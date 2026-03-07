ETV Bharat / state

रीवा की समीक्षा ने 5th अटैंप्ड में क्लीयर किया UPSC एग्जाम, सतना की भूमिका को मिली 331 रैंक

समीक्षा ने किया UPSC का एग्जाम क्लियर 30 वर्षीय समीक्षा द्विवेदी का पैत्रिक गांव मऊगंज जिले का पन्नी डगडाउआ है. जबकि उनका जन्म उनके मामा के घर रीवा में अमहिया स्थित निवास में हुआ था. पिता श्रीनिवास द्विवेदी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में रिजनल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं. वर्तमान में समीक्षा का परिवार इंदौर के ग्रेटर ब्रीजेश्वरी इलाके में निवासरत हैं. समीक्षा ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इंदौर से पूरी की इसके बाद चेन्नई से बी.टेक किया. आईआईटी कानपुर से एमबीए किया. बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में सेवाएं देने के बाद उन्होंने 5th अटैम्प में UPSC का एग्जाम क्लियर किया. दिसंबर 2025 में ही उन्होंने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया था.

रीवा: शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. देश की सबसे कठिन कहे जाने वाली परिक्षा में मध्य प्रदेश की कई होनहार बेटियों ने शानदार सफलता हासिल करते हुए अपने-अपने जिलों का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम भी रौशन किया हैं. इनमें से एक विंध्य के रीवा की बेटी भी शामिल हैं. 30 वर्षीय समीक्षा ने 5th अटैंप्ड में बाजी मारकर ऑल इंडिया में 56 वां रैंक हासिल की. समीक्षा का चयन IAS के लिए हुआ है.

UPSC में 56वां रैंक हासिल की

समीक्षा ने बताया कि, ''यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 56वां रैंक प्राप्त की है. पढ़ाई के बाद सोसाइटी से जुड़ा हुआ काम करने की मन में इच्छा जागी थी. इसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का डिसीजन लिया. 2021 में तैयारी शुरू की फर्स्ट अटैम्प के अलावा हर अटैम्प में प्रिवेन्स क्लियर हुआ हैं. थर्ड अटैम्प 2023 में किया था जिसमें मेंस भी क्लियर हुआ था. मगर 18 अंकों से चूक गई. बैंक में जॉब के साथ 2025 में दोबारा यूपीएससी की तैयारी शुरू की. इसी दरमियान हाल ही में शादी हुई है. ससुराल वाले और पति दोनों का काफी साहयोग रहा. शादी के समय इंटरव्यू के दौरान सभी ने काफी स्पोर्ट किया.''

समीक्षा ने 5th अटैंप्ड में क्लीयर किया UPSC एग्जाम (ETV Bharat)

समीक्षा ने कहा-पढ़ाई के लिए नहीं थी कोई लिमिट

समीक्षा द्विवेदी ने बताया कि, ''पढ़ाई के लिए कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी. इसके लिए मैं अपना दिन डिवाइड किया करती थी कि सुबह करंट अफेयर्स में फोकस करूं, टेस्ट भी देती थी और वेल्यूएशन भी करती थी. इस उपलब्धि के पीछे मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है. वक्त के साथ मैंने अपने आपको रिजल्ट से डिटेच कर दिया था और केवल पढ़ाई पर ही फोकस किया. मैंने तो यह भी सोचना बंद कर दिया था कि मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, इस वजह से मैं बहुत रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई कर पाई. इसी के चलते फाइनली रिजल्ट मिला और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर देश में 56वीं रैंक हासिल की.''

समीक्षा की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है (ETV Bharat)

सतना की भूमिका को थर्ड अटैंप्ड में सफलता

सतना के कृष्ण नगर इलाके के निवासी मनोज जैन की बेटी भूमिका जैन ने 24 वर्ष की उम्र में बड़ी सफलता हासिल की. भूमिका ने यूपीएससी सिविल सर्विस सेवा में पूरे प्रदेश में 2025 में AIIR में 331 वीं रैंक हासिल की है. इस सफलता से भूमिका के पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है. भूमिका की उपलब्धि ने साबित किया कि कड़ी मेहनत से बड़े सपने सच होते हैं. इस बारे में भूमिका ने इसका श्रेय अपने गुरुजन और माता पिता को दिया है. भूमिका ने जो असफल होने वाले बच्चों को हार न मानने का मैसेज दिया है.

भूमिका जैन ने बताया कि, ''मेरी रैंक यूपीएससी सिविल सेवा 2025 में 331 रैंक आई है. यह मेरा थर्ड अटैम्प जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा और इंटरव्यू क्लियर करके यह सफलता हासिल की. दो बार हमें असफलता मिली है लेकिन उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी और आखिरकार तीसरी बार मुझे सफलता मिली. जिससे मेरे परिवार में बेहद खुशी है. जो बच्चे असफल हो जाते हैं उनके लिए यह संदेश है कि आपका काम है पढ़ाई करना और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना. लगातार मेहनत करें तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है.