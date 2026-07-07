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मऊगंज के बाद रीवा में ड्रग्स माफियाओं पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ा

पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती पूछताछ में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि आरोपी नशीली एमडी ड्रग्स की खेप को नागपुर (महाराष्ट्र) में सप्लाई करने की फिराक में थे. पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क, सप्लाई चेन और धंधे के मुख्य आकाओं के बारे में कड़ाई से पूछताछ कर रही है.

रीवा रेंज के आईजी गौरव सिंह राजपूत को मुखबिर से इस बड़े ड्रग्स सिंडिकेट की सूचना मिली थी. आईजी के निर्देश पर रीवा के एसपी गुरकरन सिंह के मार्गदर्शन में लालगांव पुलिस और गढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से सोनवर्षा गांव में दबिश दी. पुलिस की अचानक हुई इस घेराबंदी से ड्रग तस्करों को भागने का मौका नहीं मिला और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया. रीवा जोन में नशे के सौदागरों और ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ने की दिशा में पुलिस की यह कार्रवाई अब तक की सबसे और ऐतिहासिक मानी जा रही है.

रीवा: मऊगंज मे नशे की अवैध फैक्ट्री से 1 करोड़ की MD ड्रग्स बरामद करने के बाद रीवा से भी पुलिस टीम ने 10 करोड़ से ज्यादा की MD ड्रग्स बरामद किया है. नशीले MD ड्रग्स पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तस्करों को हिरासत मे लेकर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस के मुताबिक तस्कर MD ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप को मुंबई ले जाकर खपाने की फिराक मे थे.

पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि MD ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और नशीले कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क मे कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं. साथ ही यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या पकड़ी गई 10 करोड़ की MD ड्रग्स उसी मऊगंज की फैक्ट्री मे तैयार की गई है जहां रविवार रात पुलिस ने रेड मारकर 1 करोड की MD ड्रग्स बरामद की थी. या फिर इस खेप को कही और से लाया गया था.

जांच मे जुटी पुलिस जल्द होगा खुलासा

रीवा एसपी गुरकरन सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया " मध्य प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार -2 के तहत राज्य भर में कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत पुलिस ने गढ़ थाना क्षेत्र मे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 3087 ग्राम MD ड्रग्स बरामद किया गया है. जब्त किए गए MD ड्रग्स की कीमत 10 करोड़ है. जानकारी जुटाई जा रही है की MD ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल कहां से लाया जा रहा था. पकड़े गए दोनों आरोपी मंडप सिंह और ज्ञानभूषण शर्मा सोनवर्षा ग्राम थाना गढ़ के निवासी हैं.

सगे भाई निकले मुख्य सरगना

एसपी ने आगे कहा" सोमवार की रात रीवा के गढ़ में की कई कार्रवाई के तार मऊगंज मे MD की अवैध फैक्ट्री से जुड़े हुए है. सोमवार को मऊगंज में 1 करोड़ की MD ड्रग्स जब्त की गई थी. जिसमें चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था. इन आरोपियों मे से एक आरोपी चन्दन सिंह था. चन्दन सिंह और मंडप सिंह आपस मे भाई बताए जा रहे है. मऊगंज के बिझौली गांव में चन्दन ड्रग्स तैयार करता था जबकि मण्डप सिंह उसकी सप्लाई करता था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्रग्स की सप्लाई मुंबई और नागपुर सहित अन्य इलाको में की जानी थी. आगे की कार्रवाई जारी है जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

मामले पर रीवा रेंज के आईजी गौरव सिंह राजपूत ने बताया "विंध्य से नशे के कारोबार जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. रीवा पुलिस ने दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए है और उनके पास से 10 करोड़ का नशीला MD ड्रग्स बरामद किया गया है. पुलिस पकडे़ गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं. आने वाले दिनों मे बड़ा खुलासा होने की संभावना है.



