रीवा जलमग्न, 10 साल पहले बने थे ऐसे ही हालात, नदियां उफान पर, बस्तियों तक पहुंचा पानी
रीवा में कई वार्ड जलमग्न, लगातार बढ़ते जल स्तर को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जताई चिंता, SDERF व NDRF का रेस्क्यू जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 1:51 PM IST
रीवा : विंध्य का खूबसूरत शहर एक बार फिर पानी-पानी हो गया है. लंबे समय से थमा मानसून अब ऐसा बरस रहा है कि लोगों के मन में 2016 में आई बाढ़ की यादें ताजा हो गई हैं. बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश के चलते रीवा की बीहर, बिछिया सहित त्योंथर विधानसभा क्षेत्र की 4 बड़ी नदियां बेलन, नैना, टमस और गोरमा उफान पर हैं. इन नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाके जलमग्न हैं. जबकि रीवा शहर के कई वार्डों के हालात बेहद खराब हैं. नगर निगम SDERF और NDRF की टीमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू कर रही हैं. वहीं, पुलिस और प्रशासन की टीमें कई घंंटों से हालात पर नाजर बनाएं हुए हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री ने स्थिति को देखते हुए बालाघाट का दौरा रद्द कर जलमग्न इलाकों का दौरा किया है.
बीहर सहित अन्य नदियों का जलस्तर
बुधवार शाम शुरू हुई बारिश गुरुवार तक भी नहीं थमी, फिर हालत ये हुए कि पहले से नदियां अपनी सीमाएं लांघने लगीं और कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बन गई. नाले ओवरफ्लो होने से रातों-रात पानी निचली बस्तियों मे भर गया और शहर के कई वार्ड जलमग्न हो गए. हजारों लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए और जिनके घर ऊपरी मंजिल थी, वे छत पर जाने मजबूर हो गए. सुबह होते ही प्रशासनिक टीम के साथ बचाव दल की टीमें इलाकों में तैनात की गई. संभागीय कमिश्नर शिलेन्द्र सिंह कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन, पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह सहित तमाम प्रसाशनिक अमला लगातार बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं.
बकिया बराज के 18 गेट खुले, बीहर उफान पर
बकिया बराज के साथ ही बीहर बराज के सभी 18 गेट खोले जाने के बाद नदियों का जलसतर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा भयावह होने लगे. शहर की जीवनदायनी बीहर नदी उफान पर आ गई, नाले और रपटे भी नदियों में तब्दील हो गए. जिसके चलते बीहर नदी बस्तियों की ओरे पहुंच गया और कुछ घंटों मे कई इलाके जलमग्न हो गए. वहीं, शहर से सतना को जोड़ने वाली छटी पुल का भी जलस्तर बड़ा हुआ है, यहां पानी पुल से कुछ ही इंच नीचे से बह रहा है. खतरे को देखते हुए छोटी पुल सहित अन्य मार्गों को डायवर्ट कर दिया गया है.
रीवा के कई वार्ड और कई सराकारी दफ्तरों में पानी
नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण रीवा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 45 वार्डों में से केवल कुछ वार्डों को छोड़कर अन्य सभी वार्डो के हालात बदत्तर होते गए हैं. दोपहर होने तक करीब 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया. इनमें से लिपानिया, गुलाब नगर खैरी, नईबस्ती, झिरिया, बांसघाट और चिरहुला क्षेत्र के हालात काफी खराब हो गए हैं. शहर का सिविल लाइन थाना, महिला थाना, एसपी कार्यालय और कलक्ट्रेट कार्यालय के रिकॉर्ड रूम तक पानी पहुंच गया है.
अबतक 2 हजार लोगों का किया गया रेस्क्यू
जलभराव वाले क्षेत्रों में कई लोग अपने घरों में फंस गए हैं, ऐसे में SDERF और NDRF की टीमों ने ऐसे क्षेत्रों से रेस्क्यू करते हुए तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है. कई लोगों के घरों तक राहत समाग्री भी पहुंचाई गई है. हालांकि, बारिश गुरुवार सुबह से बंद है लेकिन बांधों के गेट खुलने से अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. नदी नाले उफान पर हैं और उनका पानी लगातार अन्य दूसरे रास्तों से शहर के भीतर घुस रहा है, जिससे प्रशासन और नागरिक चिंतित हैं.
रीवा के हालातों ने दिलाई 2016 की याद
रीवा में इस भयानक मंजर को देखकर लोग 1997, 2003, 2016 की भीषण बाढ़ और 2016 मे आई आंशिक बाढ़ से हुई तबाही को याद कर रहे हैं. शहर के कई लोग अब भी अपने घरों मे दुबके हुए हैं जबकि कई लोगों ने अपने पड़ोस में बनी बिल्डिंगो में शरण ले रखी है. वहीं, कई दुकानों मे जलभराव के कारण कई व्यवसाइयों को लाखों का नुकसान भी हुआ है. नदियों के बढ़ते जलस्तर से खराब हुई स्थिति को देखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बालाघाट का दौरा रद्द किया और कई वार्डो मे पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जताई चिंता
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, " रात भर हुई बारिश के कारण न केवल रीवा की बीहर नदी और ऊपरी इलाकों मे भी जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है. नालों से होकर जाने वाले वार्डों का पानी भी बीहर नदी में मिलता है लेकिन नदी का जलस्तर उपर होने के कारण उसमें रोक लग गई. उसी के कारण पानी निकलने मे देरी हो रही हैं. मैंने कई वार्डो का निरिक्षण किया है. अब इंतेजार यही है की बीहर बराज के सभी 18 गेट खुले है उमीद है की 2 से 3 घंटे मे बढ़ता जल स्तर घटेगा. जिसके बाद वार्डो मे भरा पानी तेजी से निकलेगा.''
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उप मुख्यमंत्री ने कहा, '' जिन इलाकों मे लोग फंसे हुए है उन्हें रेस्कयु करके गवर्नमेंट स्कूल, मार्तण्ड स्कूल, और टीआरएस कॉलेज सहित अन्य स्थानों मे ठहराया जा रहा हैं. कुछ लोगों के कच्चे मकान भी ध्वस्त हुए हैं. जिसकी भी गृहस्थी उजड़ी है, उन्हें उसका सर्वे कराकर शासन स्तर पर राहत राशि दी जाएगी.''