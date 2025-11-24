रीवा में SIR के दबाव से BLO को ब्रेन हैमरेज, परिजन बोले बुखार में भी काम पर गए
रीवा में बीएलओ की तबीयत ठीक नहीं रहने के बावजूद काम कराने का आरोप, डॉक्टर ने बताया अभी भी शॉक में है पेशेंट.
November 24, 2025
November 25, 2025
रीवा: मध्य प्रदेश में बीएलओ एसआईआर (SIR) कार्य में युद्ध स्तर पर जुटे हैं. रीवा में एक तरफ तो 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर को जिला प्रशासन फ्री मूवी टिकट और फ्री टाइगर सफारी टिकट का ऑफर दे रहा है, तो वहीं, दूसरी तरफ ब्लॉक लेवल ऑफिसर में एसआईआर का दबाव भी देखने को मिल रहा है. रीवा के एक बीएलओ के परिजन ने नोडल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बुखार होने के बावजूद नोडल अधिकारी ने काम का दबाव बनाया. जिसके चलते उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और वह अस्पताल में भर्ती हुए हैं.
SIR कार्य के लिए दबाव बनाने का आरोप
निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती बीएलओ विजय पाण्डेय रीवा शहर में स्थित पुष्पराज नगर के निवासी और गोडहर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं. वर्तमान में विजय पाण्डेय बीएलओ के पद पर कार्यरत रहकर एसआईआर कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन उनपर काम का दबाव का आरोप लगाया जा रहा है और बीते दिनों गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है.
BLO ने नोडल अधिकारी पर लगाए आरोप
ब्लॉक लेवल अधिकारी विजय पाण्डेय ने नोडल अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि "बीते कई दिनों से वह मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य मे जुटे हुए थे. इसी दरमियान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वे बुखार से ग्रसित हो गए. इसकी जानकारी उनके द्वारा नोडल अधिकारी को दी गई, मगर नोडल अधिकारी खुद डॉक्टर बन गए और नाड़ी देखते हुए कहा कि आप को बुखार नहीं है, आप ब्राम्हण होकर झूठ बोल रहें हैं. आप मेरे साथ गाड़ी में बैठकर फील्ड में चलिए और फीडिंग का कार्य करिए."
सस्पेंड करवाने की धमकी देने का आरोप
अस्पताल मे भरती बीएलओ विजय पाण्डेय ने आगे बताया कि "नोडल अधिकारी उन्हें फील्ड में ले गए और पूरे दिन फीडिंग का कार्य कराया. वापस शाम को घर छोड़ा और कहा कि हमें काम की प्रगति चाहिए, नहीं तो सस्पेंड करवा दूंगा. शनिवार को मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, इसके बावजूद नोडल अधिकारी ने काम का प्रेशर बनाया और कहा की हमें रिजल्ट चाहिए. इसकी जिम्मेदारी आपकी है. आप केवल शिकायत करते हैं, काम नहीं करते. मैं फिर आऊंगा और आपको उठाकर कलेक्टर मैडम के सामने ले जाऊंगा. इसके बाद रात में तबीयत बिगड़ी तो परिजनो ने अस्पताल मे भर्ती कराया."
तबीयत खराब होने पर भी काम कराने का आरोप
अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाज करा रहे बीएलओ विजय पाण्डेय के छोटे भाई अजय पाण्डेय ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि "वह पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं. वर्तमान में वह मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे थे. 61 वर्ष की उम्र होने के बावजूद वह पूरी लगन से अपना कार्य कर रहे थे. मगर बीते शनिवार को अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें बुखार आ गया. स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उनके नोडल अधिकारी ने काम का दबाव बनाया और फीडिंग के कार्य के लिए अपने साथ ले गए. फीडिंग का कार्य करवाकर शाम को वापस घर छोड़ा."
SIR के दबाव से ब्रेन हेमरेज होने का आरोप
भाई अजय पाण्डेय के मुताबिक "नोडल अधिकारी विनोद तिवारी ने उनके बड़े भाई विजय पाण्डेय को सस्पेंड करवाने की धमकी देते हुए खूब खरी खोटी भी सुनाई. इस पूरे घटनाक्रम के चलते और काम के दबाव से शनिवार की देर रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया. जिसके बाद तत्काल गंभीर अवस्था में उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां पर आईसीयू वार्ड में उनका इलाज चल रहा है. 7 घंटे बाद उन्हें होश आया, लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में अभी उनका इलाज जारी रहेगा."
डॉक्टर ने बताया अभी भी शॉक में है पेशेंट
निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉ. संदीप पटेल ने बताया कि "विजय पाण्डेय को शनिवार की रात गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया था. उस दौरान जांच में उनका बीपी कम था. बीपी कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. जिसके चलते कार्डियक भी हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है. जांच में जो रिपोर्ट आई उसमें उन्हें इंफेक्शन था और वह शॉक में थे.
बीपी कम होने के कारण उन्हें सीजर भी था. एमआरआई जांच कराई गई है, कुछ पुराने सिम्टम्स पाए गए हैं, लेकिन पेशेंट अभी भी शॉक में है." इस पूरे मामले पर जब कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया. उनके पक्ष का इंतजार है.