ETV Bharat / state

जमीन पर लेटे काल भैरव धाम का मोहन यादव ने किया लोकार्पण, रीवा में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया

रीवा में 1000 साल पुराने काल भैरव धाम का हुआ लोकर्पण, सीएम मोहन यादव ने 100 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की.

MOHAN YADAV KAAL BHAIRAV LOK REWA
भैरव धाम का मोहन यादव ने किया लोकार्पण (@DrMohanYadav51)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 6:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने शनिवार को रीवा की गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्राचीन भैरव लोक का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की. इसके बाद मंदिर के शिखर पर लगाए गए धर्म ध्वज को फहराया. आयोजित समारोह में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के बने 4 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया. साथ ही सभा स्थल से सीएम मोहन यादव ने कई घोषणाएं कीं, जिसमें 100 एकड़ इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की घोषणा प्रमुख थी.

गुढ़ में काल भैरव धाम का सीएम ने किया लोकार्पण

इतिहासकारों के मुताबिक गुढ़ क्षेत्र के कैमोर पर्वत श्रृंखला में स्थित खम्हाडीह गांव में काल भैरव लोक में विराजित भगवान काल भैरव की विशाल प्रतिमा का निर्माण कलचुरी राजवंश के युवराज देव द्वितीय द्वारा लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था. इस प्रतिमा को एक काले पत्थर को तराश कर शयन मुद्रा में बनाया गया था. पत्थर का रंग काला हैं, जो कि आसपास के क्षेत्र में नहीं पाया जाता.

REWA KAAL BHAIRAV LOK
जमीन पर लेटी काल भैरव की विशालकाय मूर्ति (@DrMohanYadav51)

शयन मुद्रा में स्थित है विशालकाय काल भैरव की प्रतिमा

काल भैरव लोक में विराजित काल भैरव की प्रतिमा की लम्बाई 8.50 मीटर है और चौड़ाई 3.70 मीटर हैं. यह विशाल प्रतिमा पूरे विश्व में अद्वितीय मानी जाती है. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लेटी हुई काल भैरव की प्रतिमा को खड़ा करने के लिए इंग्लैंड से कई इंजीनियर भी बुलाए गए थे, लेकिन मूर्ति खड़ी नहीं कर सके. इस दौरान विशाल प्रतिमा खंडित भी हो गई थी.

1 हजार साल से भी ज्यादा पुरानी है प्रतिमा

करीब 1 हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी काल भैरव की चतुर्भुजी प्रतिमा का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व भी है. काले पत्थर में तराशी गई इस प्रतिमा में दाई ओर हाथ में रुद्राक्ष की माला है, तो बाई तरफ एक हाथ में सर्प और दूसरे में हाथ में कलश है. गले में रुद्राक्ष की माला और सर्प लिपटे हुए हैं. कमर में सिंह मुख का चित्र है. इस तरह की विशालकाय और कलाकृतियों से सजी काल भैरव की प्रतिमा देश की चिह्नित प्रतिमाओं में से एक है.

Rewa kaal bhairav lok
रीवा का काल भैरव धाम (ETV Bharat)

भैरव लोक के लोकार्पण के हजारों लोग बने साक्षी

सदियों से यह विशाल प्रतिमा खुले आसमान के नीचे और वीरान पहाड़ी में स्थापित थी. वर्ष 2020 में स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह और वर्तमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के प्रयासों से मंदिर को भव्य स्वरूप देने की योजना बनाई गई. योजना के मुताबिक भैरव लोक का निर्माण कार्य शुरू हुआ और करीब 6 साल बाद भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसका शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकार्पण किया है. इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित अन्य विधायक और हजारों की तादाद में जनता काल भैरव लोक के एतिहासिक लोकार्पण की साक्षी बनी.

इसलिए प्रसिद्ध है गुढ़ विधानसभा क्षेत्र

गुढ़ विधानसभा क्षेत्र की विंध्य ही नहीं समूचे देश में अलग पहचान है. यहां पर स्थित काल भैरव लोक हो या फिर दुनिया का पहला सफेद शेर मोहन हो. इसी गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में पाया गया था. दुआरी गांव स्थित दुर्मनकूट धाम भी इसी क्षेत्र में है, जिसे देश का दूसरा चित्रकूट धाम कहा जाता है. यहां प्रसिद्ध देवरहा बाबा ने वर्षों तपस्या की थी. इसके अलावा 750 मेगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थित है. यह सोलर पावर प्लांट बदवार की पहाड़ी पर बना है, इसकी बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन दौड़ती है.

TAGGED:

INDUSTRIAL AREA REWA
REWA KAAL BHAIRAV LOK
MOHAN YADAV INAUGURATE BHAIRAV LOK
MOHAN YADAV VISIT REWA
MOHAN YADAV KAAL BHAIRAV LOK REWA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.