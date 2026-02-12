300 से 30 पर सिमटा रीवा का गर्ल्स स्कूल, टीचर छुट्टी पर, चपरासी लगा रहे क्लास
रीवा नगर निगम का अजब शासकीय कन्या हाई स्कूल, 30 छात्राओं पर केवल 1 शिक्षिका, 5 चपरासी कर रहे बच्चों को शिक्षित.
रीवा: मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ जहां प्रदेश भर में संदीपनि जैसे विद्यालयों को संचालित करने के लिए हाईटेक बिल्डिंग तैयार करवा रही है. वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में संचालित कुछ ऐसे शासकीय विद्यालय भी हैं जो अपनी दुर्दशा के लिए आसूं बहा रहे हैं. कुछ विद्यालय जर्जर स्थिति में है तो कुछ विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां या तो शिक्षकों की कमी है या फिर विद्यार्थियों की. आज हम रीवा में संचालित एक ऐसे ही विद्यालय के बारे में बताने जा रहें हैं, जिसकी दास्तां अजब और गजब है.
30 बच्चो में 1 शिक्षक और 5 चपरासी
रीवा में संचालित वर्षो पुराने कन्या हाई स्कूल का हाल इतना बेहाल है कि वर्तमान में यहां 30 छात्राओं के बीच केवल 1 ही शिक्षिका पदस्थ हैं. जबकि चपरासियों की संख्या 5 है. इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है की विद्यालय में पदस्थ 1 शिक्षिका और 5 चपरासी मिलकर छात्राओं को शिक्षित भी कर रहे हैं. इस सरकारी स्कूल की दशा पर बीते कई वर्षो से किसी भी जिम्मेदार का ध्यान तो नहीं गया. लेकिन जब मीडिया ने उनसे बात की तो उनके द्वारा अलग-अलग प्रतिक्रियाऐं दी गईं. मामले पर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने तो स्कूल की खामियों को लेकर सरकार पर ही सारा ठिकारा फोड़ दिया. जबकि नगर निगम कमिश्नर सौरभ संजय सोनवणे ने विद्यालय की व्यवस्थाओं पर सुधार करने का आश्वासन दिया है.
चपरासी कर रहे छात्राओं को शिक्षित
रीवा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कलामंदिर रोड में स्थित शासकीय कन्या हाई स्कूल में अध्यनरत बच्चों को शिक्षा यहां पदस्थ चपरासी भी दे रहे हैं. बताया गया कि, जब रीवा नगर पालिका था तब हाई स्कूल कन्या नगर पालिका निगम स्कूल का संचालन शुरू हुआ था. जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे लेकिन वर्तमान में इस स्कूल ने अपनी पहचान ही खो दी. इस स्कूल में सिर्फ एक शिक्षिका पदस्थ है और वो भी 15 दिनों से अवकाश पर है. ऐसे में स्कूल में पदस्थ चपरासी छात्राओं को शिक्षित कर रहे हैं.
इस स्कूल में कभी पढ़ते थे 300 से अधिक छात्र
रीवा के शासकीय कन्या हाई स्कूल की बात करें तो स्कूल भवन भी है, बच्चे भी है लेकिन शिक्षक नहीं. नगर निगम का यह स्कूल जब कई सालों पहले शुरू हुई था तब सैकड़ों बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे. उस दौरान 8वीं तक की कक्षाएं यहां पर संचालित होती थी. लेकिन वर्तमान में यहां अध्यनरत बच्चों की संख्या घट कर केवल 30 रह गई है. इस स्कूल में अब 5 वीं तक की कक्षाएं ही संचालित हो रही हैं. वो भी यहां पदस्थ चपरासी कर्मचारियों के भरोसे पर.
