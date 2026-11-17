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आदर्श का रिकॉर्ड आसन, गिनीज बुक के लिए कठिन मुद्रा में करेंगे 31 मिनट का हठ योग

आदर्श का रिकॉर्ड आसन ( ETV Bharat )

भोपाल: 23 साल का नौजवान योग केवल रोग भगाने नहीं करता. उसका हर आसन रिकॉर्ड के लिए है. 23 बरस की छोटी उम्र में देश दुनिया के 6 बड़े रिकॉर्ड योगासन में अपने नाम कर लेने के बाद अब गिनीज में नाम दर्ज कराने की तैयारी है. साल भर पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किए गए आवेदन के बाद जवाबी मेल आया, तो इस नौजवान योगी ने अपना अभ्यास भी तेज कर दिया. योग के किसी एक आसन और अवस्था में हर बार नई अवधि का रिकॉर्ड बना रहे रीवा के आदर्श पांडे ने इस बार 31 मिनट तक एक ही आसन में रहने का टारगेट मिला है.

फिलहाल प्रैक्टिस में 16 मिनट तक पहुंच भी गए हैं. आदर्श के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन व्यूज हैं और फेसबुक एक लाख 19 हजार फॉलोअर्स हैं. आदर्श की ख्वाहिश है कि कभी विराट कोहली को योगा सिखा पाऊं. आदर्श ने पीएम मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी थी कि वे उनके सामने योग करना चाहते हैं.