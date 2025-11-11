ETV Bharat / state

रीवा में मासूम छात्रा के साथ शिक्षिका की क्रूरता, चैप्टर कंप्लीट नहीं होने पर थप्पड़ों की बौछार

शिक्षिका पर चौथी कक्षा की छात्रा के साथ पिटाई का आरोप ( ETV Bharat )