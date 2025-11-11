रीवा में मासूम छात्रा के साथ शिक्षिका की क्रूरता, चैप्टर कंप्लीट नहीं होने पर थप्पड़ों की बौछार
रीवा में निजी स्कूल की शिक्षिका पर छात्रा के साथ मारपीट का आरोप. परिजन और स्कूल प्रबंधन ने पुलिस थाने में की शिकायत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 8:32 PM IST
रीवा: शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल की शिक्षिका के द्वारा मासूम छात्रा के साथ बेरहमी से पिटाई किए जाने का एक मामला सामने आया है. मासूम छात्रा के परिजनों का आरोप है की बेरहम शिक्षिका ने सिर्फ उसे इस बात के लिए इतनी बड़ी सजा दे डाली क्यूंकि उसका चैप्टर कंप्लीट नहीं था. बेरहमी से पिटाई के बाद स्कूल की छुट्टी होने पर जब बच्ची अपने घर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए. आक्रोशित परिजन ने जब सवाल खड़े किए तो स्कूल प्रबंधन ने ही उनके खिलाफ बिछिया थाने में शिकायती आवेदन दे दिया. जिसके बाद मासूम के परिजनों ने भी शिक्षिका के खिलाफ शिकायती आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.
शिक्षिका पर चौथी कक्षा की छात्रा के साथ पिटाई का आरोप
शहर के बिछिया थाना अंतर्गत एक निजी स्कूल का मामला है. यहां पर पढ़ने वाली चौथी कक्षा की एक छात्रा के साथ स्कूल की शिक्षिका द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का आरोप लगा है. जब छात्रा छुट्टी होने के बाद अपने घर पहुंची और उसने परिजन को इस बारे में बताया. परिजन ने मासूम के सिर और आंख के पास गंभीर चोट के निशान देखे और इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्कूल प्रबंधन से बच्ची के पिटाई की वजह जाननी चाही लेकिन उनकी बातो को नजरअंदाज कर दिया गया. जिसके बाद माता-पिता ने मासूम का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में शेयर कर दिया.
स्कूल प्रबंधन ने थाने में दर्ज कराई शिकायत
बताया गया कि परिजन के द्वारा शेयर किए गए पोस्ट से बवाल मच गया. लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कमेंट में तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. इसी बात को आधार बनाकर उल्टा स्कूल प्रबंधन ने ही बिछिया थाने पहुंचकर परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी. इस बारे में जब मासूम के परिजन को जानकारी मिली तो उन्होंने भी थाने पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.
छात्रा के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप
छात्रा के पिता जितेश पाण्डेय ने बताया कि "पिछले दिनों तबीयत खराब होने की कारण कुछ दिनों तक उनकी बेटी स्कूल नहीं जा पाई. जिसके कारण साइंस और एक अन्य सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाए थे. जिसके चलते साइंस की शिक्षिका ने बच्ची के साथ चांटे और कॉपी से पिटाई की, जिससे बच्ची के सिर गाल और आंखो के पास सूजन आ गई जबकि कान से खून बह रहा था. थाने में शिकायती आवेदन देकर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है."
- स्कूली छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल
- ग्वालियर में स्कूल बना अखाड़ा, छात्र और शिक्षकों के बीच जमकर हुई थप्पड़बाजी, देखें वीडियो
मामले की जांच में जुटी
इस मामले में बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय का कहना है कि "चौथी क्लास की बच्ची के साथ शिक्षिका के द्वारा चांटा और कॉपी से पिटाई किए जाने की शिकायत परिजनों के द्वारा की गई थी. मामले पर स्कूल प्रबंधन ने भी शिकायती आवेदन दिया था, जिस पर समय पर फीस न देने, छात्रा के स्कूल में ड्रेस पहनकर न आने जैसी बातों का जिक्र किया गया था. दोनों पक्षो की ओर से शिकायती आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है."