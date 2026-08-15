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रीवा के NH 30 पर फैली सनसनी, सोहगी पहाड़ पर डिलीवरी बैग के अंदर मिली युवक की लाश

रीवा के सोहागी पहाड़ पर डिलीवरी बैग के अंदर मिली युवक की लाश. लूट के इरादे से हत्या की आशंका. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

REWA BODY FOUND DELIVERY BAG
सोहागी पहाड़ में डिलीवरी बैग के अंदर मिला युवक का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 10:27 PM IST

4 Min Read
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रीवा: सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहागी पहाड़ में डिलीवरी बैग के अंदर युवक की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनाका खिंच गया. सुनसान पहाड़ में डिलीवरी बैग के अंदर शव बरामद होने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही सोहागी थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई.

डिलीवरी बैग को खोल कर देखते ही पुलिस के होश उड़ गए. पुलिस ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाया और वारदात की तफ्दीश में जुट गई. पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बैग के अंदर मिला युवक का शव अज्ञात है जिसकी पहचान की जा रही है.

सोहागी पहाड़ में डिलीवरी बैग के अंदर मिला युवक का शव

रीवा के एनएच 30 पर सोहागी पहाड़ में शुक्रवार की दोपहर स्थानीय चरवाहे रोज की तरह अपने जानवरों को चारा चराने के लिए पहाड़ की तरफ गए हुए थे. इसी दौरान उन्हें पहाड़ में स्थित जंगल पर एक संदिग्ध डिलीवरी बैग दिखाई दिया. चरवाहों ने जब करीब जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई. वह तुरंत वहां से भागे और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पाकर सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. डिलीवरी बैग के अंदर क्षत-विक्षत युवक का शव देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए. टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई.

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डिलीवरी बैग के अंदर मिली युवक की लाश (ETV Bharat)

'डिलीवरी बॉय हो सकता है मृतक युवक'

सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू के अनुसार, "सोहागी पहाड़ मे डिलीवरी बैग से बरामद हुआ युवक का शव अज्ञात है. उसके शव की पहचान की जा रही है. फिलहाल पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है. आशंका है कि मृतक एक डिलीवरी बॉय हो और लूट के इरादे से पहले उस युवक की बेरहमी से हत्या की गई होगी.

इसके बाद उसके शव को उसी के डिलीवरी बैग में भरकर हत्यारों ने अपराध से बचने के लिए बैग को सोहगी पहाड़ में फेंक दिया हो और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. पुलिस घटना से जुड़े हर पहलु की बारीकी से जांच कर रही है."

'3 से 4 दिन पुराना हो सकता है शव'

सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि "शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 12 बजे स्थानीय लोगों ने थाने आकर सूचना दी थी. उन्होंने बताया था की पहाड़ में एक बैग पड़ा हुआ है जिससे तेज दुर्गन्ध आ रही है. पुलिस की टीम मौके पर गई और देखा तो डिलीवरी बैग में तकरीबन 35 साल के युवक का शव था.

SOHAGI REGION UTTAR PRADESH BORDER
लूट के इरादे से हत्या की आशंका (ETV Bharat)

तत्काल मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई. फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई. टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाया. युवक का शव 3 से 4 दिन पुराना है उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. पता लगाया जा रहा कि युवक कौन है कहां का है और वारदात को अंजाम देने वाले कौन हैं."

उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है सोहागी क्षेत्र

एनएच 30 स्थित सोहागी पहाड़ उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है. इस लिहाज से पुलिस अंतरराज्जीय कनेक्शन को ध्यान मे रखकर इस गंभीर वारदात की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा की युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है और लाश को डिलीवरी बैग के अंदर भरकर सोहागी पहाड़ में किसके द्वारा डंप किया गया है.

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