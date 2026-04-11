अपने घर चमकाने रीवा को वॉशिंगटन बनाना चाहते हैं ये लोग, कांग्रेस विधायक ने डिप्टी सीएम के साथ अपनी ही पार्टी को घेरा
रीवा के कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस के महापौर को घेरा, डिप्टी CM पर भी साधा निशाना, रीवा से राकेश सोनी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 2:13 PM IST
रीवा : शहर के अमहिया से सिरमौर चौराहे तक तकरीबन 2 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकारण के कार्य को लेकर शुरू हुई सियासी अवरोध पैदा हो गया है. इस मार्ग का तकरीबन 18 मीटर तक चौड़ीकरण किया जाना है, जिसमें लगभग 165 दुकानों के साथ मकान भी अतिक्रमण की जद मे आ रहें हैं. हालांकि, प्रशासनिक अमला पहले ही अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए हिदायत दे चुका है. कुछ लोगों ने तो स्वतः ही स्थानों को छोड़ दिया लेकिन काफी संख्या में लोग कार्रवाई का विरोध भी कर रहें है. विरोध करने वाले लोगों के बीच शुक्रवार को कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी शामिल हो गए.
अमहिया मार्ग का अतिक्रमण हटाने गई थी नगर निगम की टीम
प्रशासन की हिदायत के बाद भी लोगों ने इस सड़क से अवैध कब्जे को खाली करने से इनकार कर दिया. शुक्रवार को नगर निगम का अमला बुलडोजर के साथ कार्रवाई करने अमहिया मार्ग पहुंचा. जैसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु की गई तभी वहां मौजूद स्थानीय लोग अक्रोशित हो गए और कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. इसी दौरान सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए और विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में खड़े हो गए.
स्थानीय लोगों का कहना कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है. कहा गया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले हमें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं किया गया. इस कार्रवाई से हमारा आशियाना छिन जाएगा. साथ ही दुकानों मे बुलडोजर चलने से रोजगार भी प्रभावित होगा.
अपनी ही पार्टी पर नाराज हुए कांग्रेस विधायक
स्थानीय लोगो के समर्थन मे उतरे सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी और रीवा के कांग्रेस मेयर के साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा. अभय मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा, '' इस बात का गहरा दुख है की शहर मे कांग्रेस का महापौर होने के बावजूद वह गरीबों के समर्थन में सड़क पर नहीं उतरे. अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान महापौर की अनुपस्थिति जनता के साथ विश्वासघात है.'' वहीं, जनता और विधायक के आक्रोश के बाद अतिक्रमण हटाने गया नगर निगम का अमला पीछे हट गया.
इनकी घर की खूबसूरती के लिए रीवा को वॉशिंगटन बना रहे
डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए MLA अभय मिश्रा ने कहा, '' ये रीवा को वॉशिंगटन बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके और बड़े लोगो के घरों की खूबसूरती बिगड़ रही है. लेकिन पहले वह खुद देख ले जहां पर वह खड़े हैं, उसके कागजात कहां हैं? वो कागजात सही है या नहीं है? अगर वह खुद अवैध रूप से वक्फ बोर्ड की जमीन पर रह रहें है तो उन्हें यह हक कैसे है कि पहले वह इन गरीबों का कागज देख रहें है?
नियम विरुद्ध तरीके से मुनादी कराकर की जा रही कार्रवाई
अतिक्रमण को लेकर प्रभावित हुए स्थानीय निवासी ने कहा, '' यहां पर तो अतिक्रमण है ही नहीं, हम लोग पट्टेदार हैं. यह केवल प्रशासन की तानाशाही और गुंडागर्दी के बल पर सब हटाया जा रहा है. कार्रवाई अवैधानिक है और द्वेषपूर्ण है. अगर हम अवैध तरीके से थे तो 40 साल तक हमसे संपत्तिकर क्यों लिया गया? 1961 से हम लीज पट्टे पर हैं, हम लोगों की तीन पीढ़ियां यहां रहीं है. तहसीलदार हों या कलेक्टर हो, अतिक्रमण की परिभाषा बता दें कि अतिक्रमण होता क्या है? स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जबान के कच्चे हैं. क्या पट्टेदार को मुनादी कराकर हटाया जाता है? इसके लिए बकायादा 248 की नोटिस दी जाती है. 250 में बेदखल किया जाता है.''
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सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया जा रहा अतिक्रमण : SDM
पॉलिटिकल ड्रामा बन चुकी इस अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर एसडीएम अनुराग तिवारी ने कहा, " अस्पताल चौराहे से लेकर सिरमौर चौराहा तक अमाहिया मार्ग का चौड़ीकरण होना है, इसका सर्वे हो चुका है. जो सड़क है, उसे चौड़ा करने और पूर्व से जो सड़क नक्शे पर बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई 18 मीटर है. लेकिन इसकी चौड़ाई 12 मीटर और 15 मीटर रखना चाहते है जिससे यातायात प्रभावित न हो. कुछ दुकानदारों ने खुद से अतिक्रमण का हिस्सा गिरा दिया है. जबकि कुछ लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. अमहिया मार्ग बहुत ही व्यस्ततम रोड है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिनके पट्टे हैं उनका विस्थापन किया जा सकता है. ''