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रीवा रिटायर्ड शिक्षक घर 1 करोड़ से ज्यादा की सेंधमारी, देर रात हुई चोरी से फैली सनसनी

बता दें कि बुधवार की देर रात सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक लाल बहादुर सिंह के घर देर रात हुई चोरी की वारदात ने परिवार वालों के होश उड़ा दिए. बताया गया कि" परिवार के सभी सदस्य घर के अलग-अलग कमरों में सोए हुए थे, जबकि एक कमरा खाली था. इसी दरमियान चोरों ने दस्तक दे दी और खिड़की की दीवार को नीचे तोड़कर कर कमरे के अंदर दाखिल हो गए. घर में घुसे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे गहने और जेवर को अपने साथ ले गए, जबकि टूटे हुई पेटी और सूटकेश घर से कुछ दूर नहर के पास से बरामद हुए है.

दरअसल, रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में बुधवार की रात सागरा थाना क्षेत्र मे हुई चोरी की वारदात मे रिटायर्ड शिक्षक कें घर एक करोड़ से ज्यादा की चोरी हो गई. इस मामले पर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा से बात की गई. पहले तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया. इसके बाद किसी तरह से बयान देने के लिए राजी तो हुए मगर आधी अधूरी जानकरी देते हुए कुर्सी छोड़कर भागने लगे.

रीवा: सगरा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक के घर पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी. बीती रात चोरों ने तब घर में सेंधमारी की. जब परिवार के कुछ सदस्य गहरी नींद में सोए हुए हुए थे. बदमाशों ने तकरीबन 1 करोड़ के सोने चांदी से निर्मित गहने और 3 लाख रुपए से ज्यादा नगदी को साफ कर रफूचक्कर हो गए. घर पर हुई चोरी की भनक लगते ही परिवार के होश उड़ गए. जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

1 करोड़ के जेवर और 3 लाख नगदी लेकर उड़े चोर

पीड़िता ज्योती सिंह ने बताया की "बीती रात हमारे घर पर चोरी हुई है. घर के अलग-अलग कमरों में परिवार के सदस्य सोए हुए थे, जबकि बीच के कमरे में ताला बंद था. इसी दौरान दीवार तोड़कर चोर घर में प्रवेश हुए थे. गहने और नगदी की चोरी करके वह अपने साथ ले गए. जिसमें मम्मी का सोने से निर्मित एक 3 तोले का हार, 3 तोले की एक चेन, झुमका, मोहर और तकरीबन 3 किलो चांदी से बने जेवर.

इसी तरह से ननद का 3 तोले का हार और 2 तोले का दूसरा हार 1 तोला सोने से निर्मित कान का झुमका,सोने की चेन और दो से ढाई किलो चांदी, इसके अलावा इसी तरह से जेठानी का सोने से निर्मित 3 तोले सोने की चेन, चूड़ी, नथ, बेंदी, संकरी और 250 ग्राम चांदी की पायल भी चोरी हुई है. कुल 1 करोड़ से ज्यादा के गहने और 3 लाख रुपए कैश भी चोर अपने साथ ले गए."

आधी अधूरी जानकारी देकर कुर्सी छोड़कर भागे एडिशनल एसपी

एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा का कहना है की "थाना प्रभारी से बात हुई है, पुलिस की टीम घटनास्थल पर है. एफएसएल की टीम घटनास्थल पहुंच रही है. घटना की जांच की जा रही है, स्थिति साफ होगी की कितने की चोरी हुई है. इसके बाद ही जानकारी दी जाएगी. मीडिया की टीम कोई और सवाल कर पाती, इससे पहले ही एडिशनल एसपी अपना आधा अधूरा बयान देकर चले गए.

इससे पहले भी हो चुकी है रीवा मे लूट और चोरी की बड़ी वारदात

यह पहली ऐसी चोरी की वारदात नहीं है, जहां रिटायर्ड शिक्षक के घर पर एक करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई हुई हो. इससे पहले भी जुलाई 2025 में चौराहटा थाना क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात में एक अधेड़ को उसके ही घर में गन पॉइंट पर दो घंटे तक बंधक बनाकर लाखों की लूट की वरदात को अंजाम दिया गया था. इसके आलावा जुलाई 2024 में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा बाईपास स्थित एक घर में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था. जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक और उनकी पत्नी को भी पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की गई थी. इसी तरह से जनवरी 2025 में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीजी कालोनी में एक साथ 5 घरों मे सेंधमारी की वारदात हुई थी.