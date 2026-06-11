रीवा में 500 किग्रा अवैध विस्फोटक बरामद, डेटोनेटर जब्त, कार में भरकर ले जा रहा था युवक
रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 क्विंटल विस्फोटक किया बरामद, लग्जरी कार से ले जा रहे युवक को पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 6:38 PM IST
रीवा: रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री का परिवहन कर रहे एक युवक को रीवा मनगवां हाइवे से पकड़ा है. पुलिस की टीम ने युवक की लग्जरी कार से लगभग 5 क्विंटल जिलेटीन रॉड, डेटोनेटर और कुछ केबल्स भी बरामद किए हैं. पुलिस द्वारा तत्काल बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने विस्फोटक का आंकलन किया.
पुलिस की टीम ने अवैध विस्फोटक समाग्री को जब्त किया और पकडे़ गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई. पुलिस द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है कि युवक इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक समाग्री क्यों और कहा ले जा रहा था.
लग्जरी कार से अवैध विस्फोटक का परिवहन
दरअसल बीती देर रात गस्त के दौरान रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि विस्फोटक समाग्री से लोड एक कार मनगवां हाइवे से होते हुए रीवा की तरफ जाने वाली है. पुलिस टीम ने तत्काल मामले की सूचना एसपी गुरकरन सिंह को दी. एसपी के निर्देश पर हाइवे से आ रही एक लग्जरी कार को पुलिस ने घेराबंदी करके रोक लिया. कार रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए. कार सवार युवक को तत्काल पुलिस ने हिरसात में लिया और कार सहित उसमें लोड विस्फोटक समाग्री को जब्त कर थाने ले गई.
5 क्विंटल जिलेटिन, रॉड डेटोनेटर और केबल्स के साथ युवक गिरफ्तार
पुलिस ने तत्काल बम निरोधक दस्ते को सूचना दी, ताकि पकड़ी गई विस्फोटक समाग्री का आंकलन किया जा सके, कि वह कितना खतरनाक है. पुलिस की टीम ने जांच के दौरान पाया की कार में लोड जिलेटिन रॉड का वजन तकरीबन 5 क्विंटल के आसपास है. जिसके साथ डेटोनेटर और कुछ केबल्स भी है. बताया गया की अवैध विस्फोटक समाग्री का कार से परिवहन कर रहे युवक का नाम कमलेश सेन है और मऊगंज से वह विस्फोटक समाग्री लेकर रीवा सतना के मध्य स्थित बेला ग्राम लेकर जाने वाला था, मगर इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
कार चालक से पूछताछ में जुटी पुलिस: डीएसपी हेडक्वाटर उदित मिश्रा
डीएसपी हेडक्वाटर उदित मिश्रा ने बताया कि "रायपुर कर्चुलियान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी. जिसके बाद हाइवे से गुजर रही एक कार को पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए उसे रोका गया था. जांच के दौरान कार के अंदर भारी मात्रा मे अवैध विस्फोटक लोड था. कार चालक से विस्फोटक से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया.
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कार चालक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए विस्फोटक सामग्री और कार जब्त कर ली गई. कार चालक कमलेश सेन से पूछताछ में प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर और कुछ केबल्स क्रेशर और माइनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं. पूछताछ की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."