भी सीखे और आखिरी के 19 साल भोपाल में रहकर शासकीय सेवाएं देते रहे.

भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के साथ ओंकार दीक्षित (ETV Bharat)

सर्विस के दौरान बैडमिंटन और टेनिस में आजमाइश

ओंकार दीक्षित स्कूल के समय से ही खेल में काफी रुचि रखते थे. फुटबॉल, हॉकी और बॉलीबॉल के अलावा उन्होंने अपनी शासकीय सर्विस के दौरान बैडमिंटन और फिर टेनिस में भी आजमाइश शुरू की. जिसके बाद देखते ही देखते टेनिस में उन्होंने महारथ हासिल कर ली.

ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस टीम में सलेक्शन

ओंकार दीक्षित ने बताया, "1996-97 में खेल की शुरुआत की. 1999 में मध्य प्रदेश के लिए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस की टीम में सलेक्शन हुआ. इसके बाद वर्ष 2021 में वे रिटायर्ड हुए. साल 2002 में ओंकार पेसिफिक मास्टर्स गेम के लिए ऑस्ट्रेलिया गोल्डकोस्ट गए, यहां उन्होंने 2 ब्रॉज मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किये. इसके अलावा उसी साल 2002 में ऑस्ट्रेलिया के ही मेलबर्न में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सहभागी बने."

1999 में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस टीम में हुआ था शिलेक्शन (ETV Bharat)

5 साल में लगातार 5 गोल्ड मेडल

टेनिस खिलाड़ी ओंकार प्रसाद दीक्षित 21 साल तक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस की टीम में रहें. जहां लगातार उन्होंने 5 साल तक जीत हासिल करते हुए 5 गोल्ड मेडल हासिल किये. जबकि ऑल इंडिया पुलिस की टीम में रहकर 5 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल प्राप्त किये. वहीं, 2025 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सहभागी बने. अब नवंबर 2026 में तुर्की की धरती पर आयोजित होने जा रहे 65 प्लस मास्टर्स टेनिस गेम में शामिल होंगे. जहां 4 भारतीय खिलाड़ी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे.

तुर्की में 65 प्लस का मास्टर्स टेनिस गेम

तुर्की में आयोजित होने जा रहें 65 प्लस मास्टर्स टेनिस गेम में भारतीय टीम के 4 सदस्य होंगे. जिसमें मेहर प्रकाश, प्रमोद कुमार और अजीत भरतद्वाज शामिल हैं. जबकि इस टीम में कप्तान की जिम्मेदारी ओंकार दीक्षित को सौंपी गई है. जानकारी के मुताबिक, तुर्की में 2026 वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप ब्रिटानिया कप के नाम से आयोजित होगी. जबकि प्रतियोगिता 8 से 13 नवंबर के बीच खेली जाएगी.

ओंकार दीक्षित तुर्की में करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी (ETV Bharat)

तुर्की में टीम इंडिया की कप्तानी

ओंकार दीक्षित इन दिनों भोपाल में टेनिस की प्रैक्टिस में जुटे हैं. भारत में उनकी रैकिंग नंबर 1 है. जिसके चलते उन्हें टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. अपनी काबिलियत के दम पर 65 वर्षीय ओंकार दीक्षित ने कई सफलताएं हासिल की. अब एक बार फिर वे अपने अन्य खिलाड़ी साथियों के साथ तुर्की में दुनिया से मुकाबला करेंगे. उनकी इस उपलब्धि के चलते अब रीवा ही नहीं विंध्य और समूचा मध्य प्रदेश खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है.