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सड़क हादसे में श्रुतमति माता का निधन, आचार्य विद्यासागर की रहीं थी प्रमुख शिष्या

रीवा: जैन धर्मगुरु आचार्य विद्यासागर की प्रमुख शिष्या रही जैन साध्वी माता श्रुतमति सहित एक अन्य महिला संत सड़क हादसे का शिकार हो गई. दर्दनाक हादसे में आचार्य विद्यासागर की प्रमुख शिष्या रही 105 श्रुतमति माता का निधन हो गया. जबकि उनके साथ मौजूद साध्वी माता उपशममति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा था.

श्रुतमति माता सागर जिले की निवासी थीं और बीते एक महीने पहले ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए रीवा प्रवास थीं. वे जैन धर्मशाला मे ठहरीं थीं. उनके द्वारा प्रतिदिन जैन मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया जाता था. बताया गया की रोज की तरह बुधवार की सुबह करीब 5 बजे वे नित्य क्रिया के लिए बाहर जंगल की ओर गईं थी. उनके साथ साध्वी माता उपशममति, माता चैत्यमति और सौम्यमति भी मौजूद थीं. उनके वापस लौटने के दौरान करीब 5 बजकर 45 मिनट पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सिरमौर चौराहे की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

सड़क हादसे में सांध्वी श्रुतमति माता का निधन (ETV Bharat)

हादसे में साध्वी श्रुतमति माता का निधन

घटना के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया. वहीं, हादसे में जैन साध्वी श्रुतमति माता और साध्वी माता उपशममति गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान श्रुतमति माता का निधन हो गया. जबकि माता उपशममति की हालात गंभीर बताई जा रही है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है. वहीं, 2 अन्य साध्वी माता चैत्यमति और सौम्यमति सुरक्षित हैं.

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर (ETV Bharat)

कार जब्त कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, एसपी गुरुकरण सिंह, मऊगंज एसपी सुरेंद्र कुमार जैन तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर भी निरीक्षण किया. एसपी गुरुकरण सिंह ने बताया कि "घटना की जांच की जा रही है. पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गाड़ी को ट्रेस कर जबलपुर से पकड़ ली है. कार चालक को भी हिरासत में लिया गया है. उसे रीवा लाकर घटना के सबंध मे पूछताछ की जाएगी."