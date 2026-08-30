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रीवा के अस्पताल में 20 मिनट पहले हुआ हादसा, फिर भी लिफ्ट में भेज दिया मरीज, गर्दन फंसने से मौत

लिफ्ट में फंसने से मरीज की दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )