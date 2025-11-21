खतरों के खिलाड़ी बने रीवा सांसद, 70 की उम्र में 300 फीट ऊपर हवा में दिखाया करतब
रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा का पैरासेलिंग करते वीडियो आया सामने, अंडमान के हैवलॉक द्वीप पर हवा में बीजेपी सासंद ने दिखाई कलाबाजी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 4:24 PM IST
रीवा: भारतीय जनता पार्टी के बहुचर्चित सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वे अपने बयान की जगह हैरतअंगेज करतब के चलते चर्चाओं में हैं. इन दिनों पैरासेलिंग स्टंट करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में 70 वर्ष की उम्र में सांसद जनार्दन मिश्रा समुद्री लहरों के बीच आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं. एडवेंचर का रोमांचक वीडियो सांसद ने खुद के अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
300 फीट ऊपर हवा में उड़े सांसद
वायरल वीडियो में सांसद बोट से पैराशूट के सहारे करीब 300 फीट ऊपर हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं. रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन के दौरे के लिए समिति के अन्य सदस्यों के साथ अंडमान-निकोबार पहुंचे थे. इसी दौरान वे हेवलॉक द्वीप गए, जहां पर वे समुद्री लहरों के बीच बोट में सवार हुए और पैरासेलिंग की और समुद्र के 40 फीट नीचे कोरल रीफ देखा.
जनार्दन मिश्रा ने शेयर किया वीडियो
अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप में एडवेंचर करने का वीडियो सांसद जनार्दन मिश्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया है. यह वीडियो सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रहा. 70 वर्ष की उम्र में सांसद की फिटनेस, साहस और जोश को लेकर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वायरल हुए वीडियो के चलते एक बार फिर रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा सुर्खियों में आ गए.
इसके पहले कर चुके हैं स्कूबा डाइविंग
यह पहला मौका नहीं है, जब सांसद जनार्दन मिश्रा का एडवेंचर करते वीडियो सामने आया है. इससे पहले फरवरी 2025 में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में छाया हुआ था, जिसमें वे स्कूबा डाइविंग करते हुए नजर आए थे. यह वीडियो तब का था, जब सांसद मिश्रा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के लिए लक्षद्वीप गए हुए थे.
अक्सर सुर्खियों में रहते हैं सांसद मिश्रा
रीवा संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद बने जनार्दन मिश्रा अक्सर अपनी बयानबाजी और क्रियाकलापों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते है. वे बेबाकी से अपनी बातें मंच और मीडिया के सामने कह देते हैं. कई बार उन्होंने अपने हाथों से टॉयलेट साफ किए, नाले में घुसकर गंदगी साफ की, नन्हे बच्चों को नहलाया, उनके कपड़े साफ किए है. जिसके चलते उन्हें स्वच्छता का ब्रांड एंबेसडर भी कहा जाता है. कोविड के दौरान अपने शासकीय बंगले में बैठकर उन्होंने मास्क भी सिले थे. इन सब क्रियाकलापों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे.