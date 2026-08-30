ETV Bharat / state

रीवा के अस्पताल में 20 मिनट पहले हुआ हादसा, फिर भी लिफ्ट में भेज दिया मरीज, गर्दन फंसने से मौत

रीवा के निजी अस्पताल में बड़ा हादसा, लिफ्ट में फंसने से मरीज की दर्दनाक मौत, गुस्साए परिजन बोले अस्पताल बंद हो नहीं तो फूंक देंगे. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

rewa hospital accident
लिफ्ट में फंसने से मरीज की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 8:08 AM IST

|

Updated : August 30, 2026 at 8:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: समान थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर स्थित एक निजी अस्पताल की लिफ्ट में फंस कर मरीज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्स्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए अस्पताल के बाहर ही धरना दे दिया. परिजनों का कहना था की अस्पताल को तत्काल बंद किया जाए नहीं तो हम अस्पताल को जला देंगे. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई. मृतक के परिजनों का आरोप है की पुलिस ने उनके साथ परपीट की और उन्हें जमीन पर भी घसीटा.

कंधे की हड्डी टूटने के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती
मृतक के बेटे हिमांशु सेन ने बताया कि, "वह अमरपाटन के लालपुर गांव के निवासी हैं. पिता सुरेश सेन बीते दिनों पेड़ से नीचे गिरे थे जिससे उनके शरीर मे कई गंभीर चोंटे आई थी. कंधे की हड्डी टूट जाने के कारण शनिवार की शाम उन्हें रीवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रात में अस्पताल का एक कर्मचारी पिता सुरेश सेन को स्ट्रेचर में लिटाकर अस्पताल के ऊपरी भाग में ले जाने के लिए लिफ्ट के अंदर गया. इस दौरान जब परिजनों ने लिफ्ट में प्रवेश करना चाहा तो कर्मचारी ने मना कर दिया.''

लिफ्ट में फंस कर मरीज की दर्दनाक मौत
हिमांशु सेन का आरोप है कि, "कर्मचारी ने हमें सीढियों से ऊपर जाने के लिए कहा. जब हम सीढियों से ऊपर जाकर लिफ्ट के पास गए तो पिता का आधा शरीर लिफ्ट के निचले हिस्से में फंसा हुआ था और मौके से अस्पताल का कर्मचारी गायब था. हादसे से ठीक 20 मिनट पहले एक लड़की भी लिफ्ट में फंसी थी. लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने सावधानी नहीं बरती. इसके बावजूद भी उनके पिता को लिफ्ट से लेकर गए.'' परिजनों की मांग है कि, हमें न्याय मिलना चाहिए. तत्काल अस्पताल बंद किया जाए नहीं तो हम अस्पताल में आग लगा देंगे.

जांच के बाद होंगी वैधानिक कार्रवाई
मामले पर सीएसपी राजीव पाठक ने बताय कि, "सूचना मिली थी की निजी अस्पताल की लिफ्ट में फंसकर एक व्यक्ति की मौत हुई है. उनकी बॉडी को संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है. परिजनों की जो भी मांगे हैं उस पर उनसे विस्तृत चर्चा करने के लिए थाने में जाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके लिए वे सहमत नहीं हैं. घटना की जांच करके विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी. घटना की जांच में प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है की अस्पताल की लिफ्ट टूटने के कारण मृतक की गर्दन उसमें फंसी थी, इसी के चलते उनकी मौत हो गई. घटना के संबंध में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

Last Updated : August 30, 2026 at 8:36 AM IST

TAGGED:

PATIENT DIES IN LIFT REWA
REWA HOSPITAL LIFT DEATH
PATIENT FAMILY RUCKS REWA HOSPITAL
PATIENT STUCK IN HOSPITAL LIFT
REWA HOSPITAL ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.