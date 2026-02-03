ETV Bharat / state

रीवा में शिव विवाह आयोजन के पोस्टर हटाने पर बवाल, नगर निगम कमिश्नर पर लगाए गंभीर आरोप

रीवा में पिछले 40 वर्षों से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव विवाह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है. प्रत्येक वर्ष पंचमठ आश्रम से शिव बारात निकाल कर शहर भर में भ्रमण करती है. जिसमें सुंदर-सुंदर झांकी के साथ ढोल-नगाड़े और गाजे बाजे के साथ पथ संचालन होता है. झांकी के आगे भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की वेशभूषा धारण कर शिव बारात निकाली जाती है. जिसमें ऊंट और घोड़ों के अलावा भोलेनाथ के भक्त भूत-पिशाच की वेशभूषा धारण कर नाचते थिरकते बारात में शामिल होते हैं.

इस बात की भनक जब आयोजनकर्ताओं को हुई तो वह भड़क गए और शहर के शिल्पी प्लाजा चौराहे पर समिति के पदाधिकारियो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर ही धरना दे दिया और कर्मचारियों समेत नगर निगम कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए.

रीवा: नगर निगम उड़ानदस्ता की टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिव विवाह आयोजन समिति के द्वारा शहर भर में लगाए गए महाशिवरात्रि के पोस्टरों को हटाए जाने की कार्रवाई की. नगर निगम उड़नदस्ता की टीम ने सोमवार की शाम शहर में महाशिवरात्रि के पोस्टर के साथ भगवा झंडो को भी निकाल दिया और अपने साथ नगर निगम के सफाई गोदाम ले गए.

40 साल से आयोजित हो रहा शिव विवाह का आयोजन (ETV Bharat)

महाशिवरात्रि का आयोजन इसलिए होता है खास

रीवा में हर साल आयोजित होने वाले शिव विवाह आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि प्रत्येक वर्ष पंचमठ आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है. जिसे ग्रहण करने के लिए हजारों की तादाद में शिव भक्त शामिल होते हैं. इस आयोजन की सबसे खास बात यह है भी कि पिछले कुछ सालों से इस आयोजन में कुछ अनोखा देखने को मिलता है. वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी और 1100 किलो की लोहे से बनी कढ़ाई मे 5100 किलो खिचड़ी का महाप्रसाद बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था. इसी तरह से 2024 में सबसे बड़ा नागाड़ा बनाकर अयोध्या राम मंदिर को भेंट कर एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया.

31 फीट का त्रिशूल शिव मंदिर पर होना था स्थापित

इस साल आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव विवाह आयोजन की तैयारियां आयोजकों के द्वारा की जा रही हैं. इस वर्ष आयोजन के साथ 31 फीट लंबा शिव त्रिशूल बनाकर कोठी स्थित मनकामेश्वर नाथ शिव मंदिर मे स्थापित किया जाना था. आयोजनर्ताओं के द्वारा शिव बारात आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई थी. इसी के चलते शहर में जगह जगह आयोजन को लेकर पोस्टर लगाए गए थे लेकिन 15 फरवरी को आयोजन होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया.

आयोजकों ने बीच बाजार में दिया धरना (ETV Bharat)

समिति के लोगों ने किया प्रदर्शन

सोमवार को नगर निगम के द्वारा शिव बारात आयोजन के द्वारा लगाए गए पोस्टर हटा दिए गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और आयोजनकर्ताओं ने बीच बाजार सड़क में बैठकर घंटो प्रदर्शन किया. इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष फूट-फूटकर रोने लगे. उन्होंने कहा कि "हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है. इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्यमंत्री मोहन यादव कमिश्नर के विरुद्ध कार्रवाई करके तत्काल हटाए.

समिति अध्यक्ष ने निगम कमिश्नर पर लगाए गंभीर आरोप

धरने पर बैठे शिव बारात समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता का कहना है कि "उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है. शिव विवाह का आयोजन हम पिछले 40 वर्षो से करते आ रहें हैं." मनीष गुप्ता का आरोप है कि "नगर निगम की टीम ने शहर में लगे शिव विवाह आयोजन के पोस्टर बैनर, जिसमे भोलेनाथ की फोटो लगी हुई थी, उसे फाड़ा गया. इस घटना में जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है. यह पूरा घटनाक्रम नगर निगम कमिश्नर के इशारे पर किया गया है."

कमिश्नर बोले बिना अनुमति के लगाए थे पोस्टर

नगर निगम कमिश्नर संजय सौरभ सोनवणे का कहना है कि "शहर में लगे पोस्टर गलत तरीके से बिना अनुमति के लगाए गए थे. शिव विवाह का आयोजन महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को होना है, लेकिन आयोजकों ने 15 दिन पहले ही शहर में पोस्टर लगा दिए. नियमानुसार अनुमति लेकर पोस्टर लगाए जाते तो नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं होती. विज्ञापन के लिए जगह सुनश्चित की गई है. पोस्टरों पर थूके जाने के आरोप पर कमिश्नर ने कहा कि अगर आयोजक समिति की तरफ से कोई प्रूफ दिया जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे."