'गिफ्ट देते हैं, कपड़ों की तारीफ करते हैं', रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर स्टूडेंट का गंभीर आरोप
रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन और मेडिसिन विभाग के HOD पर आरोप, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज. रिपोर्ट-राकेश सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:01 PM IST
रीवा: श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का विवादों से गहरा नाता रहा है. शनिवार को उपजे एक नए विवाद ने कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं. ताजा मामला बेहद ही संवेदनशील और स्वास्थ महकमे को अंदर तक हिला देने वाला है. मेडिकल कॉलेज के पीजी सेकंड ईयर की छात्रा ने कॉलेज के पूर्व डीन और शहर के जाने माने सीनियर डॉ. मनोज इंदुरकर के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. छात्रा ने अमहिया थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की है. शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
अनावश्यक छात्रा को वीडियो कॉल
पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, "मेडिसिन विभाग के HOD डॉ. मनोज इंदुरकर पिछले 3 महीने से परेशान कर रहे थे. उनकी प्रताड़ना के चलते बीते कुछ दिनों से आत्महत्या तक का ख्याल आ रहा था. मनोज बीते कई महीनों से मेरे पकड़े, मेरे अच्छे दिखने और मेरे पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं. वे मुझे चॉकलेट सहित अन्य गिफ्ट देते हैं और घर के नीचे भी आया करते थे. उनके द्वारा अनावश्यक वीडियो कॉल किया जाता है. जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूं और अब मैं इस अस्पताल में काम नहीं कर सकती. मेरे साथी छात्र छात्राओं ने मेरा हौसला बढ़ाया है. जिसके चलते मैंने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है."
जांच के बाद कठोर कार्रवाई का आश्वासन
मामले पर एडिशनल एसपी भावना मरावी ने बताया, " पीड़ित मेडिकल स्टूडेंट थाने आई थी, जहां उन्होंने कार्य स्थल पर छेड़छाड़ को लेकर लिखित शिकायती आवेदन दिया है. जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी." हलाकि एएसपी द्वारा पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई. इसके साथ ही आरोपी का नाम भी नहीं बताया गया है.
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कार्रवाई से बचने के लिए अपनाया गया पैतरा
मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज इदुरकर ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है. उन्होने कहा, "अनुशासनहीनता को लेकर हमारे द्वारा इनपर कर्रवाई की गई थी. अन्य मसलों के अलावा नियमित ड्यूटी पर तैनात रहने के लिए कहा गया था. इनके द्वारा थीसिस में गलत डाटा दिया गया था. गंभीर लापरवाही बरतने के संबंध में हमारे द्वारा इनसे जवाब मांगा गया था. आज थीसिस के रिव्यू की लास्ट डेट थी. दोपहर को थीसिस की मीटिंग होनी थी जो किसी करण से रद्द हो गई. जवाब देने के बजाय वो थाने गई और मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर दी."
छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुत किया थीसिस का गलत डाटा
डॉ. मनोज इंदुरकर ने आगे कहा कि, ''मेडिकल के ऐसे 5 छात्र-छात्राएं थी, जिनसे थीसिस का गलत डाटा प्रस्तुत करने पर जवाब मांगा गया था. मेरे खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न सहित अन्य सभी आरोप निराधार है. लड़की ने कार्रवाई के डर से बचने के लिए मेरे खिलाफ थाने में शिकायत की है. कार्य में लापरवाही को लेकर मैंने शरद यादव नाम के एक छात्र को जरूर फटकार लगाई थी.
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उन्होंने कहा कि, ''नोटिस जारी करते हुए सभी 5 छात्र-छात्राओं को अपने परिजनों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया था. 15 स्टूडेंट अपनी ड्यूटी छोड़कर थाने गए थे. चॉकलेट देने वाली बात और अन्य लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत है. जो छात्र या छात्रा बेहतर कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा उन्हें पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया जाता है.''