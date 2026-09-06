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मरकर जीवित हुआ मरीज या जीवत को मृत घोषित किया? रीवा के संजय गांधी अस्पताल का मामला

रीवा में जूनियर डॉक्टर ने जीवित मरीज को मृत घोषित किया. शव ले जाने से पहले परिजनों ने टटोला तो चल रहीं थी सांसें.

REWA SANJAY GANDHI HOSPITAL
जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया या लौट आई जान? (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 6:54 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 7:18 AM IST

3 Min Read
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रीवा : विंध्य के सबसे बड़े 1200 बिस्तर वाले संजय गांधी अस्पताल के अजीबोगरीब कारनामे लगातार सामने आ रहें हैं. गर्भवती कल्पना मिश्रा और नवजात की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अस्पताल से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 4 सितंबर को यहां सीधी के रहने वाले गिरिजा प्रसाद गुप्ता को एडमिट कराया गया था लेकिन शनिवार दोपहर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जब परिजन शव ले जाने लगे तो पता चला कि गिरिजा प्रसाद की धड़कनें चल रही थीं, जिसके बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद डॉक्टरों ने आनन-फानन में मरीज को वापस आईसीयू वार्ड में भर्ती किया.

जानकारी देते मेडिसिन विभाग के HOD (Etv Bharat)

जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया या लौट आई जान?

4 सितंबर को सीधी निवासी 66 वर्षीय गिरिजा प्रसाद गुप्ता को इलाज के लिए रीवा के संजयगांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया था. उन्हें लगातार डायरिया की शिकायत के चलते भर्ती कराया गया था, लेकिन अगले ही दिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इतना ही नहीं डॉक्टरों ने शव प्राप्ति के दस्तावेजों में मृतक के परिजनों ने दस्तखत भी लिए और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

Rewa patient came back to life
अस्पताल ने पेशेंट को कर दिया था मृत घोषित (Etv Bharat)

चल रही थीं मरीज की सांसें

पूरे घटनाक्रम में तब नया मोड़ आया जब मृतक के परिजनों ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक की. शव ले जाने से पहले जब कुछ परिजनों ने गिरिजा प्रसाद का शरीर छुआ तो उनके पैरो तले जमीन खिसक गई. परिजनों ने महसूस किया उनकी सांसें चल रहीं थी. परिजन तत्काल दौड़कर डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टरों को पूरी बात बताई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए.

Sanjay Gandhi Hospital case
4 सितंबर की रात को गिरिजा प्रसाद गुप्ता को किया गया था एडमिट (Etv Bharat)

डॉक्टर ने इसे बताया लाजरस सिंड्रोम

इस घटना को मेडिसिन विभाग के HOD लेकर डॉ. पीके बघेल ने कहा, '' ऐसी स्थिति को ''लाजरस सिंड्रोम'' कहा जाता है. जिसमें कुछ देर के लिए मरीज की सांसें चली जाती हैं और कुछ देर बाद वापस लौट आती हैं. कुछ और भी परिस्थितियां हैं, जिसके चलते मरीज की ऐसी स्थिति हुई थी. मरीज और मेडिकल साहित्य में इसके मामले बेहद कम सामने आए हैं. मरीज गिरिजा प्रसाद की स्थिति अभी भी क्रिटिकल है और उनका इलाज जारी है.

दावा : गंभीर बीमारी के कारण हुई ऐसी घटना

वहीं, मामले में डॉ. पीके बघेल ने आगे कहा, " गिरिजा प्रसाद को सांस की दिक्कत भी थी. साथ ही दिमाग की नसों में भी सूजन थी. कल ही वे एडमिट हुए थे उनका इलाज किया जा रहा था. प्रथम वर्ष के एक छात्र ने मरीज की जांच के बाद डेड घोषित कर दिया था, बाद में मरीज की सांसें चलने की जानकारी सामने आई. उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में फिर एडमिट किया गया है.''

Sanjay Gandhi Hospital case
अस्पताल की लापरवाही पर परिजनों और एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन (Etv Bharat)

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NSUI ने दिया धरना कहा स्तीफा दो मेडिकल कॉलेज के डीन

वहीं, घटना से आक्रोषित NSUI कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरना दे दिया और जमकर नारेबाजी की. लगातार हो रहीं घटनाओं को लेकर एनएसयूआई ने डीन को हटाने की मांग की. NSUI के जिला अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा, '' अस्पताल में लगातार लापरवाही हो रही है, हमारी मांग है कि तत्काल डीन को यहां से हटा देना चाहिए.''

Last Updated : September 6, 2026 at 7:18 AM IST

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