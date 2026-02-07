ETV Bharat / state

रीवा-प्रयागराज हाइवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को उड़ाया, 3 लोगों की ऑन स्पॉट मौत

रीवा में कोष्टा जियुला मोड़ पर हादसा. तेज रफ्तार कार ने सामने से बाइक को रौंदा. बाइक सवार शादी के कार्ड बांटने निकले थे.

रीवा में कार की टक्कर से 3 लोगों की मौत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:44 PM IST

रीवा : रीवा के रायपुर कर्चुलियांन थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रयागराज नेशनल हाइवे पर शनिवार दोपहर दिल दहलाने वाला हादसा. हादसे मे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई. बाइक सवार दो पुरुष और एक महिला बेटे की शादी का कार्ड बांटने निकले थे. इसी दौरान हाइवे पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को खतरनाक टक्कर मारी.

कार व बाइक के परखच्चे उड़े

हादसा रीवा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर कोष्टा जियुला मोड़ के समीप हुआ. बाइक पर 3 लोग सवार थे और वे हनुमना से रीवा की ओर आ रहे थे. इसी दौरान रीवा से हनुमना की तरफ जा रही काले रंग की तेज रफ्तार कार की बाइक से भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद कार डिवाइडर से जा टकराई. दिल दहला देने वाले इस हादसे मे बाइक सवार तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. बाइक और कार के परखच्चे उड़ गए. कार मे सवार लोग मौके से लापता हो गए.

रायपुर कर्चुलियान थाने के एएसआई पदमेश मिश्रा (ETV BHARAT)

कार व बाइक की आमने-सामने भिड़ंत

महिला समेत पिता-पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत की सूचना लोगों ने पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर तीनो शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया. सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है. इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे. घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रीवा की ओर से जा रही कार की रफ्तार काफी तेज थी और सामने से आरही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे, मौत ने मारा झपट्टा

रायपुर कर्चुलियान थाने के ASI पदमेश मिश्रा ने बताया "रीवा से जा रही कार और हनुमना की तरफ से आ रही बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई. हादसे में बाइक सवार एक महिला और दो पुरुषों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक चचाई के रहने वाले थे. वे रिश्तेदारो के यहां बेटे की शादी का कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे. घटना की जांच की जा रही है."

कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत (ETV BHARAT)

शादी की खुशियां मातम में बदली

चाचाई निवासी भागवत विश्वकर्मा के बेटे शुभम विश्वकर्मा का विवाह 24 फरवरी को होना था. पिता दूसरे बेटे शिवम विश्वकर्मा के साथ शादी का कार्ड बांटने के लिए बाइक से निकले थे. उनके साथ गढ़ कटरा स्थित घूमा गांव की रिश्तेदार शीतल विश्वकर्मा भी बाइक पर थी. हादसे के बाद परिवार में मनाई जा रहीं शादी की खुशियां मातम मे बदल गईं.

