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रीवा में कांग्रेस नेता की हत्या, बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ पेट और सीने में मारे चाकू

कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी रह चुके थे अमित कोल, ठेला संचालक से विवाद के बाद चाकूओं से हमला कर हत्या, घटना स्थल पहुंचे एसपी.

rewa murder case
रीवा में कांग्रेस नेता की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:28 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 12:00 PM IST

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रीवा: मंगलवार की रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित शांति बिहार कॉलोनी के समीप उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब बाइक में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने मामूली विवाद पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहे अमित वर्मा (कोल) की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. कांग्रेस नेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस टीम के साथ एसपी गुरकरन सिंह मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाते हुए पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी. वहीं पुलिस ने कुछ संदेहियों को अपनी हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है.

ठेला संचालक से हुआ था विवाद, बाइक सवार ने मारी चाकू
बताया गया कि, देर शाम किसी कार्य के चलते कॉलोनी के बाहर हाइवे किनारे कांग्रेस नेता सांची पार्लर गए हुए थे. इसी दरमियान वह अपने अन्य दोस्तों के साथ समीप ही भुट्टा खाने के लिए ठेले पर खड़े हो गए. इसी बीच मामूली बात को लेकर ठेला संचालक और कांग्रेस नेता के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद उत्पन्न हो गया.

ठेला संचालक से विवाद के बाद चाकूओं से हमला कर हत्या (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, कुछ देर बाद ही ठेला संचालक ने अपने भाइयों को घटना की सूचना दे दी. देखते ही देखते 3 अज्ञात हमलावर मौके पर पहुंच गए और चाकू निकाल कर कांग्रेस नेता पर एक के बाद एक कई वार कर दिए. हमले में कांग्रेस नेता अमित वर्मा के पेट और सीने मे गंभीर घाव हो गए, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर घटना स्थल से फरार हो गए. सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची. जिसके बाद खून से लथपथ कांग्रेस नेता को अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना स्थल पर पहुंचे एसपी गुरकरन सिंह
घटना के बाद सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम के साथ एसपी गुरकरन सिंह भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने घटना स्थल का निरिक्षण किया. पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फूटेज खंगाले और वारदात की तफ्तीश में जुट गई. कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना स्थल से 2 बाइक भी पुलिस ने बरामद की हैं. पुलिस अब हत्या के मुख्य कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. घटना के बाद कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

Congress leader stabbed to death
बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ पेट और सीने में मारे चाकू (ETV Bharat)

अनुसूचित जनजाति समाज के जिला अध्यक्ष थे मृतक अमित वर्मा
बताया जा रहा है कि, मृतक अमित वर्मा अनुसूचित जनजाति समाज के जिला अध्यक्ष थे. इसके आलावा वे पड़रा वार्ड क्रमांक 4 से कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं. इस पूरी वारदात के पीछे क्या सच में मामूली विवाद ही मुख्य कारण है या फिर कोई अन्य वजह है. पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद ही घटना के मुख्य कारणों का सही खुलासा हो पाएगा.

पेट और सीने मे थे चाकू के घाव: कार्तिकेय
मृतक के बुआ के बेटे कार्तिकेय वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, "मंगलवार शाम के वक्त मैं घर से बाहर आया था. तब साँची पार्लर के समीप भीड़ लगी हुई थी. पास जाकर देखा तो अमित वर्मा खून से लथपथ जमीन में पड़े हुए थे. उनके पेट और सीने में चाकू के गहरे घाव थे. तत्काल उन्हें संजय गांधी अस्पताल लेकर गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. उन पर किन लोगों के द्वारा किन कारणों से हमला किया गया इसकी जानकारी नहीं है.''

जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी: SP
घटना को लेकर एसपी गुरकरन सिंह ने बताया कि, ''रात तकरीबन 9 बजे पुलिस की डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि, शांतिबिहार कॉलोनी के पास चाकू बाजी की घटना हुई है. तत्काल पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची थी. जानकारी मिली थी की अमित वर्मा को गभीर चोंटे आई हैं. घायल को अस्पताल ले जाया गया इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई. कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. जानकारी मिली है कि, मृतक अमित कोल NSUI में भी सक्रिय थे. घटना की जांच की जा रही है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''

Last Updated : July 29, 2026 at 12:00 PM IST

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