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दहलाएगी रीवा के कपल की कहानी, जमीन फाड़ निकला पति तो फंसे पत्नी और आशिक

सतना के रामपुर बाघेलान का निवासी था 20 वर्षीय विपिन यादव दरअसल, सतना जिले के रामपुर बाघेलान क्षेत्र अंतर्गत भगदउरा गांव स्थित मोहार टोला में रहने वाले 20 वर्षीय विपिन यादव की शादी 1 वर्ष पूर्व रीवा के गोविंदगढ़ स्थित टीकर गांव में आंचल यादव के साथ हुई थी. लेकिन कुछ महीने बाद ही एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा परिवार टूट गया. बीते 25 मार्च 2006 को विपिन अचानक से लापता हो गया. 28 मार्च को लापता विपिन के पिता संतु यादव रामपुर बघेलान थाना पहुंचे थे और विपिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिता का कहना था की घर से जाते वक्त विपिन ने कहा था कि, ससुराल के एक परिचित व्यक्ति के साथ वह किसी रिश्तेदार के यहां जा रहा है.

पत्नी का प्रेमी निकला पति का कातिल पुलिस के मुताबिक, विपिन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी आंचल का प्रेमी सुनील कुशवाहा है. वह मृतक विपिन की ससुराल टीकर गांव का ही निवासी है. विपिन की बेहरहमी से हत्या करने वाला आरोपी प्रेमी सुनील कुशवाहा रामपुर बाघेलान पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ की जा रही है. जबकि मामले पर पत्नी आंचल को भी संदेही बनाया गया है. पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने के बाद पत्नी आंचल को भी गिरफ्तार कर सकती है. वारदात से जुड़े कई अहम सुराग पुलिस टीम के हाथ लगे हैं.

रीवा: गोविन्दगढ़ थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खूनी वारदात सामने आई है. मार्च माह में लापता हुए सतना जिले के निवासी 20 वर्षीय विपिन यादव की तलाश में जुटी रीवा की गोविंदगढ़ और सतना की रामपुर बाघेलान पुलिस की टीम ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं. बताया गया की गुरुवार को गोविंदगढ़ स्थित विपिन के ससुराल से तकरीबन 300 मीटर दूर जमीन में दफन विपिन के शव को पुलिस ने बरामद किया है. पुलिस की टीम ने क्षत विक्षत शव को पोटली में बंद करके संजय गांधी अस्पताल पहुंची जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा. इस दौरान पुलिस के हाथ में पोटली देखकर अस्पताल में मौजूद लोग सन्न रह गए.

मृतक विपिन यादव (ETV Bharat)

3 माह पहले विपिन अचानक हुआ लापता

पुलिस के मूताबिक परिजनों के बयान के आधार पर विपिन की तलाश शुरू की गई. साथ ही उस व्यक्ति की भी तलाश शुरु की गई जिसके साथ विपिन ने रिश्तेदारी में जाने के लिए कहा था. खोजबीन करते हुए पुलिस विपिन के ससुराल टीकर गांव में संदेही सुनील कुशवाहा के घर पहुंची, लेकिन वह गायब था. पुलिस ने साइबर टीम के माध्यम से सीडीआर भी निकाला. पुलिस ने काफी दिनों तक उसकी खोजबीन की मगर उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा.

पत्नि आंचल के घर से गिरफ्तार हुआ प्रेमी सुनील कुशवाहा

कई महीने बीत जाने के बाद 7 जुलाई 2026 को गोविंदगढ़ पुलिस ने मारपीट के अन्य मामले में सुनील कुशवाहा को विपिन यादव की पत्नी आंचल यादव के घर से गिरफ्तार किया. इसके बाद गोविंदगढ़ पुलिस ने रामपुर बाघेलान पुलिस से तत्काल संपर्क किया और पुलिस को गोविंदगढ़ थाने बुलाया. दोनों थानों की पुलिस ने संदेही सुनील कुशवाहा से पूछताछ शुरू की. उधर विपिन की पत्नी आंचल को भी थाने लाया गया. पुलिस ने दोनों पर सख्ती दिखाई जिसके बाद विपिन की अंधी हत्या के राज का पर्दाफाश कर दिया.

पुलिस ने कब्र से निकाली विपिन की लाश (ETV Bharat)

विपिन की पत्नी और प्रेमी ने खोले चौंकाने वाले राज

पुलिस के मूताबिक, पूछताछ के दौरान सुनील कुशवाहा ने बताया है कि, "विपिन की पत्नी आंचल यादव के साथ उसका प्रेम प्रसंग था. इसी के चलते झांसा देकर उसने विपिन को गोविंदगढ़ बुलाया. एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पहले विपिन को टीकर गांव लेकर आया और ससुराल से तकरीबन 300 मीटर दूर बरहा गांव ले गए. पहले विपिन को यहां पर स्थित एक गहरे कुएं में ढकेला. इसके बाद मिट्टी का एक बड़ा सा टीला उसके ऊपर फेंका. विपिन की मौत होने के बाद दोनों वहां से चले गए. तीन बाद वापस जाकर कुएं से विपिन के शव को बाहर निकाला और कुछ दूरी में जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा करके उसमें शव दफना दिया.

प्रेमी की निशान देही पर बरामद किया शव

पुलिस आरोपी सुनील कुशवाहा को लेकर बरहा गांव पहुंची और उसकी निशानदेही के आधार पर कार्यपालिका दंड अधिकारी की मौजूदगी में जमीन में दफन विपिन के शव को बरामद किया गया. परिवार के लोगों ने विपिन के कपड़ों से शव की शिनाख्ती की. तकरीबन 3 महीने पुराना विपिन का शव क्षत-विक्षत हालत में था और कंकाल में तब्दील हो गया था. पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को चादर की पोटली में बांधा गया. इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजयगांधी अस्पताल लाया गया.

विपिन यादव की पत्नी आंचल भी बनेगी सह आरोपी

रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामवन चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक संजीव चौधरी ने बताया कि, ''सीडीआर से खुलासा हुआ है की आंचल यादव अपने प्रेमी सुनील कुशवाहा के साथ रात दिन फोन पर बात करती थी. आंचल के कहने पर ही 25 मार्च की रात वह उसके घर आया था. यहीं पर सुनील और विपिन ने शराब पार्टी की थी. दोनों रात को वहीं रुके और इसके बाद 26 मार्च को घूमने का बहाना बनाकर सुनील कुशवाहा विपिन को अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी. पत्नी आंचल भी सह आरोपी है. लेकिन वारदात के वक्त वह मौके पर मौजूद नहीं थी. वारदात में शामिल एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''