ETV Bharat / state

'गिफ्ट देते हैं, कपड़ों की तारीफ करते हैं', रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर स्टूडेंट का गंभीर आरोप

डॉक्टर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप ( ETV Bharat )

रीवा: श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का विवादों से गहरा नाता रहा है. शनिवार को उपजे एक नए विवाद ने कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं. ताजा मामला बेहद ही संवेदनशील और स्वास्थ महकमे को अंदर तक हिला देने वाला है. मेडिकल कॉलेज के पीजी सेकंड ईयर की छात्रा ने कॉलेज के पूर्व डीन और शहर के जाने माने सीनियर डॉ. मनोज इंदुरकर के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. छात्रा ने अमहिया थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की है. शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

अनावश्यक छात्रा को वीडियो कॉल पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, "मेडिसिन विभाग के HOD डॉ. मनोज इंदुरकर पिछले 3 महीने से परेशान कर रहे थे. उनकी प्रताड़ना के चलते बीते कुछ दिनों से आत्महत्या तक का ख्याल आ रहा था. मनोज बीते कई महीनों से मेरे पकड़े, मेरे अच्छे दिखने और मेरे पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं. वे मुझे चॉकलेट सहित अन्य गिफ्ट देते हैं और घर के नीचे भी आया करते थे. उनके द्वारा अनावश्यक वीडियो कॉल किया जाता है. जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूं और अब मैं इस अस्पताल में काम नहीं कर सकती. मेरे साथी छात्र छात्राओं ने मेरा हौसला बढ़ाया है. जिसके चलते मैंने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है."