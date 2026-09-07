रीवा में उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव, संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही और मौत के मामलों पर मांगा इस्तीफा
युवा कांग्रेस के नेता डिप्टी सीएम निवास के गेट पर चढ़े, स्वास्थ मंत्री पद से मांगा इस्तीफा. डीन सहित 5 पर गिर चुकी है गाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 8:24 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 8:52 AM IST
रीवा : संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में बीते दिनों हुई कल्पना मिश्रा और उसके नवजात बच्चे की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. कथित तौर पर लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर एफआईआर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से स्वास्थ मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने रविवार को प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कार्यकर्ता उपमुख्यमंत्री के निज निवास के गेट पर भी चढ़ गए, जिसके बाद युवा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया.
बीते दिनों डिलेवरी के बाद हुई थी जच्चा बच्चा की मौत
दरअसल, बीते दिनों संजय गांधी अस्पताल मे गर्भवती महिला कल्पना मिश्रा और उसके नवजात की मौत हो गई थी. डिलीवरी से कुछ समय पूर्व कल्पना मिश्रा रोते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी और पति सहित पिता से गुहार लगाते हुए कहा था कि मुझे डॉक्टर मार डालेंगे. इसके कुछ देर बाद कल्पना और उसके बच्चे की सचमुच मौत हो गई. इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया था.
पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप
कल्पना और उसके बच्चे की मौत के बाद कल्पना के पिता ने ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि बेटी के ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों के द्वारा 30 हजार रूपए की मांग की गई थी. जब पैसे नहीं दिए गए तो कहा गया की इसे (बेटी को) यहां से लेकर जाओ. इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है. अगर लेकर नहीं गए तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देंगे. परिजनों ने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया. इसके बाद मृतिका के पिता ने राजनितिक दल के नेताओं के साथ सिरमौर चौराहे पर धरना दे दिया. पिता अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. पूरे मामले को मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान मे लिया है.
पिता की मांग, लापरवाह डॉक्टरों पर दर्ज हो FIR
पिता की मांग है कि लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाया जाए. इस सब के बीच शनिवार को एक और मामले ने संजय गांधी अस्पताल को एक बार फिर सुर्खियों मे ला दिया. यहां पर एक दिन पहले भर्ती हुए सीधी के 66 वर्षीय डायरिया के मरीज गिरिजा प्रसाद गुप्ता को मृत घोषित किया था और शव प्राप्ति के दस्तेवेजों मे परिजनों से दस्तखत भी करवा लिए गए. लेकिन कुछ समय बाद परिजनों ने जब शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक की तो पता चला कि गिरिजा प्रसाद की सांसें चल रही थीं.
उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दें : यूथ कांग्रेस
रविवार सुबह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए . इधर दोनों घटनाओ से आक्रोषित युवा कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के अमहिया स्थित निज निवास पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की. यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार ने कहा, '' प्रदेश सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल स्वास्थ मंत्री के पद से इस्तीफा दें और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सुनील अग्रवाल पर कार्रवाई करते हुए तत्काल उन्हें हटाया जाए ये हमारी मांग है.''
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मामले पर एडिशनल एसपी भावना मरावी ने कहा, " युवा कांग्रेस के कुछ सदस्य उप मुख्यमंत्री के निवास गए थे. उनकी कुछ मांगें थी. उग्र प्रदर्शन करने पर उनकी गिरफ्तारी करते हुए है. अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.''