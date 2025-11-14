Bihar Election Results 2025

रीवा के निजी स्कूल में बच्ची से पिटाई का मामला, स्कूल संचालकों ने पेरेंट्स पर ही लगा दिए आरोप

टीचर पर लगे थे छात्रा की बेरहमी से पिटाई के आरोप. संचालक ने घटना को नाकारा. कहा परिजनों ने पब्लिसिटी के लिए किया.

REWA SCHOOL MINOR BEATEN
स्कूल संचालकों ने पेरेंट्स पर ही लगा दिए आरोप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 11:28 AM IST

रीवा : शहर के एक निजी स्कूल में मासूम छात्रा के साथ मारपीट के आरोप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मामले पर स्कूल में पदस्थ महिला टीचर पर लगे गंभीर आरोपों के बाद गुरुवार को निजी स्कूल के संचालक ने पत्रकारवार्ता की. स्कूल संचालकों ने अभिवावकों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा दिए. स्कूल की ओर से कहा गया कि छात्रा के साथ मारपीट जैसी कोई घटना ही नहीं हुई. परिजनों ने पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया में बच्ची का वीडियो वायरल किया था.

बीते दिनों शिक्षिका पर लगे थे छात्रा की पिटाई के आरोप

बीते दिनों शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली चौथी की छात्रा से जुड़ा ये मामला सामने आया था. यहां पदस्थ महिला टीचर पर छात्रा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें कहा गया कि तबीयत खराब होने से वह 10 दिनों तक स्कूल नहीं जा सकी. इसके चलते उसके दो विषयों के चैप्टर कम्प्लीट नहीं हो पाए जब बच्ची स्कूल पहुंची तो साइंस की महिला टीचर ने मदद करने के बजाय बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी. आरोप यह भी लगाए गए कि उसे कई थप्पड़ मारने के बाद मोटी कॉपी उसते सिर पर दे मारी और पूरे दिन खड़े रखा.

REWA PRIVATE SCHOOL CHATRA PITAI
रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र का मामला (Etv Bharat)

परिजनों का आरोप- बच्ची के चेहरे पर आ गई थी सूजन

परिजनों का आरोप था कि बच्ची के पिता जब स्कूल से लेकर उसे घर पहुंचे तो बच्ची ने रोते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पिता का कहना था की टीचर की पिटाई के कारण बच्ची के गाल मे सूजन और सिर पर चोट आई थी और कान से खून निकल रहा था. परिजनों ने बताया था की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब उन्होंने स्कूल प्रबंधन से वजह जाननी चाही तो उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दीं गई.

परिजनों ने सोशल मीडिया मे पोस्ट किया था वीडियो

बताया गया कि इसी बात से आक्रोषित परिजनों ने बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया मे पोस्ट किया था, जिसके बाद लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसी बात को लेकर उल्टा स्कूल प्रबंधन ने ही बच्ची के परिजनों के खिलाफ बिछिया थाने मे शिकायती आवेदन दे दिया. इस बात की जानकारी जब परिजनों को हुई तो उनके द्वारा भी स्कूल मे पदस्थ महिला टीचर के विरुद्ध भी शिकायती आवेदन दिया था.

मामले पर थाना प्रभारी मनीषा उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, '' दोनों पक्षों की ओर से शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले की जांच की जा रहीं हैं आगे की कार्रवाई जेजे बोर्ड की ओर से कराई जाएगी.'' वहीं स्कूल संचालक ने स्कूल परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज उपलब्ध कराकर आरोपों को निराधार बताया. हालांकि, क्लास रूम में कैमरे नहीं होते.

