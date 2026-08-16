रीवा में कांवड़ी बने डिप्टी CM, भगवा वस्त्र पहन नदी से भरा जल, शिवालय में किया जलाभिषेक
भक्ती के रंग में डूबा रीवा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कांवड़ियों के साथ निकाली कांवड़ यात्रा, जल भलकर पंचमठ आश्रम में किया अभिषेक. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 4:46 PM IST
रीवा: सावन मास के पवित्र मौके पर रविवार को रीवा शहर शिव भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दिया. शहर में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया. जिसमें हाजरो श्रद्धालुओं के साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी भगवा वस्त्र धारण कर कांवड़िया बनके कावड़ यात्रा में शामिल हुए. नगर भ्रमण के दौरान भगवान शिव की वेशभूषा धारण करके कलाकरों ने शिव मनमोहक प्रस्तुती दी. बीहर नदी के बाबा घाट पहुंचे डिप्टी सीएम सहित अन्य कावड़ यात्रियों ने कावड़ में जल भरा, इसके बाद पंचमठ आश्रम पहुंचे. यहां पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर मे पहुंचकर शिवलिंग में जलाभिषेक किया.
भगवा वस्त्र धारण कर कवड़िया बने डिप्टी सीएम
मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा की "सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना अपने-अपने तरीके से होती है. जिसमें कावड़ यात्रा का एक विशेष महतत्त्व होता है. मुझे बड़ी खुशी है कि रीवा के नागरिकों के द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है. बाबा घाट से कावड़ में जल लेकर हम सब नगर का भ्रमण करते हुए पंचमठ आश्रम जाएंगे और वहां पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के शिवलिंग मे जल को अर्पित करेंगे. यह वही पंचमठ आश्रम है, जिसकी स्थापना आदिशंकराचार्य के द्वारा की गई थी.
शिव प्रसन्न होते हैं तो होता है मानवता का कल्याण: डिप्टी सीएम
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा की भगवान शिव को जल अर्पित करने से हमारी आस्था मजबूत होती है. भगवान शिव देवों के देव महादेव जब प्रसन्न होते हैं, तो मानवता का कल्याण होता है. तो इसी परम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रीवा के लोगों ने जो कांवड़ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है. वह अभिनंदनीय है, इससे निश्चित रूप से मानवता के कल्याण के लिए अपने मिशन में हमें ताकत मिलेगी. जितने भी सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान थे, वे सभी संरक्षित हो रहें हैं. सभी लोग सुखी रहें खुशहाल रहें समृद्ध रहें यही सनातन धर्म का उद्देश्य है.
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वर्ष 2025 में निकाली गई थी पहली कांवड़ यात्रा
बता दें की वर्ष 2025 में पहली बार नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सतीश सोनी के द्वारा कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई थी. इसी क्रम में एक बार फिर इस भव्य विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया. जिसमे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित हजारों श्रद्धालु बड़ी उत्साह के साथ शामिल हुए.