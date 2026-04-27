मनगवां विधायक नरेन्द्र प्रजापति बने फायर फाइटर, धधक रही आग पर फेरा पानी
रीवा के संसारपुर मे शार्ट सर्किट से खड़ी फसलों के साथ ही कई घरों में आग लगी. विधायक ने किसानों की मदद से बुझाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 3:14 PM IST
रीवा : मनगवां के बीजेपी विधायक नरेन्द्र प्रजापति रविवार को फायर फाइटर की भूमिका में दिखे. बीजेपी विधायक ने फायर ब्रिगेड वाहन पर चढ़कर हाईस्पीड वाटर जेट नोजल को ऑपरेट किया. किसानो के घरों और खेतों मे शार्ट सर्किट से भड़की भीषण आग को भी बुझाया. किसानों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
फसलों के साथ ही घरों में लगी आग
ग्राम संसारपुर मे शार्ट सर्किट से किसानों के खेत में खड़ी फसल में आग भड़क गई. आग के कारण कई किसानों के घर जल गए. साथ ही खेत मे खड़ी फसल भी नष्ट हो गई. घटना की जानकारी मनगवां विधायक नरेन्द्र प्रजापति को मिली. उन्होंने सीएमओ निर्देशित करते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई. फायर ब्रिगेड का वाहन लालगांव में लगी आग पर काबू पाने के लिए गया हुआ था, वहां से लौटते वक्त फायर ब्रिगेड का टैंक खाली हो गया.
किसानों की मदद से बुझाई आग
इसके बाद विधायक बैकुंठपुर फायर स्टेशन गए. बिजली गुल होने के चलते बिजली कंपनी को फोन घुमाया. इसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड के वाटर टैंक को फुल भरवाया और तत्काल ग्राम पंचायत संसारपुर मे स्थित घटनास्थल पहुंचे. विधायक नरेन्द्र प्रजापति खुद फायर ब्रिगेड वाहन पर चढ़ गए और फायर फाइटर बनकर हाई प्रेशर वाटर जेट के नोजल को चारों तरफ घुमाते हुए खेत मे जल रही खड़ी फसल और घरों पर लगी हुई आग को काबू करने का प्रयास किया. कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू हुई और सभी लोगों ने राहत की सांस लीं.
हाई प्रेशर वाटर जेट नोजल को ऑपरेट किया
विधायक नरेन्द्र प्रजापति ने बताया "ग्राम पंचायत संसारपुर मे शार्ट सर्किट के कारण खेत मे खड़ी फसल, किसानों के घरों के अलावा कटी हुई फसल मे आग भड़क गई. इसकी सूचना प्राप्त हुई थी. तत्काल सीएमओ को निर्देशित करते हुए फायर ब्रिगेड का वाटर टैंक भरवाने के लिए खुद बैकुंठपुर फायर स्टेशन गया. वहां पर टैंक फुल करवाया और वापस संसारपुर पहुंचा. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है. फायर ब्रिगेड वाहन में लगे हाई प्रेशर वाटर जेट नोजल को खुद ऑपरेट किया और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय किसानो की मदद से भीषण आग पर काबू पाया.
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तहसीलदार व पटवारी को दिए निर्देश
विधायक नरेन्द्र प्रजापति ने बताया "आग की घटना मे किसानों का काफी नुकसान हुआ है. घर और खेत मे खड़ी गेहूं की फसल आग के हवाले हो गई. कटी हुई फसल भी जलकर राख हो गई. पटवारी और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है. वे मौके ओर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का आकलन करेंगे. सरकार किसानों के साथ है. हरसंभव उनकी मदद की जाएगी."