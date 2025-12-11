ETV Bharat / state

रीवा में भीषण दुर्घटना, तीन बाइक सवारों की मौत, बेकाबू ट्रैक्टर ने रौंदा

रीवा के सोहागी थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम की घटना, मौके से ट्रैक्टर चालक हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस

REWA ROAD ACCIDENT 3 DIED
रीवा में भीषण दुर्घटना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 7:41 AM IST

रीवा : जिले के सोहागी थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम तेज रफ्तार और लापरवाही ने तीन जिंदगियां छीन लीं. बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला समेत तीनों लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार कई फीट दूर गिरी. घटना देख राहगीरों में चीख-पुकार मच गई. हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

बेहद तेज रफ्तार में था ट्रैक्टर, बाइक के उड़े परखच्चे

यह दिल दहला देने वाली घटना सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठिला गांव स्थिति कोनिया कलां की है. भुंनगाव गांव निवासी 19 वर्षीय कमलेश कोल, लखवार निवासी 35 वर्षीय करन कोल और 45 वर्षीय महिला सीता कोल एक बाइक में सवार होकर देर शाम भुंनगाव से लखवार गांव की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

TRACTOR CRUSHED 3 IN REWA
घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम व पुलिस (Etv Bharat)

तीनों एक ही परिवार के? जांच कर रही पुलिस

भीषण हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया. टक्कर की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़कर घटना स्थल पहुंचे और पुलिस के साथ ही 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एसडीएम प्रभाशंकर त्रिपाठी और सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला तत्काल मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मृतको के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए त्योंथर सिविल अस्पताल भेजा गया. तीनों मृतको का आपस में क्या रिश्ता हैं इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

REWA ROAD ACCIDENT 3 DIED
तीनों शवों को त्योंथर सिविल अस्पताल लाया गया (Etv Bharat)

घटनास्थल पर पहुंचे त्योंथर एसडीएम

घटना को लेकर एसडीएम प्रभाशंकर त्रिपाठी ने कहा, '' ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर हुई है, जिसमें मोटर साइकल सवार तीन लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. मृतकों की पहचान हो चुकी है. शवों को सिविल अस्पताल लाया गया है. सुबह पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. मृतकों के परिजनों को शासन की योजनाओं के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

ट्रैक्टर चालक को खोज रही पुलिस

वहीं थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया, '' ग्राम कोनिया मे दर्दनाक सडक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोग ट्रैक्टर की चपेट में आ गए. तीनों की मौत हो गई है. ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही हैं. साथ ही घटना के बाद मौके से चालक फरार है, पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''

