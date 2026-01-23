ETV Bharat / state

वॉटरफॉल में कूदने पर अड़ी युवती, पुलिस ने बातों में उलझाया, TI करते रहे मिन्नतें

रीवा की सेमरिया पुलिस थाने की टीम और पर्यटकों की सूझबूझ से युवती की जान बची. युवती आत्मघाती कदम उठाने पर उतारू थी.

Rews police save girl life
रीवा में वाटर फॉल पर बड़ी घटना को पुलिस ने टाला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:22 AM IST

रीवा : रीवा के पुरवा वाटरफॉल के मुहाने पर खड़ी एक युवती मौत की छलांग लगाने को तैयार. इसी बीच सैलानियों ने देखा तो उसे बातों में उलझाया. कुछ सैलनियों ने पुलिस को सूचना दी. युवती जाने देने पर अड़ी थी. मौके पर पुलिस पोर्स के साथ थाना प्रभारी पहुंच गए. युवती को बेहद प्यार के साथ समझाइश दी गई. परिवार वालों की दुहाई दी गई. इसके बाद भी युवती जिंदगी से इतनी निराश कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन पुलिस ने भी हिम्मत नहीं हारी.

वाटरफॉल घूमने आए पर्यटकों में सनसनी

सेमरिया थाना क्षेत्र स्थित पुरवा वाटरफॉल मे उस वक्त सनसनी फैल गई, जब वाटरफॉल के मुहाने पर खड़ी होकर एक युवती गहरी खाई मे कूदने वाली थी. माहौल कुछ ऐसा बन गया कि नीचे गहरी खाई और ऊपर सन्नाटा. बीच में युवती जो भयानक कदम उठाने को उतावली थी. घटना गुरुवार की है. दोपहर के वक्त एक युवती वाटर फॉल घूमने आई. दोपहर 12 बजे वह अचानक वाटर फॉल की डेडलाइन यानि की रेलिंग पार करके मुहाने पर जा कर खड़ी हो गई.

सैलानियों ने बातों में उलझाया, पुलिस को कॉल किया

युवती वाटर फॉल की नीचे गहरी खाई में छलांग लगाने वाली थी कि मौके पर मौजूद सैलानियों ने उसे आवाज देकर कुछ पल के लिए रोक लिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी. लोगों ने युवती को कुछ देर तक अपनी बातों मे उलझाए रखा. इस दौरान जब युवती ने जोर से अलविदा कहा तो लोगों के सांसें ऊपर-नीचे होने लगी.

पुलिस टीम ने परिवार वालों की दुहाई दी

सूचना मिलते ही मौके पर सेमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस अपनी टीम के साथ पहुंच गए. थाना प्रभारी और सैलानियों ने युवती से लगातार संवाद बनाए रखा, लेकिन युवती वाटर फॉल में कूदकर अपनी जान देने की जिद पर अड़ी थी. पुलिस टीम ने युवती को उसके घर वालों की याद दिलाई, उससे मिन्नतें की. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम युवती को मौत के मुहाने से बाहर निकाल पाने मे कामयाब हो गई.

शादी किसी और से तय होने से नाराज युवती

युवती रीवा जिले की निवासी हैं. घर वालों से नाराज होकर आत्माघाती कदम उठाने के लिए वह पुरवा वाटर फॉल पहुंची थी. युवती के मुताबिक "वह जिससे शादी करना चाहती है, घरवाले उसके खिलाफ हैं. परिवार के लोग उसकी मर्जी के बगैर दूसरी जगह उसकी शादी करने की जिद पर अड़े हैं."

सेमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया " घटना दोपहर तकरीबन 12 बजे की है, परिवार से नाराज हो कर युवती पुरवा वाटरफॉल पहुंची थी. इसी दौरान वह रेलिंग पार करके वाटरफॉल के मुहाने पर खड़ी हो गई. वह गहरी खाई मे कूदने ही वाली थी कि वहां मौजूद लोगों ने उसे आवाज देकर रोक लिया."

पुलिस ने ढाई घंटे तक की मिन्नतें

सेमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया "पुलिस टीम ने युवती को काफी समझाइश दी. उससे मिन्नतें की, उसके आगे हाथ जोड़े. घरवालों की याद दिलाई तब कहीं जाकर ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती ने अपना इरादा बदला. इसके बाद युवती को सकुशल बाहर निकाला गया." इस दौरान युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने युवती को परिजनों के सुपुर्द किया और समझाइश देकर युवती और उसके परिजनों को जाने दिया.

