रीवा में अंतरराज्यीय बाइक चोर बेनकाब, वारदात के बाद पहचान छुपाने मुंडवा लेते थे सिर

रीवा में अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरफ्तार, वारदात के बाद पहचान छुपाने के लिए मुंडवा लेते थे सिर,77 CCTV कैमरों की मदद से पुलिस ने दबोचा.

rewa bike theft gang exposed
रीवा में अंतरराज्यीय बाइक चोर गैंग बेनकाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 10:24 AM IST

Updated : November 20, 2025 at 10:43 AM IST

4 Min Read
रीवा: पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. बताया गया की बाइक चोर गिरोह लंबे समय से मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, और मैहर जिले के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी सक्रिय था. गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी. सुराग जुटाने के लिए पुलिस टीम के द्वारा 77 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए0, जिसके बाद पांच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली.

पकड़े गए बाइक चोर गिरोह के पास से 12 चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस टीम अब गिरोह के नेटवर्क और अन्य वारदातों की जांच में जुटी हुई है.

रीवा पुलिस ने पकड़े बाइक चोर (ETV Bharat)

रीवा पुलिस ने किया अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश
पिछले लम्बे समय से हो रही बाइक चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी. बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश की तलाश में पुलिस की टीम जुटी ही थी की बीते मंगलवार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बाइक चोरी के मामले में फरार बदमाश अंसार शाह ऊर्फ बुग्गु निवासी लाखोरीबाग अपने एक अन्य साथी ऋषिराज चौधरी के साथ चोरी की बाइक बिक्री करने के फिराक में घूम रहा है. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले आई. पुलिस की पूछताछ में पकडे़ गए बदमशों ने बाइक चोरी की वरदात कबूल कर ली.

बदमाशों के पास से बरामद चोरी की बाइकें
बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 मोटर साइकिल बरामद की. आगे की पूछताछ में अंसार शाह ने चोरी की गई 5 और बाइक चोर गिरोह के अन्य सदस्य विक्रम विश्वकर्मा, शाबिर खान के पास होना बताया. पुलिस ने दोनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उनके कब्जे से चोरी की गई 5 और मोटरसाइकिल बरामद हो गई. बदमाशों ने चोरी की 2 अन्य बाइक गोविंदगढ़ निवासी अपने गिरोह के एक अन्य सदस्य शाहिल खान के पास होना बताया. पुलिस ने शाहिल को पकड़कर उसके पास से भी 2 मोटर साइकिल बरामद कर लीं.

Rewa police recovered stolen bike
चोरों के पास से बाइकें बरामद (ETV Bharat)

77 CCTV फुटेज खंगाल कर बाइक चोर तक पहुंची पुलिस
बाइक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि, ''साइबर टीम की मदद से रीवा पुलिस ने 5 सदस्यीय अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है. मुखबिर के द्वारा बाइक चोरी करने वाले शख्स की जानकारी दी गई, जिसके बाद सिटी कोतवाली, समान थाना, और गोविंदगढ़ थाना की पुलिस टीम एक्टिव हुई. पुलिस ने लगभग 77 CCTV कैमरो के फुटेज खंगाले और एक-एक करके गैंग के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरोह के पास से 12 मोटर साइकिल भी बरामद कर लीं.''

पहचान छुपाने के लिए सिर मुंडवा लेते थे बदमाश
सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि, ''पुलिस को चकमा देने के साथ ही अपनी पहचान छुपाने के लिए बाइक चोर गिरोह अपने-अपने सिर मुंडवा लेते थे. इनमें से एक आरोपी कबाड़ी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है. बरामद हुई कुछ मोटर साइकिल अन्य राज्यों की हैं. मामले पर अभी पड़ताल जारी है. सम्भावना है की गिरोह में और भी सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिनके पास से चोरी की गई और भी मोटर साइकल बरामद की जा सकती हैं.''

