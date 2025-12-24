ETV Bharat / state

रीवा राजनिवास सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 को उम्रकैद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 बरी

रीवा के शासकीय राजनिवास दुष्कर्म मामले में 9 आरोपी थे नामजद, 5 दोषियों को अंतिम सांस तक कारावास व 1-1 लाख का अर्थ दंड

Life Imprisonment to Five in Rewa
5 दोषियों को आजीवन कारावास, 1-1 लाख का अर्थ दंड, 4 को किया बरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 10:15 AM IST

|

Updated : December 24, 2025 at 10:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : तीन वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित राजनिवास सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पदमा जाटव ने प्रकरण में महंत सीताराम बाबा समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रु के अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई है. इस मामले में कुल 9 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिनमें से 4 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करते हुए अदालत ने बरी कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

3 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक रीवा के समदड़िया गोल्ड मॉल में एक कथा का आयोजन होना था. इसके कुछ दिन पहले से ही रीवा के शासकीय राजनिवास (सर्किट हाउस) में महंत सीताराम के लिए ठहरने का इंतेजाम किया गया था. इस दौरान राजनिवास में ठहरे महंत व उसके अन्य साथियों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में नाबालिग दुष्कर्म की शिकायत लेकर अपने परिजनों के साथ शहर के सिविल लाइन थाने पहुंची थी. पीड़िता का आरोप था की उसके परिचित विनोद पांडे नाम के शख्स ने परीक्षा में पास कराने के बहाने उसे बुलाया था, जहां से वह उसे राजनिवास ले गया था.

rewa rajniwas rape case
आरोपियों के घर चला था बुलडोजर (Etv Bharat)

नाबालिग को धोखे से शराब पिलाई, फिर किया दुष्कर्म

किशोरी के बयानो के मुताबिक जब वह राजनिवास पहुंची तब वहां पर चार लोग मौजूद थे. आरोपियों ने पहले खुद शराब पी इसके बाद जबरन किशोरी को भी शराब पिलाई. इस दौरान पीड़िता ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे मे कैद किया था. किशोरी को शराब पिलाने के बाद तीनों आरोपी कमरे से बाहर चले गए और महंत ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था.

Life Imprisonment to Five in Rewa
आरोपियों पर लगी धाराएं (Etv Bharat)

रीवा राजनिवास के कमरा नंबर 4 में हुई थी वारदात

शासकीय राजनिवास सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में किशोरी के साथ हुए इस वारदातने रीवा ही नहीं समूचे मध्यप्रदेश को हिलाकर रख दिया था. घटना को लेकर चारो ओर केवल आक्रोश दिखाई दे रहा था. वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. विरोध बढ़ता देख पुलिस ने एक्शन लिया किशोरी के साथ हुए दुराचार के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं फरार चल रहे मुख्य आरोपी महंत सीताराम को पुलिस ने सिंगरौली जिले से गिरफ्तार किया था.

मामले की जानकारी देते एडवोकेट (Etv Bharat)

महंत के अवैध निर्माण पर चला था 'मामा का बुलडोजर"

वारदात के दो दिन बाद रीवा प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईजी, एसपी और कलेक्टर को निर्देशित कर आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिए थे. मामले में सीएम के हस्ताक्षेप के बाद पुलिस ने और सख्ती बरती और कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

5 दोषियों को आजीवन कारावास, 1-1 लाख का अर्थ दंड, 4 को किया बरी

जिला एवं सत्र न्यायालाय रीवा की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बनाए गए कुल 9 आरोपियों में से महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेंद्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा और मोनू पयासी को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक आजीवन करवास की कठोर सजा हुई है. साथ ही 1-1 लाख रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. वहीं बाकी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया है.

संजय त्रिपाठी पर लगे सभी आरोप गलत: अधिवक्ता

रीवा से कोर्ट से बरी हुए ब्राम्हण समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने बताया, '' विशेष न्यायालय पदमा जाटव द्वारा अहम फैसला सुनाया गया है. अभियोजन द्वारा बताया गया था कि 2022 के राजनिवास कांड में नाबालिग को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 5 दोषियों को सजा हुई है, वहीं मामले में संजय त्रिपाठी सहित 4 आरोपियों को दोष मुक्त किया है. उनपर लगाए गए सभी आरोप गलत थे.''

यह भी पढ़ें-

आरोपी बाबा और पीड़िता का DNA हुआ था मैच.

मामले के विवेचक रहे पूर्व सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया, '' इस मामले में मेडिकल परिक्षण के उपरांत आरोपी का DNA पीड़िता से मैच हुआ था. जिन लोगों ने आरोपियों को बचाने मे मदत की थी उनके CDR, CCTV फुटेज, उनके वाहन औए मोबाइल की जब्ती भी बतौर सबूत की गई थी.''

Last Updated : December 24, 2025 at 10:29 AM IST

TAGGED:

REWA RAJNIWAS CASE UPDATE
REWA RAJNIWAS MOLESTATION CASE
MADHYA PRADESH NEWS
LIFE IMPRISONMENT TO FIVE IN REWA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.