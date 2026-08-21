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रीवा जलमग्न, 10 साल पहले बने थे ऐसे ही हालात, नदियां उफान पर, बस्तियों तक पहुंचा पानी

रीवा : विंध्य का खूबसूरत शहर एक बार फिर पानी-पानी हो गया है. लंबे समय से थमा मानसून अब ऐसा बरस रहा है कि लोगों के मन में 2016 में आई बाढ़ की यादें ताजा हो गई हैं. बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश के चलते रीवा की बीहर, बिछिया सहित त्योंथर विधानसभा क्षेत्र की 4 बड़ी नदियां बेलन, नैना, टमस और गोरमा उफान पर हैं. इन नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाके जलमग्न हैं. जबकि रीवा शहर के कई वार्डों के हालात बेहद खराब हैं. नगर निगम SDERF और NDRF की टीमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू कर रही हैं. वहीं, पुलिस और प्रशासन की टीमें कई घंंटों से हालात पर नाजर बनाएं हुए हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री ने स्थिति को देखते हुए बालाघाट का दौरा रद्द कर जलमग्न इलाकों का दौरा किया है.

बीहर सहित अन्य नदियों का जलस्तर

बुधवार शाम शुरू हुई बारिश गुरुवार तक भी नहीं थमी, फिर हालत ये हुए कि पहले से नदियां अपनी सीमाएं लांघने लगीं और कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बन गई. नाले ओवरफ्लो होने से रातों-रात पानी निचली बस्तियों मे भर गया और शहर के कई वार्ड जलमग्न हो गए. हजारों लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए और जिनके घर ऊपरी मंजिल थी, वे छत पर जाने मजबूर हो गए. सुबह होते ही प्रशासनिक टीम के साथ बचाव दल की टीमें इलाकों में तैनात की गई. संभागीय कमिश्नर शिलेन्द्र सिंह कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन, पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह सहित तमाम प्रसाशनिक अमला लगातार बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं.

रीवा में नदियां उफान पर, बस्तियों तक पहुंचा पानी (Etv Bharat)

बकिया बराज के 18 गेट खुले, बीहर उफान पर

बकिया बराज के साथ ही बीहर बराज के सभी 18 गेट खोले जाने के बाद नदियों का जलसतर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा भयावह होने लगे. शहर की जीवनदायनी बीहर नदी उफान पर आ गई, नाले और रपटे भी नदियों में तब्दील हो गए. जिसके चलते बीहर नदी बस्तियों की ओरे पहुंच गया और कुछ घंटों मे कई इलाके जलमग्न हो गए. वहीं, शहर से सतना को जोड़ने वाली छटी पुल का भी जलस्तर बड़ा हुआ है, यहां पानी पुल से कुछ ही इंच नीचे से बह रहा है. खतरे को देखते हुए छोटी पुल सहित अन्य मार्गों को डायवर्ट कर दिया गया है.

रीवा के कई वार्ड और कई सराकारी दफ्तरों में पानी

नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण रीवा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 45 वार्डों में से केवल कुछ वार्डों को छोड़कर अन्य सभी वार्डो के हालात बदत्तर होते गए हैं. दोपहर होने तक करीब 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया. इनमें से लिपानिया, गुलाब नगर खैरी, नईबस्ती, झिरिया, बांसघाट और चिरहुला क्षेत्र के हालात काफी खराब हो गए हैं. शहर का सिविल लाइन थाना, महिला थाना, एसपी कार्यालय और कलक्ट्रेट कार्यालय के रिकॉर्ड रूम तक पानी पहुंच गया है.