शिक्षिका पदस्थ वो भी अवकाश पर, 2 महीने बाद रिटायर्ड
इस विद्यालय में एक ही शिक्षिका पदस्थ हैं वो भी अवकाश पर हैं. अप्रैल माह में उनका भी रिटायरमेंट है. जिसके बाद स्कूल पूरी तरह से शिक्षक विहीन हो जाएगा. वहीं, वर्तमान में स्कूल की बिल्डिंग को जूडो, आर्ट ऑफ क्राफ्ट जैसे अन्य एक्टिविटीज के लिए दे दिया गया हैं. जिससे अब बच्चे भवन के बाहर बने बरामदे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इस मामले में महापौर और नगर निगम कमिश्नर ने माना कि वहां शिक्षक नहीं हैं और स्कूल की हालत बेहद खराब है. हालांकि नगर निगम आयुक्त ने कहा कि, वहां शिक्षकों की व्यवस्था कर स्कूल को संचालित रखने की योजना बनाई गई है.
चपरासी ने कहा-स्कूल की हालत बेहद दयनीय
स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर जब मीडिया की टीम ने स्कूल में पदस्थ चपरासी लक्ष्मी जोशी से बात की तो उन्होंने बताया कि, ''स्कूल में 1 ही टीचर है, लेकिन 2 महीने बाद रिटायर्ड हो कर वह भी चली जाएंगी. स्कूल की स्थिति काफी दयनीय है. स्कूल में 5 चपरासी पदस्थ हैं, वर्तमान में पदस्थ शिक्षिका भी कई दिनों से अवकाश पर हैं. उनकी जगह किसी दूसरे शिक्षक को भी नहीं भेजा गया. जिसके चलते में और अन्य चपरासी मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं. पहले तो यहां 300 से भी ज्यादा बच्चे थे. तब यह 8 वीं तक थी मगर वर्तमान में यह स्कूल 5 वीं तक है और बच्चों की संख्या भी 30 है.''
मेयर अजय मिश्रा बाबा ने बजेपी सरकार पर फोड़ा ठीकरा
नगर पालिक निगम के महपौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि, ''नगर पालिका निगम की स्कूल में पहले तो 300 से 400 के लगभग बच्चों की संख्या हुआ करती थी और बेहतर ढंग से संचालित भी होती थी. उस दौरान शिक्षकों को भरती करने का अधिकार नगर पालिका को था. नगर निगम में मर्ज हुआ तब भी वह स्कूल ठीक ढंग से संचालित हो रहा था. लेकिन वर्ष 2003 में जब प्रदेश में भारतीय जानता पार्टी की सरकार आई तो उन लोगों ने स्कूल को कम करने का एक संकल्प लिया और उनकी प्राथमिकता प्राइवेट स्कूल की तरफ चली गई. जिसके कारण नगर निगम के पास से शिक्षकों के भर्ती का अधिकार समाप्त हो गया.''
डांस क्लास और अन्य गतिविधियों के लिए दिया स्कूल भवन
महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आगे कहा कि, ''उस स्कूल में अब केवल 1 ही शिक्षिका है, जो अप्रैल माह में रिटायर्ड हो जाएंगी. इसके बाद उस स्कूल की दशा क्या होगी वह भगवान भरोसे हैं. हमने शासन को कई बार पत्र लिखा. हमारे द्वारा ही समाज सेवी संस्थानों को स्कूल का भवन दिया गया है. ताकि वहां पर बच्चों के लिए डांस क्लास, आर्ट्स क्लास, कुंगफू सिखाए जिससे गतिविधियां संचालित होती रहे.''
आउटसोर्स शिक्षिकाओं की होंगी भरती: कमिश्नर
नगर निगम कमिश्नर सौरभ संजय सोनवाणे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि "नगर निगम के स्कूल में पहले जो भी शिक्षिकाएं थी वह रिटायर्ड हो चुकी हैं. वर्तमान में एक ही शिक्षिका वहां पर पदस्थ हैं. स्कूल के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर प्राइमरी तक सभी कक्षाएं संचालित की जाएंगी. शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी की उनके द्वारा कुछ शिक्षकों को भेजा जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तब आउटसोर्स से शिक्षकों की भरती करके स्कूल को संचालित करेंगे. जल्द ही कार्ययोजना तैयार करके MIC परिषद से अनुमोदन मिलने के बाद इसका टेंडर जारी किया जाएगा.''