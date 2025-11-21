ETV Bharat / state

खतरों के खिलाड़ी बने रीवा सांसद, 70 की उम्र में 300 फीट ऊपर हवा में दिखाया करतब

रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा का पैरासेलिंग करते वीडियो आया सामने, अंडमान के हैवलॉक द्वीप पर हवा में बीजेपी सासंद ने दिखाई कलाबाजी.

REWA SANSAD PARASAILING VIDEO
खतरों के खिलाड़ी बने रीवा सांसद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: भारतीय जनता पार्टी के बहुचर्चित सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वे अपने बयान की जगह हैरतअंगेज करतब के चलते चर्चाओं में हैं. इन दिनों पैरासेलिंग स्टंट करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में 70 वर्ष की उम्र में सांसद जनार्दन मिश्रा समुद्री लहरों के बीच आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं. एडवेंचर का रोमांचक वीडियो सांसद ने खुद के अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

300 फीट ऊपर हवा में उड़े सांसद

वायरल वीडियो में सांसद बोट से पैराशूट के सहारे करीब 300 फीट ऊपर हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं. रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन के दौरे के लिए समिति के अन्य सदस्यों के साथ अंडमान-निकोबार पहुंचे थे. इसी दौरान वे हेवलॉक द्वीप गए, जहां पर वे समुद्री लहरों के बीच बोट में सवार हुए और पैरासेलिंग की और समुद्र के 40 फीट नीचे कोरल रीफ देखा.

70 की उम्र में 300 फीट ऊपर हवा में दिखाया करतब (ETV Bharat)

जनार्दन मिश्रा ने शेयर किया वीडियो

अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप में एडवेंचर करने का वीडियो सांसद जनार्दन मिश्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया है. यह वीडियो सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रहा. 70 वर्ष की उम्र में सांसद की फिटनेस, साहस और जोश को लेकर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वायरल हुए वीडियो के चलते एक बार फिर रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा सुर्खियों में आ गए.

janardan mishra ADVANTURE VIDEO
रीवा सांसद मिश्रा का पैरासेलिंग करते वीडियो वायरल (ETV Bharat)

इसके पहले कर चुके हैं स्कूबा डाइविंग

यह पहला मौका नहीं है, जब सांसद जनार्दन मिश्रा का एडवेंचर करते वीडियो सामने आया है. इससे पहले फरवरी 2025 में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में छाया हुआ था, जिसमें वे स्कूबा डाइविंग करते हुए नजर आए थे. यह वीडियो तब का था, जब सांसद मिश्रा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के लिए लक्षद्वीप गए हुए थे.

rewa janardan mishra scuba diving
स्कूबा डाइविंग करते सांसद जनार्दन मिश्रा (ETV Bharat)

अक्सर सुर्खियों में रहते हैं सांसद मिश्रा

रीवा संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद बने जनार्दन मिश्रा अक्सर अपनी बयानबाजी और क्रियाकलापों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते है. वे बेबाकी से अपनी बातें मंच और मीडिया के सामने कह देते हैं. कई बार उन्होंने अपने हाथों से टॉयलेट साफ किए, नाले में घुसकर गंदगी साफ की, नन्हे बच्चों को नहलाया, उनके कपड़े साफ किए है. जिसके चलते उन्हें स्वच्छता का ब्रांड एंबेसडर भी कहा जाता है. कोविड के दौरान अपने शासकीय बंगले में बैठकर उन्होंने मास्क भी सिले थे. इन सब क्रियाकलापों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे.

TAGGED:

JANARDAN MISHRA ADVANTURE VIDEO
HAVELOCK ISLAND OF ANDAMAN
JANARDAN MISHRA PARASAILING
REWA JANARDAN MISHRA SCUBA DIVING
REWA SANSAD PARASAILING VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छिंदवाड़ा में 2 दिन में खुलेंगे नेहरों के गेट, पानी से लहलहाएगी की किसानों की फसल और खेत

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु का इस्तीफा, नैक ग्रेडिंग में फर्जीवाड़े का आरोप

रतलाम में शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया आदेश का पालन

मध्य प्रदेश में सब्जियों के दाम बेकाबू, शहडोल में भिंडी छू रहा सेंचुरी, महंगाई का तड़का

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.