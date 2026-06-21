रबर बॉय के योग आसान ने सबको चौंकाया, सैंट्रल जेल में जज और अधीक्षक के साथ कैदियों ने किया योग
रबर बॉय आदर्श ने योगा दिवस पर दिखाए एक से बढ़कर एक योग आसन, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से लेकर जज समीर मिश्रा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 4:26 PM IST
रीवा: देश भर में आज यानि 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है. ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा से भी कई अलग-अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई है. देशभर में रबर बॉय के नाम से प्रसिद्ध रीवा के आदर्श पाण्डेय की बात करें तो उनके कड़े योगासन का हर कोई कायल है. आज योगदिवस के दिन उनके द्वारा किए गए कई कड़े आसन और खास करके हठ आसान ने तो सभी को चौंका दिया.
इसी के साथ मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स मे सैकड़ों लोगों के साथ योगासन करते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की. वहीं अगर बात की जाए रीवा केंद्रीय जेल की तो यहां पर योग दिवस की सुंदर तस्वीर दिखाई दी जहां जेलर संग सैकड़ों कैदियों ने फिट रहने के लिए योग के मंत्र लिए.
योग के जरिये किसी भी एंगल में मोड़ लेते हैं खुद का शरीर
बात की जाए अगर रीवा के आदर्श पाण्डेय की तो इन्होंने योग में इतनी महारत हासिल है कि यह अपने शरीर को रबर की तरह किसी भी एंगल में खुद को तोड़ मरोड़ लेते हैं. इनके हठ आसान की तो बात ही अलग है. आदर्श ने कड़ी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है और इसी के चलते इन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किए हैं. प्रयागराज में आयोजित हो चुके विश्व के सबसे बड़े महाकुम्भ के दौरान भी आदर्श ने अपने कठिन योगासन के जरिए गंगा नदी के तट पर हजारों लोगों के बीच योग की अलख जगाकर योग से होने वाले शरीर के फायदे बताए थे.
रबर बॉय आदर्श पाण्डेय ने बनाएंग 6 वर्ड रिकॉर्ड
ईटीवी भारत से बात करते हुए आदर्श पाण्डेय ने बताया बताया कि "वह 23 वर्ष के हैं और रीवा के सेमरिया विधानसभा स्थित रुपौली गांव के निवासी हैं. उन्होंने कहा की योग में 84 लाख आसन होने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है. इनमें से मुख्य आसन 84 हैं और उसमें भी मात्र 3 आसन सिद्धासन, भद्रासन, और सिंहासन ही मुख्य हैं.
आदर्श के मुताबिक कर्णपीड़ासन और हठ आसान में उन्हें महारत हासिल है. इस आसन का प्रदर्शन करके आदर्श ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. कर्णपीड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मवकासन, हनुमान और रामदूतासन, सारघासन ऐसे 6 योगासनों में आदर्श ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वे अब 7वां और नया वर्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं.
आदर्श ने दर्ज कराया था लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
आदर्श पांडे ने आगे कहा कि अब तक उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड और इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, बुक में भी अपने रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं. पूरे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे करने के लक्ष्य के साथ ही उन्होंने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने का लक्ष्य रखा है."
दो गोल्ड मेडल जीतकर बढ़ाया विंध्य का मान
इसी तरह से 22 जुलाई 2025 को भोपाल में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाते हुए फॉरवर्ड बैंड इंडिविजुअल और सुपाइन इंडिविजुअल में बेहतर परफॉर्मेंस दी और अन्य सभी प्रतियोगियों को शिकस्त देते हुए आदर्श पाण्डेय ने दो गोल्ड मेडल अर्जित करविंध्य को गौरवान्वित किया था. कम उम्र में योग के जरिए बड़े मुकाम हासिल करने वाले आदर्श पाण्डेय को रबर बॉय कर आलावा अब देश के छोटे बाबा राम देव के नाम से मशहूर हैं.
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रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और केंद्रिय जेल मे मनाया गया योग दिवस
इसी तरह से योग दिवस के मौके पर रीवा के स्पोर्ट्स में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी हजारों लोगों के साथ योगा करते हुए प्रदेश और देश वासियों को प्रतिदिन योगा करने की अपील की है. हमारे भारत की इस योग विद्या को प्रधानमंत्री ने विश्वव्यापी बना दिया है. उन्होने कहा की "हमें निरोगी रहना है तो केवल एक दिन नहीं प्रतिदिन योगा करने की आवश्यकता है. तभी हम स्वस्थ रह सकते है. वहीं केंद्रीय जेल में भी जज समीर मिश्रा, जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय के साथ सैकड़ों कैदियों ने भी फिट रहने के लिए योग का का ज्ञान लिया.