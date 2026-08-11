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रिश्वत के लच्छे में फंसे रीवा PWD के अधिकारी, 50 हजार रुपए लेते लोकायुक्त ने दबोचा

रीवा: भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाईयों के बावजूद भी रिश्वत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है. रिश्वत खोरी से जुड़ा एक और ताजा मामला आया है. रीवा के लोक निर्माण विभाग से यहां पर पदस्थ प्रभारी मुख्य अभियंता को लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. लोकायुक्त टीम के द्वारा ट्रेपिंग की यह कार्रवाई सिविल लाइन स्थित अटल पार्क के सामने आरोपी बने प्रभारी मुख्य अभियंता के शासकीय आवास पर की गई है.

लोकायुक्त के जाल में फंसे PWD के मुख्य अभियंता

लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता सोनू सिंह की शिकायत पर ट्रेप की कार्रवाई की गई है. शिकायतकर्ता सोनू सिंह सतना की टेस्टिंग लैब में मैनेजर के पद पर कार्यरत है. उनकी फर्म लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के गुणवत्ता के परीक्षण का कार्य करती है. आरोप है कि रीवा लोक निर्माण विभाग संभाग में काम दिलाने के बदले प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे द्वारा मैनेजर सोनू सिंह से रिश्वत के तौर पर हर माह 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी.

टेस्टिंग लैब के मैनेजर से मांगी थी हर माह 1 लाख की रिश्वत

शिकायतकर्ता मैनेजर सोनू सिंह ने 4 अगस्त को रीवा लोकायुक्त कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद लोकायुक्त पुलिस की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया. बताया गया की शिकायत के सत्यापन के दौरान भी आरोपी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे के द्वारा अपने कथित सहयोगी धर्मवीर भारती की मदद से 50 हजार की राशि रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर शिकायतकर्ता सोनू सिंह से ली गई थी. इसके बाद मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए कैलाश कुमार लच्छे को शिकायतकर्ता से रिश्वत की दूसरी किस्त 50 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.