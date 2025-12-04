ETV Bharat / state

रीवा निवासी RPF जवान की छत्तीसगढ़ में हत्या, न जाने किस बात पर पक्के दोस्त ने ही दाग दी 4 गोलियां

परिजन के मुताबिक, घटना वाले दिन प्रेम किशोर रात करीब 10 बजे ड्यूटी के दौरान सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे. उसी दौरान सहकर्मी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लादेर वहां पहुंचा और माल खाने से पिस्टल निकाली. एक अन्य कर्मचारी के बाहर जाने के बाद कुमार सिंह लादेर ने प्रेम किशोर पर एक-एक करके 4 गोलियां दाग दी. गोली जवान के कान, सिर, छाती पर लगी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

रीवा: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पदस्थ आरपीएफ जवान प्रेम किशोर मिश्रा की 2-3 दिसंबर की रात ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मृतक के सहकर्मी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लादेर पर लगा हैं. जीआरपी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. आरोप है कि सहकर्मी प्रधान आरक्षक ने प्रेम किशोर पर 4 गोलियां दागी थीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना का कारण नहीं पता चला है. पुलिस की पूछताछ के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा.

गुरुवार को मृतक प्रेम किशोर के पार्थिव शरीर को रीवा स्थित पैतृक घर लाया गया. परिजन ने नम आंखों से प्रेम को अंतिम विदाई दी. आरपीएफ के अन्य जवानों द्वारा प्रेम किशोर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. प्रेम किशोर मिश्रा (47) रीवा स्थित महाजन टोला के निवासी थे. वे 5 भाइयों में सबसे बड़े थे. उनका एक 19 वर्षीय बेटा है और 15 वर्षीय एक बेटी है. साल 2002 में उन्होंने आरपीएफ ज्वॉइन की थी. 2021 से वे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात थे.

एक बार नौकरी से टर्मिनेट भी हो चुका है आरोपी

बताया जा रहा है कि प्रेम किशोर और हत्या का आरोपी कुमार सिंह लादेर अच्छे दोस्त थे. दोनों एक ही बैच के थे. परंतु घटना वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन गया और उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने इससे पहले अपने सीनियर अफसर को तलवार दिखाी थी. कुछ साल पहले उसे किसी कारण से टर्मिनेट भी किया गया था. फिलहाल लादेर जीआरपी पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद ही पता चल सकेगा की हत्या का क्या कारण था.

मृतक के भाई ने आरोपी के फांसी की मांग की

प्रेम किशोर के छोटे भाई रामकिशोर ने बताया कि "भैया को 4 गोली लगी थी. उनके स्टाफ के लोगों ने बताया कि भैया और लादेर दोनों अच्छे दोस्त थे. हालांकि भैया ने इतने दिनों में हम लोगों से ऐसा कुछ नहीं बताया था. न ही आरोपी लादेर कभी हमारे घर आया था. आरपीएफ के अधिकारियों ने हमें बताया कि अभी जांच चल रही है. हम मांग करते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी मेरे भाई को न्याय मिलेगा. उसकी सजा सबक बननी चाहिए ताकि आगे फिर किसी के साथ ऐसा न हो."