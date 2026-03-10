ETV Bharat / state

किसान ने बंदरों को भूख मिटाने से रोका, वानरों ने दांतों से ऐसा काटा, 100 से अधिक टांके लगे

रीवा में फसल खा रहे और बर्बाद कर रहे बंदरों को रोकना पड़ा भारी, उग्र हुए बंदरों ने किसान पर किया हमला.

REWA MONKEYS ATTACK FARMER
रीवा में किसान पर बंदरों का हमला (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: बंदरों के हमले में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे 100 से अधिक टांके लगाए गए हैं. किसान अपने खेत में सब्जी की फसल की रखवाली कर रहा था. इसी दौरान वहां बंदरों का एक समूह पहुंच गया. जिसके बाद सभी बंदर फसल खाने के लिए टूट पड़े. जब किसान ने उन्हें रोकने और भगाने की कोशिश की, तो बंदरों ने किसान पर हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रथामिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर

रीवा के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जनेह थाना क्षेत्र के दाढ़ाकला गांव निवासी किसान हरिकेश सिंह अपने खेत में सब्जी की फसल बोई थी. जिसमें बंदरों ने धावा बोल दिया. जब किसान ने फसल बर्बाद करने और खाने से बंदरों को रोका, तो वे उग्र हो गए. जिसके बाद किसान पर हमला कर दिया. घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया.

बंदरों के हमले में किसान घायल (ETV Bharat)

डॉक्टरों ने लगाए 100 से अधिक टांके

बंदरों ने किसान को इतना जख्मी कर दिया कि डॉक्टरों को 100 से भी अधिक टांके लगाने पड़े. बंदरों ने किसाने को दांतों से काटा है, जिससे उसके शरीर पर गंभीर जख्म हुए हैं. फिलहाल प्रयागराज में किसान का इलाज चल रहा है. वहीं, उपचार के बाद किसान की हालत स्थिर है, लेकिन घटना को लेकर अन्य किसानों के बीच काफी आक्रोश है. उन्होंने बंदरों के आतंक से जल्द छुटकारा दिलाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से अपील की है.

शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन

इस मामले को लेकर एसडीओपी उदित मिश्रा ने बताया कि "बंदरों के हमले से दाढ़ा गांव में एक व्यक्ति घायल हुए हैं. उनका इलाज चल रहा है. प्रथम दृष्टया बंदरों के द्वारा ही हमला किए जाने की बात सामने आई है. अभी इसकी सूचना आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हुई है. इस पर जब शिकायत प्राप्त होगी, तो फॉरेस्ट विभाग को सूचित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

REWA MONKEYS ATTACK
REWA FARMER INJURE
REWA NEWS
REWA FARMER 100 STITCHES
REWA MONKEYS ATTACK FARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.