आदर्श का रिकॉर्ड आसन, गिनीज बुक के लिए कठिन मुद्रा में करेंगे 31 मिनट का हठ योग
रीवा के रबर बॉय आदर्श पांडे बनाने जा रहे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, 31 मिनट तक करेंगे हस्तोतानासन आसन, 5 खिताब पहले ही नाम.रिपोर्ट-शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:56 PM IST
भोपाल: 23 साल का नौजवान योग केवल रोग भगाने नहीं करता. उसका हर आसन रिकॉर्ड के लिए है. 23 बरस की छोटी उम्र में देश दुनिया के 6 बड़े रिकॉर्ड योगासन में अपने नाम कर लेने के बाद अब गिनीज में नाम दर्ज कराने की तैयारी है. साल भर पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किए गए आवेदन के बाद जवाबी मेल आया, तो इस नौजवान योगी ने अपना अभ्यास भी तेज कर दिया. योग के किसी एक आसन और अवस्था में हर बार नई अवधि का रिकॉर्ड बना रहे रीवा के आदर्श पांडे ने इस बार 31 मिनट तक एक ही आसन में रहने का टारगेट मिला है.
फिलहाल प्रैक्टिस में 16 मिनट तक पहुंच भी गए हैं. आदर्श के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन व्यूज हैं और फेसबुक एक लाख 19 हजार फॉलोअर्स हैं. आदर्श की ख्वाहिश है कि कभी विराट कोहली को योगा सिखा पाऊं. आदर्श ने पीएम मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी थी कि वे उनके सामने योग करना चाहते हैं.
रिकॉर्ड धारी योगी, अब गिनीज में नाम दर्ज करने लंबा आसन
वो अपने शरीर को हर दिन एक नए रिकॉर्ड की तैयारी के साथ नए पैमाने पर कसता है. कठिन आसन की अवधि तब तक बढ़ाता जाता है, जब तक वो रिकॉर्ड के दायरे में ना आ जाए. योगा आसन में देश दुनिया के पांच रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके रीवा के आदर्श पांडे अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अभ्यास कर रहे हैं. चिट्ठी बीते जून महीने में आ चुकी है. आदर्श को इस बार 31 मिनट तक एक अवस्था और एक आसन में रहने का लक्ष्य दिया गया है.
अभ्यास में वे 16 मिनट तक पहुंच चुके हैं. इस बार उन्होंने सूर्य नमस्कार के तीसरे आसन हस्तोतानासन को इस रिकॉर्ड के लिए चुना है. वे कहते हैं, ऐसे देखने में ये सरल लगे, लेकिन इस अवस्था में 31 मिनट तक रहना कठिन है. वजह ये है कि आपके शरीर का सिर चेहरे की तरफ आ जाता है. वे बताते हैं मैंने 10 मिनट का समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भेजा था, लेकिन उन्होंने 31 मिनट का लक्ष्य दिया है और कहा कि 30 मिनट का रिकॉर्ड पहले ही है. 31 मिनट के साथ मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूं.
योग गुरु बनकर कैदियों के लिए ऐसे आदर्श बने हैं आदर्श
पूरे शरीर इलास्टिक की तरह मोड लेने वाले आदर्श, योग में आदर्श भी पेश कर रहे हैं. खाली समय में कैदियों को योग की राह दिखाते हैं. रीवा जिला जेल में आदर्श बीते 6 महीने से कैदियों को योग सिखाते हैं. इनमें उम्रकैद के ज्यादातर कैदी हैं. हत्या बलात्कार जैसे आरोपों में जो जेल में बंद हैं, आदर्श बताते हैं, एक हत्या के कैदी से हुई बातचीत में कभी नहीं भूलूंगा. योग के तीन महीने के अभ्यास के बाद उसने कहा कि अगर मैं योग पहले से करता तो शायद यहां नहीं होता. अब अपना गुस्सा संभालने लगा हूं.
कुंभ में हर घाट पर लगाते हैं योगशाला, अब सिंहस्थ की तैयारी
बीकॉम के साथ एमए योग की शिक्षा पूरी कर चुके हैं. इसके अलावा एनआईएस का 6 वीक का कोर्स भी कर चुके हैं. अब तक आदर्श पाण्डे ने प्रयागराज के महाकुंभ और माघ मेला में एक महीना बिताया. इस एक महीने में वे घाट घाट जाकर लगों को योग की शिक्षा देते थे. आदर्श दावे से कहते हैं, कि भारत के लगभग सभी संत योग की वजह से मुझे जानते हैं. जिनमें से नृत्यगोपाल दास और जगतगुरु विद्याभास्कर महाराज राघवाचार्य देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुध्दाचार्य पुरी वाले शंकराचार्य सबको मैं योगा दिखा चुका हूं.
विराट कोहली और मोदी के सामने योगा करने की हसरत
आदर्श हठ योग भी करते हैं. ये तय कर चुके हैं कि वे एक दिन विराट कोहली को योग के आसन सिखाएंगे. हालांकि अभी तक उनका विराट से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. इसी तरह से उन्होंने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है कि वे पीएम के सामने कठिन योगा आसान दिखाना चाहते हैं. चिट्ठी का जवाब नहीं आया, लेकिन आदर्श की इच्छा है कि योग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले पीएम मोदी के सामने योग कर सकें.
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योग में आसन का रिकॉर्ड नाम किए पांच खिताब
एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड 2024 में हासिल किया. इस रिकॉर्ड के लिए कर्णपीडासन में 30 मिनट तक रहे
इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड 2024 में ही ये भी मिला, इस रिकार्ड के लिए आदर्श ने कर्णपीडासन में 30 मिनट तक रहे.
लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड - 2022 में ये खिताब मिला. इसमें भी कर्णपीडासन में 30 मिनट शरीर को साधे रहे.
इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड 2021 में ये पहला खिताब मिला था. इसमें आदर्श ने पद्मवकआसन में एक मिनट 10 सेकंड तक शरीर को साधा था.
वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड 2021 में ही ये रिकॉर्ड भी बनाया इसमें भी समवावधि 70 सेकंड रही
वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में पद्मवकआसन में एक मिनट 10 सेकंड का ये रिकार्ड बनाया.