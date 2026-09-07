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रीवा में कांग्रेस के धरना में पहुंचे दिग्विजय सिंह, टारगेट पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल

रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्था के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

REWA SANJAY GANDHI HOSPITAL
रीवा में जारी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 12:45 PM IST

3 Min Read
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रीवा : संजय गांधी अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और नवजात की मौत को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है. रविवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सिरमौर चौराहे पर चल रहे कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए. दिग्विजय सिंह ने अनशन पर बैठे कल्पना मिश्रा के पिता से बात की. इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा "प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लापवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. रीवा में प्रसूता और नवजात की मौत हुई. अस्पताल में जिन्दा मरीज को मुर्दा बताया जा रहा है. इन सबके जिम्मेदार स्वास्थ मंत्री राजेंद्र शुक्ल नहीं तो कौन है."

विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में अंधेरगर्दी

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहा "मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रीवा के विधायक हैं और उपमुख्यमंत्री भी हैं. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पहल पर रीवा में संजय गांधी अस्पताल का निर्माण और विस्तार हुआ था. लेकिन आज हालत ये हैं कि विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में अंधेरगर्दी है. छिंदवाड़ा के कफ सिरप कांड मे 26 बच्चों की मौत का मामला हो या बालाघाट मे हुए 30 बच्चों की मौत का मामला. यह निकम्मापन और नाकामी स्वास्थ विभाग की है. इसकी पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी स्वास्थ मंत्री की है."

दिग्विजय सिंह ने मांगा राजेंद्र शुक्ल से इस्तीफा (ETV BHARAT)

राजेंद्र शुक्ल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए

दिग्विजय सिंह ने कहा "रीवा की बेटी गर्भवती कल्पना मिश्रा ने कहा था यहां पर मेरा पर इलाज मत कराओ लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया. इसके बाद उसकी और नवजात की मृत्यु हो गई. इसी तरह से एक जीवित व्यक्ति को अस्पताल मे मृत घोषित कर दिया गया. इन घटनाओं के जिम्मेदार स्वास्थ मंत्री राजेंद्र शुक्ल नहीं तो कौन है. राजेंद्र शुक्ल को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए. यह धरनास्थल कोई राजनीतिक मंच नहीं है. हम लोगों द्वारा जनता की लड़ाई लड़ी जा रही है."

REWA SANJAY GANDHI HOSPITAL
रीवा में कांग्रेस के धरना में पहुंचे दिग्विजय सिंह (ETV BHARAT)

दोषी डॉक्टर्स पर एफआईआर की मांग

कल्पना मिश्रा और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद लगातर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस मामले में दो नर्सिंग ऑफिसर साधना वर्मा और सीमा मुजालदे को निलंबित किया किया गया है. इसके बाद डॉ. निधि पाण्डेय सहित ड्यूटी डॉक्टर डॉ. सोनल अग्रवाल को निलंबित किया गया है. संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा को भी हटाया गया है.

रविवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की हाई लेवल मीटिंग हुई. इसके कुछ देर बाद श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सुनील अग्रवाल का भी ट्रांसफर कर दिया गया. वहीं, अनशन पर बैठे है मृतका कल्पना के पिता रामशिरोमणि मिश्रा की मांग है कि दोषी डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज हो.

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