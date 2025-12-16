ETV Bharat / state

रीवा में 50 किलो विस्फोटक जब्त, उत्तरप्रदेश से डभौरा पहुंचते ही महिला-पुरुष को दबोचा

रीवा में 50 किलो विस्फोटक के साथ महिला और पुरुष हिरासत में. यूपी से ट्रेन से अवैध रूप से परिवहन कर ला रहे थे जिलेटिन.

REWA POLICE SEIZED 50 KG EXPLOSIVES
रीवा में 50 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
रीवा: डभौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 किलो विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है. इस मामले में एक महिला और पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पकड़े गए महिला और पुरुष अवैध रूप से जिलेटिन का परिवहन कर रहे थे. महिला और पुरुष दोनों उत्तरप्रदेश के मझगवां से जनता एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर रीवा के डभौरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. यहां पहुंचते ही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया.

ट्रेन से उतरते ही हिरासत में महिला और पुरुष

डभौरा थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल ने बताया कि "मुखबिर से मिली सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई है. एक महिला और पुरुष जनता एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अवैध विस्फोटक सामग्री का परिवहन कर रहे हैं. थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसपी को दी. एसपी के निर्देश के बाद थाना प्रभारी पुलिस टीम मुखबिर के द्वारा बताए गए हुलिए के अनुसार महिला और पुरुष की तलाश में निकली. इस दौरान पुलिस टीम ने स्टेशन से बाजार की ओर पैदल जा रहे एक पुरुष और महिला को रास्ते में रोक कर उनके झोले की तलाशी ली तो पुलिस टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई."

50 किलो जिलेटिन ट्यूब और केबल बरामद (ETV Bharat)

'50 किलो जिलेटिन ट्यूब और केबल बरामद'

थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल ने बताया कि "पुलिस टीम ने महिला-पुरुष के पास मौजूद झोले से तकरीबन 50 किलो विस्फोटक सामग्री जिलेटिन ट्यूब के अलावा केबल और अन्य सामग्री बरामद की. पकड़े गए महिला और पुरुष को पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले गई. पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के मझगवां से भारी मात्रा मे जिलेटिन ट्यूब लेकर जनता एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए थे और डभौरा रेलवे स्टेशन से उतरकर अपने गांव जवा जा रहे थे. पुलिस ने घेराबंदी कर बाजार क्षेत्र से दोनों को पकड़ा."

सोहागी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों

थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहागी निवासी विनोद मांझी और पूजा मांझी के रूप में हुई है. दोनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विस्फोटक सामग्री उत्तर प्रदेश के मझगवां क्षेत्र से लाई गई थी. दोनों यह विस्फोटक सामग्री क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री करने के इरादे से लाए थे, जिसका उपयोग खदानों में पत्थर तोड़ने के लिए किया जाना था. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

