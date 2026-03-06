ETV Bharat / state

विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल का ICU कबाड़खाने से बदतर, वीडियो ने खोली पोल

रीवा : विंध्य का सबसे बड़ा रीवा का संजय गांधी अस्पताल अक्सर सुर्खियों मे रहता है. सरकार और जिला प्रशासन बेहतर स्वास्थ सुविधा मुहैया कराने के भले ही लाख दावे और वादे करे लेकिन हालात इससे ठीक विपरीत हैं. आइसीयू वार्ड तो पूरा कबाड़खाना बना हुआ है. मरीज के साथ आइसीयू वार्ड में पहुंचे अटेंडर ने वीडियो बनाकर अव्यवस्था की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो मे एक महिला दावा कर रही है "मरीज के लिए आइसीयू में टूटा-फूटा बेड दिया गया. सीलिंग फैन न होने के चलते अटेंडर को घर से टेबल फैन लाना पड़ा." वीडियो में महिला अटेंडर दावा कर रही है "संजय गांधी अस्पताल के आइसीयू वार्ड का हाल बेहाल है. हम संजय गांधी अस्पताल मे अपने पेशेंट को लेकर आए थे, जहां सीलिंग फैन भी नहीं था. पेशेंट को टूटा-फूटा और फटे बिस्तर वाला बेड दिया गया और आसपास काफी गंदगी भी थी."

आईसीयू की बदहाली का वीडियो. टूटा-फूटा बेड (ETV BHARAT)

मेंटेनेंस वर्क की जांच कराने का आश्वासन

इस मामले में संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉ. संतोष सिंह का कहना है "मरीज की सुविधा पहली प्राथमिकता है. हमारी कोशिश रहती है कि मरीज को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो. अगर ऐसा हुआ है या कुछ रिपेयर नहीं हुआ होगा, उसे अधीक्षक के संज्ञान मे लाकर जांच करवाएंगे. मेंटेनेंस का कार्य समय-समय पर किया जाता है. मगर ये कैसे छूट गया, इसकी जांच करवाते हैं. टूटा बेड किसने रखा, क्यों रखा, कब से रखा, यह जांच का विषय है.

स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला रीवा

सीएमओ डॉ. संतोष सिंह का कहना है "ऐसा बहुत कम होता है. संजय गांधी अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है. स्टाफ को भी समझाइश दी जाएगी." संजय गांधी अस्पताल उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले रीवा में है. विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में ये हाल होश उड़ाने वाला है. यहां रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या मे मरीज इलाज के लिए आते हैं.